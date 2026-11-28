Gần 30 năm đi làm, tôi giật mình vì số tiền mình giữ lại được quá ít

Năm nay tôi 50 tuổi. Nếu tính cả thời gian làm thêm từ khi còn trẻ, tôi đã có gần 30 năm kiếm tiền. Chồng tôi cũng có công việc ổn định, hai vợ chồng không thuộc diện giàu có nhưng chưa bao giờ quá khó khăn.

Chúng tôi có nhà riêng, con cái đã lớn, thu nhập gia đình những năm gần đây dao động khoảng 35-40 triệu đồng mỗi tháng. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống như vậy có lẽ đã đủ khiến nhiều người yên tâm.

Thế nhưng, đầu năm nay, khi ngồi tổng kết lại tài chính để chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu, tôi phát hiện một sự thật khiến mình không khỏi chạnh lòng: Sau từng ấy năm làm việc, khoản tiền tiết kiệm có thể chủ động sử dụng của hai vợ chồng chỉ khoảng 280 triệu đồng.

Tôi không phủ nhận những khoản chi lớn dành cho nhà cửa, học hành của con cái hay chăm sóc cha mẹ. Nhưng khi nhìn kỹ hơn vào chi tiêu hằng tháng, tôi nhận ra một phần không nhỏ thu nhập đã đi vào những việc mà nếu không làm, cuộc sống của chúng tôi cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu.

Đó là những bữa ăn mời bạn bè vì ngại để người khác trả tiền. Những món quà đắt hơn khả năng tài chính chỉ vì sợ bị đánh giá. Những bộ quần áo mua để xuất hiện thật chỉn chu trong các cuộc gặp mặt. Và cả những khoản tiền cho vay mà tôi biết trước rằng rất khó đòi, nhưng vẫn gật đầu vì không muốn mang tiếng tính toán.

Tôi đã dành quá nhiều tiền để giữ hình ảnh trong mắt người khác, trong khi lại quá dễ dãi với sự an toàn tài chính của chính mình.

Có những tháng, tôi tiêu 5-7 triệu đồng chỉ để giữ thể diện

Trước đây, tôi là người rất ngại từ chối.

Bạn bè rủ ăn uống, dù không thực sự muốn đi, tôi vẫn tham gia. Đồng nghiệp tổ chức sinh nhật, liên hoan, tôi thường góp tiền khá thoải mái. Mỗi lần về quê, tôi luôn chuẩn bị quà cáp đủ đầy, đôi khi còn biếu tiền nhiều hơn dự định.

Có lần, một người bạn lâu năm tổ chức tiệc tại nhà hàng. Mọi người thống nhất chia tiền, nhưng khi thanh toán, tôi lại chủ động trả thêm gần 2 triệu đồng vì nghĩ mình lớn tuổi hơn một số người trong nhóm.

Tôi nhớ hôm ấy, mọi người đều khen tôi hào phóng. Tôi vui vì lời khen đó, nhưng vài ngày sau lại phải cân nhắc từng khoản mua sắm trong gia đình để chờ đến kỳ lương tiếp theo.

Chuyện tương tự lặp lại nhiều lần.

Đi đám cưới, tôi ngại mừng ít. Đi thăm người ốm, tôi sợ phong bì không bằng người khác. Mua quần áo, tôi luôn nghĩ mình đã có tuổi, không thể ăn mặc quá xuề xòa.

Từng khoản tiền có vẻ không lớn, nhưng cộng lại thì đáng kể.

Khi thử ghi chép, tôi lập ra một bảng chi tiêu giả định dựa trên những khoản mình thường bỏ ra trước đây.

Khoản chi vì giao tiếp, sĩ diện Trung bình/tháng Ăn uống, cà phê, gặp gỡ bạn bè 1.500.000đ Quà cáp, thăm hỏi vượt mức dự kiến 1.200.000đ Quần áo, phụ kiện để đi gặp gỡ 1.000.000đ Các khoản mời, đóng góp ngoài kế hoạch 1.000.000đ Chi tiêu phát sinh vì ngại từ chối 800.000đ Tổng cộng 5.500.000đ

Như vậy, chỉ cần duy trì mức chi này, một năm tôi đã tiêu khoảng 66 triệu đồng. Nếu kéo dài 5 năm, số tiền lên tới 330 triệu đồng, chưa tính lãi tiết kiệm có thể nhận được.

Đương nhiên, không phải tất cả đều là tiền lãng phí. Quan hệ xã hội, hiếu hỷ hay việc chăm chút ngoại hình đều có giá trị riêng. Nhưng tôi tự hỏi: Liệu mình có thực sự cần chi nhiều đến thế không?

Câu trả lời là không.

Điều khiến tôi tiếc nhất không phải số tiền đã tiêu, mà là những lần bỏ quên bản thân

Có một nghịch lý mà đến tuổi 50 tôi mới nhận ra.

- Tôi có thể bỏ ra vài triệu đồng để mua quà tặng người khác nhưng lại đắn đo khi mua một chiếc ghế tốt cho chính mình.

- Tôi sẵn sàng mời bạn bè một bữa ăn đắt tiền nhưng nhiều lần trì hoãn việc khám sức khỏe định kỳ vì nghĩ chưa cần thiết.

- Tôi không tiếc tiền cho những cuộc gặp gỡ xã giao, nhưng lại thường xuyên nói với chồng rằng phải tiết kiệm, hạn chế đi du lịch vì sợ tốn kém.

Hóa ra, tôi hào phóng với những người không sống cùng mình, nhưng đôi khi lại quá khắt khe với những người thân yêu nhất.

Một lần, con gái nói với tôi: "Mẹ có thể không đi một buổi liên hoan mà. Đâu phải cứ có mặt và chi tiền thì người ta mới quý mẹ".

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu.

Tôi bắt đầu hiểu rằng sự tử tế không nhất thiết phải được chứng minh bằng tiền. Một mối quan hệ tốt cũng không thể chỉ tồn tại nhờ những lần mời ăn, tặng quà hay giúp đỡ tài chính.

Nếu người khác chỉ quý mình khi mình chi tiền, đó có lẽ không phải mối quan hệ đáng để đánh đổi sự an toàn tuổi già.

Sau tuổi 50, tôi đặt ra 4 nguyên tắc để không tiếp tục tiêu tiền vì sĩ diện

Tôi không quyết định sống khép kín hay trở nên tính toán với tất cả mọi người. Tôi chỉ muốn tiền bạc được sử dụng đúng với khả năng và những điều thực sự quan trọng.

Thứ nhất, mọi khoản chi xã giao đều phải có ngân sách. Tôi dành tối đa 2 triệu đồng mỗi tháng cho gặp gỡ bạn bè, quà cáp và những hoạt động giao tiếp thông thường. Các dịp hiếu hỷ lớn được dự trù riêng theo năm. Khi ngân sách tháng đã hết, tôi sẽ cân nhắc từ chối hoặc lựa chọn cách gặp gỡ ít tốn kém hơn.

Thứ hai, không mua sắm chỉ để được người khác đánh giá cao. Trước khi mua quần áo, túi xách hay đồ dùng đắt tiền, tôi tự hỏi: Nếu không ai nhìn thấy món đồ này, mình còn muốn mua nó không? Câu hỏi đơn giản ấy đã giúp tôi tránh được khá nhiều lần mua sắm bốc đồng.

Thứ ba, không cho vay tiền chỉ vì ngại mất lòng. Tôi chỉ cho vay trong phạm vi có thể chấp nhận nếu khoản tiền không được hoàn trả đúng hạn, đồng thời không dùng đến quỹ dự phòng hay tiền dưỡng già. Nếu không đủ khả năng, tôi học cách từ chối lịch sự.

Thứ tư, chuyển tiền tiết kiệm trước khi tiêu. Ngay khi nhận lương, hai vợ chồng chuyển một khoản cố định vào tài khoản tích lũy. Phần còn lại mới được phân bổ cho sinh hoạt và nhu cầu cá nhân.

Tôi lập một kế hoạch điều chỉnh chi tiêu như sau:

Khoản mục Trước đây Hiện tại Chi xã giao và mua sắm vì thể diện 5.500.000đ 2.000.000đ Tiền giảm chi mỗi tháng — 3.500.000đ Tiền có thể tích lũy thêm mỗi năm — 42.000.000đ Tiền có thể tích lũy thêm sau 5 năm — 210.000.000đ

Bảng minh họa theo kế hoạch cá nhân, chưa tính lãi tiết kiệm và các biến động thu chi.

210 triệu đồng không phải số tiền quá lớn đối với tất cả mọi người. Nhưng với tôi, đó có thể là một khoản dự phòng y tế, một phần quỹ dưỡng già hoặc nguồn tài chính giúp hai vợ chồng chủ động hơn khi thu nhập giảm sút.

Và quan trọng hơn, tôi không còn phải liên tục cân đối lại tiền sinh hoạt chỉ vì những khoản chi ngoài dự kiến.

50 tuổi, tôi chọn sống vừa túi tiền thay vì sống vừa mắt thiên hạ

Tôi từng nghĩ tuổi trung niên là lúc phải giữ thể diện. Đi đâu cũng cần chỉn chu, gặp ai cũng phải rộng rãi, có những việc dù không muốn vẫn phải làm để tránh bị đánh giá.

Nhưng giờ đây, tôi có cách nhìn khác.

Một người phụ nữ 50 tuổi không nhất thiết phải sở hữu túi xách đắt tiền, tổ chức những bữa tiệc lớn hay luôn là người hào phóng nhất trong nhóm bạn.

Điều đáng tự hào hơn có lẽ là không phải vay mượn khi gia đình gặp biến cố, có đủ tiền chăm sóc sức khỏe, có một khoản tích lũy cho tuổi già và không phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái.

Tôi vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn biếu quà người thân, vẫn sẵn sàng giúp đỡ những người thực sự khó khăn. Chỉ khác rằng, mọi sự hào phóng bây giờ đều nằm trong khả năng tài chính của tôi.

Tôi cũng không còn cảm thấy xấu hổ khi nói: "Khoản này hơi vượt ngân sách của mình" hoặc "Lần này mình xin phép không tham gia".

Thật bất ngờ, phần lớn mọi người đều hiểu. Những người bạn thân thiết vẫn giữ liên lạc, những mối quan hệ quan trọng vẫn bền chặt. Chỉ có số tiền trong tài khoản của tôi là bắt đầu được giữ lại nhiều hơn.

Sau cùng, tôi nhận ra một điều rất đơn giản: Tiền kiếm được là của mình, nhưng nếu lúc nào cũng tiêu để làm vừa lòng người khác, đến cuối cùng người chịu thiệt lại chính là mình.

Ở tuổi 50, tôi không còn muốn dùng tiền để chứng minh rằng mình sống tốt trước mắt thiên hạ. Tôi muốn giữ tiền để những năm tháng phía trước, bản thân và gia đình thực sự được sống tốt.

Bởi suy cho cùng, khi bước vào tuổi già, thứ mang lại cảm giác an tâm không phải là bao nhiêu người từng khen mình hào phóng, mà là mình còn bao nhiêu sự chủ động với cuộc sống của chính mình.