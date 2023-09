502 doanh nghiệp ở Hải Phòng chậm đóng hơn 681 tỷ đồng BHXH

Theo báo cáo của BHXH TP. Hải Phòng, bám sát chỉ đạo lãnh đạo của chính quyền địa phương và BHXH Việt Nam, thời gian qua đơn vị này đã nỗ lực trong giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, tính đến 31/8, toàn thành phố Hải Phòng có 502 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên với số tiền hơn 681 tỷ đồng (bao gồm cả hơn 312 tỷ đồng tiền lãi chậm đóng).

Trong đó, chỉ riêng 5 đơn vị thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC), số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là hơn 361,6 tỷ đồng. Đứng đầu là Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu (xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên) chậm đóng 26 tháng với số tổng số tiền chậm đóng cao nhất lên tới hơn 201,9 tỷ đồng (tiền lãi chậm đóng là hơn 113 tỷ đồng). Đứng thứ hai là Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng (số 3 Phan Đình Phùng, quận Hồng Bàng) chậm đóng 62 tháng với số tiền hơn 72,5 tỷ đồng (trong đó có hơn 38,3 tỷ đồng tiền lãi chậm đóng).

Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu được xác định chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền cao nhất với hơn 201 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng (thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên) chậm đóng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tới 56 tháng với số tiền hơn 53,5 tỷ đồng (trong đó hơn 31,4 tỷ đồng tiền lãi chậm đóng); Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền chậm đóng 56 tháng với số tiền hơn 17 tỷ đồng (trong đó hơn10,3 tỷ đồng tiền lãi chậm đóng); Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thuỷ An Đồng (xã An Đồng, huyện An Dương) chậm đóng 133 tháng với số tiền hơn 20,8 tỷ đồng (tiền lãi chậm đóng hơn 11 tỷ đồng).

Đứng sau các doanh nghiệp ngành đóng tàu là các doanh nghiệp thuộc khối lắp máy, chỉ tính riêng 5 doanh nghiệp thuộc khối lắp máy số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN cũng lên tới hưn 143,7 tỷ đồng (gồm cả hơn 68,9 tỷ đồng lãi chậm đóng. Cao nhất là Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) chậm đóng 57 tháng với số tiền hơn 28,9 tỷ đồng, tiếp theo là Công ty cổ phần LILAMA 69/2 (phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) chậm đóng 56 tháng với số tiền hơn 18,9 tỷ đồng.

BHXH TP. Hải Phòng cũng xác định tính đến 31/8, tại Hải Phòng có 1.085 đơn vị đã giải thể phá sản với số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là hơn 295,8 tỷ đồng, trong đó có hơn 96 tỷ đồng tiền lãi chậm đóng.