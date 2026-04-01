Tập thể dục, nghe thôi đã mệt!

Nhưng nếu được mặc đồ tập xinh xắn, chuyển động theo nhạc toàn các bài hot hit thì sao nhỉ? Không có tiếng tạ rơi, cũng không có cảnh chạy bộ hì hục, mọi thứ diễn ra khá chậm, động tác nhỏ và nhìn khá nhẹ nhàng và vẫn giảm được cân, độ được dáng.

Nghe cũng hấp dẫn nha!

Nhưng chỉ cần đứng xem một lúc sẽ thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Người tập gần như phải giữ cơ liên tục, chân run theo từng nhịp đếm, có người mồ hôi đã bắt đầu chảy dù động tác nhìn từ bên ngoài không hề mạnh.

Đó chính là những gì diễn ra trong một lớp học barre - bộ môn đang được nhắc đến khá nhiều trong giới tập luyện thời gian gần đây.

Trên mạng xã hội, barre thường gắn với những hình ảnh rất nghệ, có gu và toát ra vibe “tiểu thư”. Cơ mà cụ thể bộ môn này tập những gì? Một buổi học thực chất diễn ra như thế nào? Chi phí có đắt đỏ như cái vibe sang chảnh mà môn này tạo ra?

Cùng đi đến tận nơi để giải đáp tất tần tật những thắc mắc này nhé!

50 phút trong phòng tập barre - môn “gọt dáng” vibe tiểu thư: Có phải giàu mới “đu được”?

Không nghĩ đây là điều diễn ra trong 50 phút ở phòng tập brarre

Bước vào một lớp học barre, điều đầu tiên đập vào mắt chính là những thanh gióng ngang (barre) khá giống với bộ môn ballet. Tuy nhiên phía dưới sàn tập lại được trang bị thêm thảm yoga rồi cả tạ nhỏ, bóng pilates.

Với những dụng cụ này, hẳn nhiều người vẫn còn mơ hồ, chưa thể định nghĩa đúng được về barre. Nhưng thực chất, barre chính là phương pháp tập luyện kết hợp giữa ballet, pilates, yoga và các bài tập sức mạnh. Điểm đặc trưng của bộ môn này nằm ở những chuyển động nhỏ, có kiểm soát, lặp lại nhiều lần và thường sử dụng tạ nhẹ hoặc trọng lượng cơ thể.

Hiện tại, barre không chỉ tồn tại trong các studio chuyên biệt mà còn được “biến tấu” thành nhiều phiên bản như kết hợp với cardio hay HIIT để tăng nhịp tim và đốt năng lượng.

Julie Dương - HLV barre, pilates tại Anata Pilates chia sẻ: “ Thông thường, barre sẽ tập luyện kết hợp với âm nhạc, các chuyển động sẽ tập trung vào sự cân bằng cơ thể, chuyển động nhịp nhàng với nhạc. Mặc dù là bộ môn kết hợp từ nhiều phương pháp tập luyện nhưng khi trải nghiệm mọi người cũng sẽ thấy nó khác hoàn toàn. Sẽ không chậm như yoga và không nặng về lý thuyết, kỹ thuật nhiều như ballet truyền thống” .

Cũng theo Julie Dương, bộ môn barre đã tồn tại từ rất lâu nhưng đến thời gian gần đây mới đang dần phổ biến và được biết đến nhiều hơn tại Việt Nam. Nhu cầu học và trải nghiệm của mọi người về barre cũng đang tăng dần khiến phòng tập của cô đôi khi “cháy inbox”.

“Có thể thời gian đầu mọi người sẽ FOMO và tò mò muốn đi học thử xem bộ môn này như nào. Hơn nữa một phần cũng vì hình ảnh của barre thường mang đến cảm giác rất thơ, rất chill và có vibe “tiểu thư”. Tuy nhiên nếu kiên trì tập, mọi người sẽ thấy bộ môn này hỗ trợ giảm cân tốt, tập 1 lớp mồ hôi toát đầm đìa. Bên cạnh đó sau khi tập luyện, mọi người có thể cảm thấy bản thân nữ tính hơn, cơ thể nhẹ nhàng hơn, chỉnh được các tư thể một cách hiệu quả” , HLV Julie Dương nói.

Một lớp học barre sẽ diễn ra từ khoảng 45 - 60 phút, chia thành nhiều phần. Tùy theo cách giảng dạy của từng HLV, ban đầu người học có thể tập một số động tác cơ bản của ballet để làm nóng người. Sau đó sẽ thực hiện các động tác như squat, plank, hoặc nhún nhẹ với biên độ nhỏ nhưng lặp lại nhiều lần. Tiếp đến là các bài tập về phần cơ bụng, kết hợp thêm với tạ nhẹ để tăng độ khó, siết cơ, đốt mỡ. Và cuối cùng là những bài tập thư giãn, giãn cơ.

Một buổi tập diễn ra từ 45 phút - 60 phút, các động tác tập trung nhiều vào phần cơ lõi

Barre là bộ môn kết hợp giữa giữa ballet, pilates, yoga và các bài tập sức mạnh.

Vừa là HLV bộ môn barre, vừa quản lý Beme Pilates, Phạm Hà (Hà Nội) cho biết: “Chỉ cần tập sau 1 buổi đầu tiên, người học sẽ cảm thấy toát mồ hôi, phần core - cơ lõi gồm bụng, lưng dưới, hông và xương chậu được tác động rõ rệt nhất. Thậm chí có những động tác trong khi tập sẽ khiến người học phải run chân, gồng cứng cơ bụng. Tuy nhiên sau khoảng 1 - 2 tháng, bộ môn barre có thể giúp mọi người cải thiện vóc dáng, cơ thể săn chắc hơn, tư thế cũng phần nào được điều chỉnh để chuẩn và đẹp hơn” .

“Barre phù hợp với hầu hết mọi người, độ tuổi nào hay giới tính nào cũng đều có thể tham gia luyện tập. Tuy nhiên với những ai đang gặp chấn thương hoặc đang mang thai thì cần hạn chế tập barre hoặc phải có sự tham khảo ý kiến từ bác sĩ. Bởi dù nhìn chậm rãi nhưng việc lặp lại những chuyển động nhỏ và giữ tư thế lâu khiến cơ nhanh chóng mỏi và “cháy”, đặc biệt ở bụng, đùi và mông” , HLV Phạm Hà nói thêm.

Được biết, chi phí đầu tư cho phòng tập của bộ môn barre cũng có thể lên tới tiền tỷ. Tuy nhiên, các HLV cho rằng barre có thể “tận dụng”, dùng chung không gian với pilates, dụng cụ cũng khá đơn giản, không nhiều máy móc nên mức đầu tư không quá lớn so với những bộ môn tập luyện khác.

Đồ tập có gu, rèn lưng thẳng, cổ cao như các quý cô nhà giàu: Giá cả nằm ở tầm nào?

Mỗi buổi tập lại rủ nhau lên dresscode theo các tông màu pastel cực dịu mà vẫn sang chảnh, xinh đẹp. Đương nhiên vẫn tùy theo sở thích, gu thẩm mỹ của mỗi người nhưng hầu hết, ai cũng sắm “full giáp” gồm: Giày ballet/tất cổ cao, jumpsuit ôm body, chân váy, quần legging và cả những phụ kiện như nơ, kẹp tóc,...

Hoàng Ngân (SN 2000, Hà Nội) chia sẻ: “Mình biết đến barre khá lâu rồi vì được truyền cảm hứng rất nhiều từ các video trên Instagram của các thầy cô bên Hàn Quốc. Mình rất thích vibe của môn này vì nhìn chill chill, bay bay và được diện đồ đẹp. Trang phục sẽ có hơi hướng giống các vũ công ballet nhưng có thể phối đồ thoải mái hơn, màu sắc hơn. Do đó từ khi đi tập barre mình cũng dành kha khá chi phí đề đầu tư cho trang phục” .

Cũng chung quan điểm, Hali Ngô (Hà Nội) bày tỏ bản thân đã từng tiếp xúc với barre cách đây vài năm nhưng gần đây cô mới tập luyện trở lại. “Mình thấy hứng thú với barre bởi cảm giác bản thân nữ tính, mềm mại hơn. Khi đến lớp học, mình sẽ được trải nghiệm không gian rộng, thoáng, có sự kết hợp của âm nhạc. Hơn nữa, mình vốn rất thích các trang phục đẹp nên bộ môn này đáp ứng được điều đó. Một set đồ đầy đủ đi học có thể từ 1 triệu đến vài triệu nhưng rất đẹp, thoải mái nên mình thấy xứng đáng” , cô bạn chia sẻ.

Về học phí, nhiều người bày tỏ rằng barre không hề đắt đỏ hay chỉ dành cho “giới thượng lưu” như mọi người vẫn nghĩ. Bởi lẽ, bộ môn này tập theo nhóm lớp, mỗi lớp bao gồm từ 6 - 10 học viên, tập luyện cùng 1 HLV. Do đó mức giá sẽ dao động từ 200k - 300k/buổi, người tập luyện có thể chọn đóng theo tháng hoặc theo các gói tập 20 - 40 buổi.

Theo mô tả của Khánh Linh (SN 2000) - một học viên đã trải nghiệm 2 tháng thì: “Học phí chắc chỉ bằng 2-3 cốc trà sữa một buổi tập thôi, không quá đắt mà cũng ngang với các bộ môn thể thao khác. Còn tốn kém nhất chắc vẫn là dành cho chi phí mua sắm đồ tập” .

Không chỉ xúng xính mặc đẹp, nhiều người tìm đến barre cảm thấy “thỏa mãn” khi cải thiện được vóc dáng rõ rệt. Nhất là với dân văn phòng, ngồi nhiều phần lưng dễ bị gù và bụng tích mỡ thì tập barre sẽ phần nào giúp chỉnh dáng, khắc phục những khuyết điểm trong tư thế.

Mai Trang (SN 1995, Hà Nội) đã tập luyện barre được 5 tháng, duy trì 3 buổi/tuần. Cô bạn chia sẻ: “Mình tập cả barre và pilates, mình thấy điểm giống nhau là các bộ môn này giúp mình yêu bản thân hơn. Trước đây mình có vấn đề lệch về hông, sau một thời gian tập với cường độ liên tục thì mình thấy đã cải thiện được, lưng cũng có phần thẳng hơn, dáng đi không bị gù nữa. Ngoài ra thì khả năng cảm nhạc, phiêu theo nhịp điệu cũng tốt hơn nữa” .

Hầu hết, những ai đã từng tập barre đều có chung trải nghiệm với Mai Trang. Họ đều bày tỏ cảm thấy được sự thay đổi của cơ thể trong dáng đi, dáng đứng và giúp bản thân khỏe hơn, cải thiện các vấn đề về xương khớp.

Trần Sơn (SN 2000) - một chàng trai làm công việc văn phòng bày tỏ: “Đặc thù của dân văn phòng là ngồi nhiều nên phần lưng hay cổ vai gáy của mình đều khá mỏi. Phần thân dưới như bụng, mông, đùi, nếu ai không tham gia các môn thể thao cũng sẽ rất yếu, không được săn chắc. Khi tập thử barre thì mình cảm nhận được sự khác biệt, ít nhất là trong thói quen thường ngày, áp dụng các bài tập vào việc chỉnh dáng ngồi làm việc cũng khiến mình cảm thấy khỏe khoắn hơn ”.

Nhìn chung, nhiều người tìm đến barre bắt đầu từ sự tò mò vì thấy đẹp, thấy “aesthetic” (vibe nghệ, có gu) trên mạng xã hội, thấy bạn bè check-in phòng tập xinh xắn, mặc đồ pastel trông như đang đi học ballet. Nhưng khi bước vào lớp học rồi mới nhận ra, phía sau những động tác nhẹ nhàng đó lại là cả một buổi tập khiến cơ run, mồ hôi chảy và phải tập trung vào từng chuyển động nhỏ của cơ thể.

Barre có thể không phải bộ môn dành cho tất cả mọi người, cũng không phải cứ tập là sẽ có vóc dáng đẹp ngay lập tức. Nhưng với những ai đã trải nghiệm, barre mang lại cảm giác cơ thể mềm mại hơn, dáng đứng thẳng hơn, đi đứng nhẹ nhàng hơn và phong thái cũng có phần “quý cô nhà giàu” hơn một chút. Và có lẽ điều nhiều người thích ở barre không chỉ là đẹp dáng, mà còn là cảm giác mỗi tuần có vài tiếng để mặc đồ đẹp, nghe nhạc, vận động và chăm sóc bản thân.

“Mình nghĩ barre đang dần trở thành lựa chọn mới của nhiều người trẻ: không quá nặng nề như gym, không quá chậm như yoga, không quá kỹ thuật như ballet, nhưng đủ để mệt, đủ để đẹp dáng và đủ để trở thành một phần lifestyle của không ít người” , Mia Trần (SN 1992, Hà Nội) bày tỏ.

Nên là ai đang cân nhắc một bộ môn tập tành vừa mới lạ, vừa trendy mà lại hiệu quả thì có thể tham khảo xem sự thật có đúng như lời đồn không nha!