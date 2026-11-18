Ngày 18/11, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị vừa triển khai hỗ trợ tiền cho viên chức, người lao động nam nhân Ngày Quốc tế Nam giới (19/11).

Theo đó, 91 viên chức, người lao động nam của CDC Đắk Lắk được hỗ trợ 200.000 đồng/người, với tổng kinh phí 18,2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được trích từ quỹ phúc lợi của cơ quan.

Trung Tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk

Lãnh đạo CDC Đắk Lắk cho biết, đây là lần đầu tiên đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ dành riêng cho nam viên chức, người lao động nhân Ngày Quốc tế Nam giới.

“ Phụ nữ có những ngày lễ, ngày kỷ niệm riêng để được quan tâm, tôn vinh thì nam giới cũng có Ngày Quốc tế Nam giới. Đây là dịp để đơn vị thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và động viên anh em trong quá trình công tác” , vị lãnh đạo chia sẻ.

Cũng theo lãnh đạo CDC Đắk Lắk, mặc dù mức hỗ trợ không lớn nhưng hoạt động mang ý nghĩa tinh thần, góp phần khích lệ, ghi nhận những đóng góp của nam viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Ngày Quốc tế Nam giới (International Men’s Day) được tổ chức vào ngày 19/11 hằng năm, nhằm tôn vinh những đóng góp tích cực của nam giới đối với gia đình và xã hội.

Đây cũng là dịp nâng cao nhận thức về sức khỏe thể chất, tinh thần của nam giới và trẻ em trai; thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng mối quan hệ tích cực giữa các giới và ghi nhận vai trò của nam giới trong đời sống, công việc.

Năm nay, Ngày Quốc tế Nam giới 19/11 rơi vào thứ Năm.