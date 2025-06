52.360 tỷ đồng nâng cấp sân bay ở TP đảo: Sẽ chọn nhà đầu tư nội, kiến tạo công trình "Made by Vietnam"?

Chọn nhà đầu tư trong nước đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/2025/NQ-CP ngày 01/6/2025 về đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Tại Nghị quyết trên, Chính phủ thống nhất việc đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ Hội nghị APEC 2027 theo hình thức đầu tư kinh doanh quy định tại Luật Đầu tư.

Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang lựa chọn nhà đầu tư trong nước và tổ chức thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bảo đảm phù hợp với tính chất là sân bay dùng chung dân dụng - quân sự theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại văn bản số 1156/UBND-KT ngày 15 tháng 5 năm 2025.

Chính phủ phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thực hiện như đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đồng thời, phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với các hạng mục công trình của Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định.

Video viễn cảnh sân bay Phú Quốc trong tương lai do AI ChatGPT tạo ra dựa trên phối cảnh được công bố chính thức.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do UBND tỉnh Kiên Giang quản lý

Chính phủ cũng thống nhất việc thu hồi và chuyển giao nguyên trạng tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Nhà nước đầu tư, quản lý từ Bộ Xây dựng về Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quản lý, xử lý và tổ chức thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Việc chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc về địa phương quản lý, xử lý không áp dụng đối với tài sản do Tổng công ty Cảng hàng không - CTCP (ACV) quản lý được xây dựng trên diện tích đất quốc phòng, an ninh, đất do quân sự quản lý (nếu có) theo quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Phối cảnh của sân bay Phú Quốc tương lai. Ảnh: CPG

Ảnh: CPG

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thu hồi và chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Nhà nước đầu tư, quản lý về Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quản lý, xử lý theo trình tự sau đây: Chỉ đạo tổ chức rà soát, lập Danh mục tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do ACV đang được giao quản lý theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Quyết định thu hồi và chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Nhà nước đầu tư về Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang để thực hiện đầu tư Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ Hội nghị APEC 2027. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang công bố Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với vai trò then chốt trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông và du lịch, đặc biệt chuẩn bị cho Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027), Cảng HKQT Phú Quốc sẽ được nâng cấp toàn diện, hướng đến trở thành một trong những sân bay hiện đại và thông minh bậc nhất thế giới. Dự kiến, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ có tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.050ha, với vốn đầu tư đến năm 2030 khoảng 26.572 tỷ đồng, tầm nhìn đến năm 2050 cần thêm 25.791 tỷ đồng. Với số vốn này, sân bay sẽ được mở rộng với mục tiêu đạt công suất 18 triệu hành khách/năm, gấp 4,5 lần so với hiện trạng (4 triệu khách/năm). Mục tiêu tới năm 2050, cảng hàng không được nâng cấp với công suất 50 triệu khách/năm. Điểm nhấn của sân bay là nhà ga hành khách. Nơi này được xây dựng dựa trên ý tưởng từ cánh chim phượng hoàng sải cánh, tượng trưng cho vị thế quốc gia và niềm kiêu hãnh dân tộc. Nhà ga còn được trang bị công nghệ vận hành hiện đại nhất thế giới, bao gồm check-in không cần đến sân bay, phân loại hành lý tự động, công nghệ nhận dạng sinh trắc học giúp thời gian xuất nhập cảnh còn 15-30 giây/người… Đáng chú ý, sân bay Phú Quốc sẽ có hai đường cất hạ cánh, trong đó đường băng hiện hữu sẽ được kéo dài lên 3.500m, đồng thời xây dựng thêm một đường băng mới dài 3.300m.Hệ thống sân đỗ sẽ được mở rộng lên hơn 100 vị trí, bao gồm 45 vị trí đỗ máy bay thân rộng bao gồm cả những vị trí có ống lồng hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu khai thác và phục vụ hành khách quốc tế lẫn nội địa. Đặc biệt, nhà ga VVIP của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được xây dựng mới, với mục tiêu trở thành nơi đạt chuẩn để có thể đón tiếp các nguyên thủ quốc gia. Sau khi tuần lễ cấp cao APEC kết thúc, nhà khách VIP sẽ được sử dụng để khai thác quốc tế hoặc khai thác hàng không cho những sự kiện quan trọng.