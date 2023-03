5 từ khóa công nghệ không nên bỏ lỡ trong năm 2023

Là một sự kiện thường niên, Triển lãm Điện tử Tiêu dùng lớn bậc nhất thế giới CES được tổ chức tại Mỹ là dịp để các "ông lớn" ngành công nghệ quy tụ và trình làng những sản phẩm mới nhất. Không làm cộng đồng yêu công nghệ thất vọng, vừa qua, trong khuôn khổ sự kiện CES 2023, giới chuyên môn và người dùng trên toàn thế giới đã có dịp chiêm ngưỡng hàng loạt các thiết bị công nghệ hiện đại nhất, hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm mới lạ vượt lên trên mọi quy chuẩn thường thấy.

Cũng với sứ mệnh mang đến những giải pháp công nghệ vượt ngoài mong đợi, LG giới thiệu những cải tiến công nghệ mới nhất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông minh, phản ánh rõ nét tính cá nhân lẫn đề cao yếu tố thẩm mỹ.

Chủ nghĩa cá nhân

Ngày nay, người dùng hiện đại có xu hướng xây dựng không gian sống thể hiện được được màu sắc cá nhân của mình qua ngôn ngữ thiết kế nội thất. Tâm lý này gợi mở hướng đi mới cho các công ty điện tử dân dụng hàng đầu.

Có thể nói, xu hướng cá nhân hóa này cũng có mối liên hệ mật thiết với trải nghiệm giải trí tại gia khi người dùng mong muốn xem những nội dung được gợi ý dựa trên sở thích cá nhân của họ. Có thể nói đây cũng chính là lý do mà những chiếc TV thế hệ mới như LG OLED G2, A2 đều được trang bị một hệ điều hành tích hợp các loại tính năng giải trí đa dạng và sẵn có, giúp người dùng có thể dễ dàng tìm thấy chương trình yêu thích của mình một cách nhanh chóng.

Tương lai của việc di chuyển

Các thương hiệu sản xuất ô tô lớn đang dần chuyển hướng sang sản xuất xe điện và bắt tay cùng các công ty công nghệ hàng đầu để định nghĩa lại những giá trị về mặt trải nghiệm mà một chiếc ô tô có thể mang đến cho người dùng trong tương lai.

Cụ thể, công ty giải pháp linh kiện xe của LG cam kết nâng tầm trải nghiệm trên xe nhằm mang đến cho người dùng những mẫu xe tiên tiến với trải nghiệm giải trí thoải mái, tiện dụng, an toàn xuyên suốt chuyến đi.

Thiết bị phục vụ nhu cầu sống khỏe

Nhìn theo hướng tích cực, đại dịch là lời nhắc nhở thiết thực giúp con người quan tâm hơn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chính mình và những người xung quanh. Từ đó, người dùng mong muốn tìm kiếm những giải pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả giúp họ chủ động hơn trong việc xây dựng nền tảng đề kháng và duy trì lối sống khỏe mỗi ngày tại gia với chi phí hợp lý. Sản phẩm điều hòa lọc khí LG DUALCOOL hay máy lọc không khí kết hợp quạt LG PuriCare AeroTower là những gợi ý điển hình người dùng nên tham khảo khi quan tâm đến lối sống khỏe mạnh.

Lối sống bền vững

Hiểu rõ những ảnh hưởng mang tính toàn cầu và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc phát triển bền vững, LG chính thức giới thiệu với công chúng tầm nhìn xanh mang tên LG ESG (Environmental, Social, Corporate Governance - Môi trường, Xã hội, Quản trị doanh nghiệp) thông qua triển lãm độc quyền tại khu vực Better Life for All thuộc khuôn khổ của CES 2023. Đây là năm thứ 3 LG thực hiện chiến lược ESG dài hạn nhằm tái định nghĩa lại hướng quản trị bền vững từ khâu sản xuất đến vòng đời sử dụng sản phẩm của người dùng. Cụ thể:

Nhờ không sử dụng đèn nền và vỏ kim loại, TV LG OLED tiêu tốn ít tài nguyên hơn các loại TV khác và giảm thải khí CO2 trong quá trình vận chuyển.

Loa LG Soundbar với vật liệu sản xuất và đóng gói thân thiện với môi trường, góp phần vào nỗ lực phát triển bền vững của thương hiệu.

Trải nghiệm thế giới mới

Với những dự đoán về sức phát triển vượt bậc của vũ trụ metaverse, đặc biệt ứng dụng trong ngành công nghiệp game, người dùng kỳ vọng hơn vào những thiết bị giải trí nghe nhìn chạm đến độ hoàn hảo về trải nghiệm, mang đến hình ảnh, âm thanh sống động chân thật vượt ngoài mong đợi. Theo đó, với từng nhu cầu riêng biệt, LG gợi ý cho người dùng những thiết bị giải trí đỉnh cao như:

Lựa chọn bứt phá hiển thị với Tuyệt tác LG OLED 8K thăng hoa trong từng khung hình nhờ sự kết hợp giữa công nghệ cực đỉnh và độ phân giải cực đại.

Lựa chọn bứt phá kích thước với LG OLED evo - dòng OLED thuộc top đầu về dải kích thước, từ nhỏ nhất 42 inch đến lớn nhất thế giới 97 inch

Lựa chọn bứt phá phong cách với LG Posé thuộc Objet Collection - dòng TV lifestyle đầu tiên của hãng sở hữu công nghệ màn hình OLED.

Có thể nói, chính những kỳ vọng của người dùng là động lực lớn thúc đẩy sức phát triển vượt bậc của các hãng điện tử dân dụng hàng đầu như LG, từ đó mang đến các thiết bị công nghệ đỉnh cao giúp người dùng đắm mình trong môi trường số chân thực cũng như hứa hẹn tạo được tiếng vang lớn trong năm 2023. Tham khảo thêm các thiết bị giải trí và gia dụng hàng đầu của LG tại tại đây .