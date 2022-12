6 cá tính thời trang Việt hay ho nhất 2022: Đi ngược số đông, biến hoá khôn lường, trình độ bắt trend đỉnh!

Đã qua rồi cái thời các ngôi sao thời trang thích ăn mặc an toàn, "gần gũi" mà thay vào đó, giờ họ thích bứt phá với nhiều cá tính lạ lùng, mới mẻ hơn. Không chiều lòng chuẩn mực cái đẹp số đông, cũng chẳng đi theo hình tượng mỹ nam - ngọc nữ trong phim ảnh xứ Hàn, 6 gương mặt fashion icons trẻ trung dưới đây vẫn giúp bức tranh thời trang Việt Nam 2022 trở nên giàu màu sắc và hay ho cực kỳ.



Wren Evans

Tân binh Gen Z này không chỉ gây sốt bằng các sản phẩm âm nhạc, mà còn lấn sân sang mảng miếng thời trang thông qua sự đầu tư đúng mực về trang phục, cũng như khôn khéo thu hút sự chú ý của các thương hiệu cao cấp. Ngoài việc cài cắm yếu tố thời trang vào sản phẩm âm nhạc, Wren Evans còn đưa các local brand nổi bật như C.Dam, Fussy, Fancì Club, La Lune… như một cách tôn vinh các giá trị thời trang Việt.

Justin Bieber, Saba, Lucky Daye,... là những tên tuổi truyền cảm hứng mặc đẹp cho Wren Evans. Không đơn giản là ăn mặc cho thật nổi bật, giọng ca của Gặp May dung hoà giữa cảm hứng retro với những mảng màu sắc cùng hoa văn nổi loạn, gìn giữ phong cách cá nhân mà vẫn mang đầy đủ những chất liệu của thời đại

Thấp thoáng đâu đây hình ảnh Justin Bieber trong phong cách đời thường của Wren Evans

Wren Evans thành công khi kết hợp thời trang cao cấp với dòng nhạc đại chúng, khiến người hâm mộ được thưởng thức sản phẩm của mình bằng nhiều giác quan. Đây cũng là cách để anh gián tiếp chứng minh tiềm năng phát triển của các thương hiệu thời trang khi hướng về phái nam

Wean

Chàng rapper sinh năm 1998 nổi tiếng với những ca khúc như She Said, Line Without Hook, Mot Nguoi Vi Em,... nhưng từ trước đó, anh đã được giới mộ điệu biết tới bởi phong cách thời trang độc bản. Ngoài việc sáng lập thương hiệu Lazythink mang đậm dấu ấn nổi loạn của Gen Z, Wean còn là thành viên cốt cán của hội nhóm "Cool kids" - nơi hội tụ những owner/influencers của những local brands nổi tiếng Việt Nam.

Wean chính là một trong những influencer đầu tiên ở Việt Nam tích cực lăng xê xu hướng Y2K. Cảm hứng thời trang cuối thập niên 90 - đầu những năm 2000 xuất hiện trong kính mắt trạm xăng, quần cạp trễ, crop top cho nam, những chiếc áo thun Graphic, túi xách tua rua...

Wean có thể từ một rapper...

... chuyển mình qua hình bóng xã hội đen hay các tay chơi sừng sỏ trong phim TVB cũ

Không chỉ thể hiện cá tính riêng, Wean còn là một trong những KOL khuyến khích người tiêu dùng sử dụng hàng second-hand nhằm giảm lượng rác thải thời trang, "say YES" với thời trang bền vững

Huỳnh Roestel Naomi

Tương tự cặp đôi Nam Phùng - Quỳnh Anh Shyn, cứ nhắc tới Wean là người hâm mộ nghĩ ngay tới Huỳnh Roestel Naomi. Nàng fashionista sinh năm 1996 mang dòng máu Việt - Đức, sở hữu vẻ đẹp tới từ 2 quốc gia cùng gu thời trang hệt như nữ chính trong những bộ sitcom thập niên 90. Naomi hệt như một nàng thơ hoài cổ, u sầu và hoang dại, mang cái hồn của Đà Lạt thơ ngây cùng giọng hát gọi về những ngày dài thương nhớ.

Tương tự Wean, Naomi cũng là một trong những influencer đầu tiên thử nghiệm thành công phong cách Y2K và Grunge. Cô nàng cũng pha trộn chất Grunge với những item khó mặc như crop top dây mảnh cut out chằng chịt, hay những chiếc váy bèo nhuyễn mỏng dính lộ điểm nhạy cảm. Tương tự Khánh Linh, Naomi thể hiện bản lĩnh ngay cả trong cách phối đồ. Cô dám mặc, dám trải nghiệm và không màng tới những ý kiến trái chiều, để rồi chính tư duy thời trang đi ngược số đông đã thu về cho cô một lượng fan lớn.

Cách ăn mặc của Naomi cũng thể hiện rõ lập trường trong đời sống. Với cô, chủ nghĩa nữ quyền được thể hiện trong cách ăn mặc hàng ngày

Tương tự Wean, Naomi có thói quen mua đồ si và khuyến khích người hâm mộ tái sử dụng những món đồ cũ nhằm bảo vệ môi trường, đồng thời tránh tình trạng tiêu dùng quá mức (overconsumption)

Quỳnh Anh Shyn

Dẫu đây là cái tên đã được nhiều lần nhắc tới, song không thể phủ nhận khả năng biến hoá khó lường của cô "tắc kè hoa" này. Năm 2022 không phải thời điểm cô "vượt cá chép hoá rồng", thay đổi hoàn toàn hình ảnh, nhưng lại là năm mà Quỳnh Anh Shyn để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong mảng thời trang.

Liên tục xuất hiện tại các sự kiện thời trang trong và ngoài nước, ký hợp đồng làm việc cùng nhiều thương hiệu cao cấp,... Quỳnh Anh Shyn dần "chung mâm" với các KOL thời trang cao cấp trên thế giới

Trong sự nghiệp huy hoàng của Quỳnh Anh Shyn không thể thiếu những bộ cánh để đời. Trong năm 2022, hình ảnh viral nhất, được bàn tán nhiều nhất của cô nàng có lẽ chính là bộ trang phục "cô đơn trên sofa" gây sốt tại Tuần lễ thời trang Milan 2023.

Không táo bạo, không độc dị thì không phải là Quỳnh Anh Shyn. Thiết kế lấy cảm từ chiếc sofa của Moschino được cô nàng "đốt cháy", giúp Quỳnh Anh lọt hạng "Best street style" (thời trang đường phố đẹp nhất) do Vogue bình chọn. Trên các trang mạng xã hội, cư dân mạng rầm rộ chia sẻ hình ảnh, tranh cãi về thiết kế kỳ lạ này. Đối với một fashionista, được giới mộ điệu quan tâm và bàn tán về mình cũng là thành công lớn

Quỳnh Anh Shyn một lần nữa chinh phục những thiết kế của Versace. Hoạ tiết baroque vốn dĩ không dành cho người Châu Á, nay lại được cô nàng "đốt cháy" cùng mái tóc vàng lấy cảm hứng từ phong cách của NTK Donatella Versace. Với khả năng "cân" đồ thế này, không lạ khi cô được xếp vào danh sách "Best Styling" của năm 2022

Tốn nhiều giờ đồng hồ cho công đoạn makeup, chọn trang phục, set up bối cảnh,... Quỳnh Anh Shyn đã thu về thành quả khi bộ hình Halloween của cô nàng nhận về hàng loạt lời ca ngợi. Không chỉ gợi nhắc tới bom tấn phim ảnh Avatar, nữ fashionista còn thể hiện sự chỉn chu trong công đoạn đầu tư trang phục, thể hiện được chất "quái" của riêng mình chứ không đơn giản là cosplay dựa trên một hình mẫu có sẵn

Nam Phùng

Nhắc tới một năm thành công của Quỳnh Anh Shyn, không thể quên sự trợ lực của Nam Phùng. Một người yêu, một người tri kỷ, một stylist có tâm và tầm - đó là những danh xưng giúp mối quan hệ của cặp đôi như có thêm chất keo gắn kết. Cho những ai chưa biết, Nam Phùng là người sáng lập thương hiệu Yonndon - một local brand mà các "dân chơi" Sài thành đều quen mặt. Không chỉ chịu trách nhiệm cho trang phục của "người ấy", Nam Phùng còn đứng sau mỗi set đồ của Sơn Tùng MT-P; Soobin; Karik; Trọng Hiếu Idol,...

"Được làm đẹp cho người khác, làm đẹp cho đời!" - đó là châm ngôn của chàng stylist trẻ

Hình ảnh "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson, những ngôi sao hạng A, những tay chơi hè phố, gã cao bồi,... đều trở thành cảm hứng để anh sáng tạo. Những mảng màu rực rỡ, chói lọi áp đảo thị giác tưởng như khó để bắt cặp cùng nhau, nay lại được bàn tay Nam Phùng sắp xếp khéo léo. Chàng stylist biết sử dụng sự chói lọi ấy để khiến mỗi khách hàng của anh trở nên cuốn hút hơn, và giúp chính anh nổi bật giữa đám đông.

Đối với Quỳnh Anh Shyn, Nam Phùng biết cô cần gì để toả sáng, cũng như phải làm sao để chiều lòng các nhãn hàng lớn. Đây từng là bài toán khó nhưng nay đã có lời giải, khi mà nữ fashionista không chỉ thoả mãn các yêu cầu của thương hiệu trong từng shoot hình mà còn thể hiện được bản sắc.

Không chỉ giúp các khách hàng trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình, Nam Phùng còn đưa vào đó "cái tôi", chất riêng mang tên mình

Khánh Linh

Đúng như biệt danh "Cô em trendy", Khánh Linh hội tụ nhiều ưu điểm để các thương hiệu cao cấp để mắt: sự tinh nhạy và linh hoạt trong việc nắm bắt các xu hướng mới, đầu tư bài bản và chỉn chu về hình ảnh, có một êkíp khá hùng hậu để hoàn thiện mọi sản phẩm. Bên cạnh đó, tư duy phối trang phục, phụ kiện của Khánh Linh chiều lòng số đông đại chúng, giúp cô nàng nhanh chóng thu về những bản hợp đồng làm việc với Cartier, Burberry, Balenciaga,...

Một tiếng trước Khánh Linh là cô nàng công sở yêu kiều cùng gu thời trang thanh lịch nhưng chỉ ít lâu sau, cô có thể xuất hiện với mái tóc vàng hoe cùng set đồ cut out hở tứ tung. Sự linh hoạt, mềm dẻo và "biến hình" không ngừng là cách để Khánh Linh làm mới mình

Tạo hình Marilyn Monroe của Khánh Linh tại show diễn Dolce&Gabbana Xuân - Hè 2023, được cư dân mạng trên Instagram và Facebook yêu thích

Đem set đồ denim tái chế từ Fancì Club tới Tuần lễ thời trang Milan 2023, Khánh Linh được Vogue hết lời khen ngợi