52% doanh nghiệp Việt từng bị tấn công mạng, hé lộ ‘tử huyệt’ trong kỷ nguyên AI

Trong mọi cuộc thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI), người ta thường nhắc đến mô hình, GPU hay dữ liệu lớn như những yếu tố cốt lõi quyết định thành bại. Nhưng có một lớp hạ tầng ít được nói tới hơn, dù lại đóng vai trò then chốt: Hệ thống lưu trữ.

Nếu ví AI là một cỗ máy, dữ liệu là nhiên liệu, thì lưu trữ chính là hệ thống dẫn nhiên liệu, thứ đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru. Và khi tốc độ của cỗ máy ngày càng tăng, hệ thống này không còn đơn thuần là “chỗ chứa dữ liệu”, mà đang trở thành yếu tố sống còn quyết định liệu AI có thể vận hành trong thực tế hay không.

Một thay đổi quan trọng đang diễn ra trong cách doanh nghiệp sử dụng dữ liệu. Trước đây, dữ liệu chủ yếu phục vụ báo cáo, phân tích sau khi sự việc đã xảy ra. Nhưng với sự bùng nổ của AI, phân tích thời gian thực và các hệ thống vận hành thông minh, dữ liệu không còn “nằm im” mà phải được truy xuất, xử lý và phản hồi gần như ngay lập tức.

Điều này kéo theo một áp lực hoàn toàn mới lên hạ tầng lưu trữ. Nghiên cứu của công ty Synology chỉ ra, khi AI, phân tích dữ liệu và ảo hóa trở thành nền tảng vận hành, hệ thống lưu trữ không còn là phần phụ trợ mà trở thành nền móng đứng sau các ứng dụng cốt lõi. Nói cách khác, doanh nghiệp không còn mua storage để “lưu được bao nhiêu dữ liệu”, mà để đảm bảo “truy xuất nhanh đến mức nào”.

Trong bối cảnh đó, độ trễ trở thành yếu tố cực kỳ nhạy cảm. Một hệ thống AI phục vụ khách hàng, một nền tảng giao dịch tài chính hay một dây chuyền sản xuất tự động đều phụ thuộc vào phản hồi gần như tức thời. Chỉ cần độ trễ tăng thêm vài mili giây, toàn bộ hệ thống có thể bắt đầu nghẽn, kéo theo hiệu ứng domino từ xử lý chậm đến gián đoạn dịch vụ.

Vì vậy, các chỉ số như IOPS, độ trễ dưới 1 mili giây hay băng thông hàng chục GB/s không còn là thông số kỹ thuật mang tính trình diễn, mà trở thành điều kiện bắt buộc để hệ thống tồn tại. Đây cũng là lý do các doanh nghiệp đang chuyển dịch sang các nền tảng lưu trữ hiệu năng cao như NVMe all-flash, một xu hướng ngày càng rõ nét trong cuộc đua hạ tầng cho AI.

Nếu tốc độ là một vấn đề, thì sự gián đoạn còn nguy hiểm hơn. Trong các môi trường dữ liệu cường độ cao như trung tâm dữ liệu, sản xuất, tài chính hay y tế, downtime không còn là “sự cố kỹ thuật” mà là thiệt hại kinh tế trực tiếp.

Một hệ thống dừng vài phút có thể khiến giao dịch bị treo, dây chuyền sản xuất ngừng hoạt động hoặc khách hàng không thể truy cập dịch vụ. Chính vì vậy, các kiến trúc lưu trữ mới đang được thiết kế theo hướng “không được phép dừng”. Các mô hình active-active cho phép hệ thống vẫn vận hành ngay cả khi một phần gặp sự cố, đảm bảo tính liên tục của dịch vụ. Đây là một sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy: Thay vì tập trung vào việc sửa lỗi khi sự cố xảy ra, doanh nghiệp buộc phải đầu tư vào những hệ thống có thể “chịu lỗi” ngay từ đầu.

Song song với bài toán hiệu năng và độ ổn định là một áp lực khác ít được chú ý hơn: Chi phí. AI càng phát triển, dữ liệu càng phình to, và chi phí lưu trữ theo đó cũng tăng theo cấp số nhân. Không chỉ dữ liệu thô, doanh nghiệp còn phải lưu trữ dữ liệu huấn luyện, dữ liệu trung gian, mô hình và toàn bộ lịch sử vận hành.

Theo thông cáo, trong bối cảnh mở rộng hạ tầng dữ liệu và các workload AI, chi phí lưu trữ hiệu năng cao đang trở thành một trong những áp lực lớn nhất đối với hệ thống CNTT. Để giải quyết, doanh nghiệp buộc phải áp dụng các kỹ thuật như loại bỏ dữ liệu trùng lặp, phân tầng dữ liệu và tối ưu việc sử dụng storage hiệu năng cao cho các tác vụ thực sự cần thiết. Nếu không, chi phí lưu trữ có thể nhanh chóng vượt qua cả chi phí tính toán, một nghịch lý đang dần trở nên phổ biến.

Trong khi đó, rủi ro an ninh dữ liệu lại khiến bài toán lưu trữ trở nên phức tạp hơn. Theo số liệu từ Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, có tới 52% doanh nghiệp tại Việt Nam từng bị tấn công mạng. Với các doanh nghiệp FDI, rủi ro này còn cao hơn do đặc thù trao đổi dữ liệu xuyên biên giới.

Trong bối cảnh đó, lưu trữ không chỉ là nơi “giữ dữ liệu”, mà còn là tuyến phòng thủ cuối cùng. Các cơ chế như snapshot bất biến, WORM hay backup nhiều lớp đang trở thành tiêu chuẩn mới, bởi khi sự cố xảy ra, khả năng khôi phục dữ liệu mới là yếu tố quyết định doanh nghiệp có thể tiếp tục vận hành hay không.

Tất cả những yếu tố này đang đẩy lưu trữ ra khỏi vị trí “hậu trường” để trở thành trung tâm của hạ tầng số. Trong bối cảnh đó, các nhà cung cấp cũng bắt đầu định hình lại vai trò của sản phẩm. Chẳng hạn, Synology gần đây giới thiệu hệ thống lưu trữ PAS7700 hướng tới các môi trường dữ liệu cường độ cao, kết hợp kiến trúc NVMe all-flash với khả năng vận hành liên tục và bảo vệ dữ liệu nhiều lớp. Điểm đáng chú ý không nằm ở một sản phẩm cụ thể, mà ở xu hướng chung của thị trường: Lưu trữ đang được nhìn nhận như một nền tảng vận hành, thay vì chỉ là một thiết bị phần cứng.

Trong vài năm tới, sự khác biệt giữa các doanh nghiệp có thể không nằm ở việc ai có mô hình AI tốt hơn, mà ở việc ai sở hữu hạ tầng đủ mạnh để vận hành nó trong thực tế. Một mô hình tốt nhưng chạy trên hệ thống chậm, dễ gián đoạn hoặc không an toàn cuối cùng vẫn thất bại khi đưa vào vận hành. Và đó là lý do vì sao lưu trữ, thứ từng bị xem là phần ít quan trọng đang âm thầm trở thành yếu tố quyết định trong cuộc đua AI.