5 yếu tố thúc đẩy tiềm năng vượt trội của Five Star Eco City

Đón đầu làn sóng phát triển các khu đô thị vệ tinh vùng ven TPHCM, Five Star Eco City là một trong những cái tên tiêu biểu, không chỉ sở hữu quy mô đầu tư lớn, mà còn hội tụ nhiều yếu tố đắt giá hứa hẹn cho tiềm năng sinh lời hấp dẫn. Trong đó, nổi bật nhất là 5 cột mốc gia tăng giá trị ngoạn mục trong vòng 5 năm tới, đáp ứng trọn kỳ vọng của các nhà đầu tư.



Đại đô thị Five Star Eco City có quy mô lên đến 669ha, tọa lạc ngay cửa ngõ giao thương trọng điểm phía Nam TPHCM, trên mặt tiền đường Đinh Đức Thiện nối dài, liền kề Bình Chánh, cao tốc Bến Lức – Long Thành, chỉ cách Phú Mỹ Hưng 30 phút và Aeon Mall Bình Tân 20 phút di chuyển.

Với khát vọng kiến tạo một đại đô thị sinh thái đáng sống bậc nhất phía Nam, Five Star Eco City được quy hoạch bài bản theo chuẩn quốc tế, là điểm đến mới hấp dẫn, kinh doanh sôi động và tâm điểm đầu tư tiềm năng trong khu vực. Hiện tại, đại đô thị đã hoàn thành giai đoạn 1 với hạ tầng hoàn thiện, tiện ích đa dạng hiện hữu cùng mảng xanh ngút ngàn thu hút cư dân về sinh sống nhộn nhịp.

Nối tiếp thành công trên, tháng 12/2023, Five Star Eco City tiếp tục triển khai giai đoạn mới với hệ tiện ích chuẩn quốc tế, ra mắt các sản phẩm giàu tiềm năng. Đây sẽ là cột mốc quan trọng tạo sức bật mạnh mẽ giúp Five Star Eco City thăng hạng trong tương lai, nhất là giỏ hàng đang được giới thiệu gồm các sản phẩm nhà phố tự xây có số lượng giới hạn, hoàn thiện pháp lý vừa đảm bảo an toàn và có dư địa tăng giá hấp dẫn.

Tọa lạc tại cửa ngõ Nam Sài Gòn, Five Star Eco City còn thừa hưởng trọn vẹn ưu thế từ sức bật hạ tầng khu vực. Nổi bật nhất là trục đường Đinh Đức Thiện (DT826) ngay tại đại đô thị được nâng cấp, mở rộng lên 40m với tổng chiều dài 1.770m vừa được khởi công vào tháng 4/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2024. Sau khi hoàn thiện, cư dân tại Five Star Eco City sẽ kết nối dễ dàng và nhanh chóng đến trung tâm TPHCM và khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, dự kiến vào quý 3/2025, cao tốc Bến Lức – Long Thành thông xe là cột mốc quan trọng tiếp theo trong hành trình khẳng định tiềm năng bứt phá của Five Star Eco City. Tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành có chiều dài gần 58km đi qua ba tỉnh thành gồm: TP.HCM, Long An và Đồng Nai với tổng số vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng và đã hoàn thiện 80% giá trị xây lắp điều chỉnh của dự án.

Five Star Eco City hưởng lợi lớn khi cao tốc Bến Lức – Long Thành hoàn thành

Tiếp đà tăng trưởng giá trị, Five Star Eco City tiếp tục khẳng định tiềm năng khi Cảng quốc tế Long An chính thức hợp long 7 cầu cảng và khai trương dịch vụ khai thác hàng container vào tháng 6/2023, tạo bước ngoặt lớn cho kinh tế địa phương. Dự kiến giai đoạn 2025-2030, Cảng quốc tế Long An sẽ trở thành trung tâm đầu mối xuất nhập khẩu cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thu hút hàng ngàn chuyên gia, lao động tri thức về sinh sống và làm việc với nhu cầu nhà ở rất cao tạo sức bật cho thị trường bất động sản gia tăng giá trị mạnh mẽ.



Với vị trí đắt giá tại tâm điểm phát triển Cần Giuộc – Long An, TP.HCM, chỉ cách Cảng quốc tế Long An chưa đầy 30 phút di chuyển, đại đô thị Five Star Eco City hứa hẹn sẽ đón đầu lượng khách có nhu cầu ở thực dồi dào, là sản phẩm giàu tiềm năng cho nhu cầu an cư hay đầu tư.

Bên cạnh những cột mốc quan trọng trên, đại đô thị Five Star Eco City còn hưởng lợi mạnh mẽ khi Cần Giuộc được quy hoạch trở thành trung tâm đô thị và công nghiệp, giữ vai trò quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo tiền đề phấn đấu lên Thành phố trực thuộc Tỉnh trong giai đoạn 2025-2030, đón đầu xu hướng giãn dân về phía Nam giúp giảm áp lực gia tăng dân số tại TPHCM.

Theo đó, Cần Giuộc hội tụ nhiều lợi thế với vị trí giáp ranh TPHCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sở hữu mạng lưới giao thông thông suốt thủy - bộ kết nối trong khu vực và quốc tế với hạ tầng không ngừng hoàn thiện. Đồng thời, Cần Giuộc còn là tâm điểm thu hút FDI với hàng loạt các khu công nghiệp lớn (KCN) như: KCN Long Hậu, KCN Tân Kim, KCN Nam Tân Lập, KCN Bắc Tân Lập…

Với lợi thế là khu đô thị vệ tinh có quy mô lớn bậc nhất huyện Cần Giuộc – Long An, trong tương lai khi Cần Giuộc lên thành phố, Five Star Eco City sẽ là "ngôi sao sáng nhất" trên thị trường bất động sản khu vực, hưởng trọn lợi thế tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội.

Tập đoàn Khải Hoàn Land hiện là đơn vị phân phối chính thức của Five Star Eco City. Khách hàng - nhà đầu tư quan tâm đến các sản phẩm từ Five Star Eco City, liên hệ trực tiếp đến Tập đoàn Khải Hoàn Land để tìm hiểu các thông tin chi tiết.

Thông tin dự án: Khu đô thị Năm Sao – Giai đoạn 1, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Tham khảo tại: https://fivestarecocity.khaihoanland.vn/