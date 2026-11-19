1. Nhận lương xong, hãy để dành trước khi bắt đầu chi tiêu

Nếu đợi đến cuối tháng mới tiết kiệm, rất có thể bạn sẽ chẳng còn bao nhiêu để dành. Tiền ăn uống, mua sắm, hóa đơn và những cuộc hẹn có thể lần lượt lấy đi phần lớn thu nhập.

Một cách đơn giản là trích riêng một khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương. Số tiền này có thể nhiều hoặc ít tùy thu nhập và chi phí sinh hoạt, quan trọng là duy trì đều đặn. Khi đã quen với việc sống bằng phần thu nhập còn lại, bạn sẽ dễ kiểm soát ngân sách hơn.

2. Phân biệt thứ mình cần với thứ mình muốn

Một chiếc điện thoại mới dù chiếc hiện tại vẫn dùng tốt, thêm một đôi giày dù tủ đồ đã có vài đôi hay một món đồ đang giảm giá rất hấp dẫn... Đây đều là những tình huống dễ khiến bạn chi tiền ngoài dự kiến.

Trước khi thanh toán, hãy thử tự hỏi: Mình có thực sự cần món đồ này không? Nếu chưa mua ngay thì có ảnh hưởng gì không? Có lựa chọn nào phù hợp với ngân sách hơn không?

Đôi khi, chỉ cần trì hoãn quyết định mua sắm một hoặc hai ngày, bạn đã tránh được một khoản chi không cần thiết.

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3. Đừng xem những khoản tiền nhỏ là không đáng kể

Một ly cà phê, vài lần đặt đồ ăn hay những món đồ tiện tay mua ở cửa hàng có thể chỉ tốn vài chục nghìn đồng mỗi lần. Nhưng nếu lặp lại thường xuyên, tổng số tiền trong một tháng có thể lớn hơn bạn nghĩ.

Bạn không cần phải cắt bỏ hoàn toàn những sở thích này. Hãy thử ghi lại các khoản chi nhỏ trong vài tuần để biết mình đang tiêu tiền vào đâu. Khi nhìn thấy tổng số tiền thực tế, bạn sẽ dễ quyết định khoản nào nên giữ, khoản nào có thể giảm bớt.

4. Luôn có một khoản tiền dành cho tình huống bất ngờ

Xe hỏng, thiết bị trong nhà cần sửa, đột nhiên phải nghỉ việc hoặc gia đình có việc cần tiền... Những khoản chi này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Nếu không chuẩn bị trước, bạn dễ phải vay mượn hoặc rút tiền từ những khoản đang dành cho mục tiêu khác. Vì vậy, hãy xây dựng quỹ dự phòng riêng, với mục tiêu khoảng 3-6 tháng chi phí sinh hoạt nếu điều kiện cho phép.

Khoản tiền này nên được giữ ở nơi an toàn, dễ tiếp cận khi cần và không dùng cho những lần mua sắm hay du lịch ngẫu hứng.

Ảnh minh hoạ Pinterest

5. Đừng tiêu hết tiền thưởng và những khoản thu nhập bất ngờ

Khi nhận được tiền thưởng, tiền làm thêm, quà tặng bằng tiền hoặc một khoản thu nhập ngoài dự kiến, nhiều người thường xem đây là khoản có thể thoải mái chi tiêu.

Nhưng nếu muốn tích lũy tốt hơn, hãy áp dụng nguyên tắc chia khoản tiền này thành nhiều phần. Một phần dành cho tiết kiệm, một phần phục vụ các kế hoạch đang có và phần còn lại có thể dùng để tự thưởng cho bản thân.

Bạn vẫn được tận hưởng thành quả mình kiếm được, đồng thời không bỏ lỡ cơ hội tăng khoản tiền tích lũy.

6. Đừng tăng chi tiêu ngay khi thu nhập tăng

Được tăng lương là tin vui, nhưng cũng dễ kéo theo những nhu cầu mới. Bạn có thể muốn chuyển sang căn hộ tốt hơn, mua sắm nhiều hơn, thường xuyên đi ăn ở những nơi đắt tiền hơn.

Nếu mỗi lần thu nhập tăng, mức chi tiêu cũng tăng tương ứng thì số tiền còn lại chưa chắc đã thay đổi. Thay vì nâng cấp mọi thứ ngay lập tức, hãy giữ một phần khoản thu nhập tăng thêm cho tiết kiệm hoặc những mục tiêu dài hạn.

Đây là cách giúp bạn cải thiện tình hình tài chính theo thời gian mà không cần phải liên tục thắt chặt chi tiêu.

Giữ tiền không nhất thiết phải bắt đầu bằng những quyết định lớn. Đôi khi, việc dành lại một khoản ngay khi nhận lương, suy nghĩ thêm trước khi mua sắm hay duy trì quỹ dự phòng đã tạo nên khác biệt đáng kể. Những nguyên tắc đơn giản này có thể không giúp bạn giàu lên sau một đêm, nhưng sẽ giúp bạn có nền tảng tài chính tốt hơn theo thời gian.