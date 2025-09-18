5 vị tướng khiến Quan Vũ luôn phải dè chừng khi đối đầu: Một trong số đó từng đánh bại hổ bằng tay không

Trong đoạn lịch sử Tam Quốc đầy biến động, Quan Vũ chắc chắn là một trong những vị tướng có sắc màu huyền thoại nhất. Ông có thân hình cao lớn, râu dài hai thước, khuôn mặt đỏ như một quả táo tàu, mắt phượng và lông mày rủ xuống. Hình ảnh Quan Vũ cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao nặng tới 45kg đã in sâu vào lòng người.

5 vị tướng khiến Quan Vũ phải e ngại

Là vị tướng đứng đầu trong Ngũ Hổ Tướng của nhà Thục Hán, võ nghệ của Quan Vũ thực sự xuất chúng, những chiến công như uống rượu nóng chém Hoa Hùng, chém Nhan Lương và giết Văn Xú đã chứng minh lòng dũng cảm của ông. Tuy nhiên, trong thời đại của những vị anh hùng đó, dù Quan Vũ là một tướng lĩnh xuất sắc đến mấy, cũng không phải là người không có đối thủ.

Là vị tướng đứng đầu trong Ngũ Hổ Tướng của nhà Thục Hán, võ nghệ của Quan Vũ thực sự xuất chúng. (Ảnh: Sohu)

Quan Vũ có thể được coi là một trong những tướng lĩnh mạnh nhất dưới quyền Lưu Bị, nhưng nếu xét đến sức mạnh tổng thể, ông khó có thể giữ được danh hiệu là vị tướng không thể bàn cãi. Trên thực tế, có không ít vị tướng có thể sánh ngang và thậm chí mạnh hơn Quan Vũ, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà họ chưa từng đối đầu trực tiếp. Dù Quan Vũ thường tự cao tự đại, nhưng những vị tướng sau đây là những đối thủ mà ông không thể không e dè.

Trương Liêu: Từ thiếu niên biên cương đến đại tướng thời loạn

Trương Liêu và Quan Vũ có mối quan hệ sâu sắc, vị tướng này sau cùng đã khiến Quan Vũ phải nếm mùi thất bại. Đáng chú ý, khi ấy Quan Vũ không phải chiến đấu một mình mà cùng với Lưu Bị, Trương Phi nhưng vẫn thua trước Trương Liêu.

Trương Liêu và Quan Vũ có mối quan hệ sâu sắc, vị tướng này sau cùng đã khiến Quan Vũ phải nếm mùi thất bại. (Ảnh: Sohu)

Sự nghiệp của Trương Liêu cũng vô cùng hấp dẫn, ông sinh ra ở huyện Mã Ấp, quận Nhạn Môn, từ nhỏ đã trải qua biến động của chiến tranh biên giới. Môi trường khắc nghiệt của biên cương đã rèn giũa ý chí và thể chất của ông, ở cái tuổi trẻ trung ông đã được biết đến với võ nghệ hơn người và được cử làm quan.

Sau khi Thái thú Trương Nghibị sát hại, người kế nhiệm là Đinh Nguyên đã nhận ra tài năng của ông và thu nạp ông vào quân đội. Trương Liêu sau đó đã phục vụ dưới quyền của Hà Tấn, Đổng Trác và Lữ Bố trước khi quy thuận Tào Tháo. Việc ông liên tục thay đổi chủ nhân không phải do ý muốn của bản thân mà do sự hỗn loạn của thời cuộc, thực tế Trương Liêu được biết đến với lòng trung thành.

Cao Thuận: Vị tướng lặng lẽ dưới quyền Lữ Bố

So với Trương Liêu, lý lịch của Cao Thuận đơn giản hơn nhiều. Vị tướng ít nói này luôn theo sát Lữ Bố, dù thường xuyên bị nghi ngờ và mất quyền chỉ huy binh lính, nhưng ông không bao giờ than phiền. Mỗi lần Lữ Bố thu hồi quyền lực quân sự từ Cao Thuận, và khi cần thì lại trao trả, Cao Thuận luôn không oán trách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Mỗi lần Lữ Bố thu hồi quyền lực quân sự từ Cao Thuận, và khi cần thì lại trao trả, Cao Thuận luôn không oán trách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. (Ảnh: Sohu)

Vào năm 196, khi Lưu Bị dẫn quân đánh Viên Thuật, Lữ Bố đã lợi dụng cơ hội để chiếm đóng Hạ Bì, cắt đứt đường lui của Lưu Bị. Lưu Bị không còn nơi nào để đi, đã tạm thời quy thuận dưới trướng của Lữ Bố và được bố trí ở huyện Bái. Tuy nhiên, Lưu Bị không hề chân thành phục vụ, mà thay vào đó, ông đã bí mật tập hợp lực lượn

Hai năm sau, khi Lữ Bố đi mua ngựa chiến, Lưu Bị đã nhân cơ hội này để phát động một cuộc tấn công bất ngờ. Lữ Bố ngay lập tức phái Cao Thuận và Trương Liêu giao chiến, kết quả là Quan Vũ và Trương Phi liên thủ cũng khó mà chiến thắng được hai người. Lưu Bị thất bại nặng nề và buộc phải xin sự giúp đỡ từ Tào Tháo. Mặc dù Tào Tháo đã gửi Hạ Hầu Đôn đến hỗ trợ, nhưng vẫn bị Trương Liêu và Cao Thuận đánh tan tác.

Điển Vi: Vị tướng sức mạnh siêu phàm có thể đấu với hổ

Quan Vũ chưa từng đối đầu trực tiếp với Điển Vi, nhưng nếu xét về sức mạnh, có lẽ Quan Vũ cũng khó mà sánh kịp với vị tướng số một của Tào Ngụy này. Đôi thiết kích của Điển Vi nặng đến 40 cân, binh sĩ thông thường thậm chí còn khó mà nhấc nổi, nhưng ông lại có thể sử dụng dễ dàng.

Quan Vũ chưa từng đối đầu trực tiếp với Điển Vi, nhưng nếu xét về sức mạnh, có lẽ Quan Vũ cũng khó mà sánh kịp với vị tướng này. (Ảnh: Sohu)

Điều đáng kinh ngạc hơn là Điển Vi từng đánh bại một con hổ bằng tay không, chứng tỏ ông có sức mạnh phi thường rõ. Trong trận chiến gay cấn giữa Tào Tháo và Lữ Bố, chính Điển Vi đã xông pha giữa trận mạc, mở đường cho quân đội. Trương Liêu và Cao Thuận cuối cùng đã thất bại trước Tào Tháo.

Sau này, khi Trương Tú giả hàng rồi lại nổi loạn, Điển Vi dù bị thương nặng và bị cô lập hoàn toàn, vẫn dùng sức mạnh của mình để cản phá quân địch, giúp Tào Tháo chạy trốn và cuối cùng ông đã hy sinh anh dũng.

Bàng Đức: Vị tướng khiến Quan Vũ phải đau đầu

Bàng Đức có thể được coi là một trong những đối thủ đáng gờm nhất trong sự nghiệp của Quan Vũ. Vị tướng mạnh mẽ này ban đầu phục vụ dưới quyền của cha con Mã Đằng và Mã siêu. Sau khi Mã Siêu thất bại, hai người đã cùng nhau quy thuận dưới trướng của Trương Lỗ. Không lâu sau đó, Mã Siêu chuyển qua đầu quân cho Lưu Bị, trong khi Bàng Đức tiếp tục phục vụ Trương Lỗ cho đến khi Tào Tháo dẹp yên Hán Trung thì mới đầu hàngTào Ngụy.

Bàng Đức có thể được coi là một trong những đối thủ đáng gờm nhất trong sự nghiệp của Quan Vũ. (Ảnh: Sohu)

Trong trận chiến nổi tiếng tại Tương Phàn, Bàng Đức được phái đến hỗ trợ Tào Nhân, và đã đối đầu với Quan Vũ nhiều ngày không phân thắng bại. Sau một vài ngày ngừng chiến, Bàng Đức lại thách thức một lần nữa, lần này ông giả vờ không địch nổi và rút lui, nhưng khi Quan Vũ rượt đuổi, Bàng Đức bất ngờ bắn một mũi tên, trúng vào trán Quan Vũ. Nếu không phải sau đó Quan Vũ đã tận dụng thời tiết để thực hiện chiến thuật nước, có lẽ ông đã khó lòng đánh bại được vị đối thủ này.

Mã Siêu: Vị tướng mạnh mẽ

Mã Siêu, con trai của Mã Đằng, từ khi còn trẻ đã nổi tiếng với những chiến công oanh liệt. Tào Tháo đã nhiều lần mời ông vào triều đình làm quan, nhưng Mã Siêu với tính cách kiêu ngạo luôn từ chối. Cuối cùng cha ông đã thay con trai vào triều. Mã Siêu thừa hưởng quân đội của cha mình.

Lưu Bị có được Mã Siêu, quá trình bình định Tây Xuyên đã tiến triển nhanh chóng. (Ảnh: Sohu)

Vào năm 211, Mã Siêu nổi dậy chống lại Tào Tháo, gây ra rất nhiều rắc rối cho ông ta. Nhưng vận may không mỉm cười, ông sau đó đã quy thuận Trương Lỗ nhưng không được trọng dụng, lại còn bị nghi ngờ. Trong cơn giận dữ, Mã Siêu đã quyết định đầu hàng Lưu Bị, quyết định này đã được chứng minh là sáng suốt.

Lưu Bị có được Mã Siêu, quá trình bình định Tây Xuyên đã tiến triển nhanh chóng. Trong đơn kiến nghị mời Lưu Bị làm vua Hán Trung, tên của Mã Siêu được xếp hàng đầu, chứng tỏ vị thế cao quý của ông. Dù Quan Vũ có nhiều lời chỉ trích Mã Siêu, nhưng trước sức mạnh của vị tướng này, ông cũng phải giữ thái độ kính trọng.

Theo Sohu, Sina, 163