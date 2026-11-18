Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vừa đón nhận tin không vui khi gặp chấn thương phức tạp tại khớp gối phải, chấn thương này nhiều khả năng khiến anh phải rời xa sân cỏ trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 tuần. Đây là hệ quả sau chuỗi ngày chân sút sinh năm 2004 phải "cày ải" với mật độ thi đấu dày đặc.

Đình Bắc cập nhật tình hình chấn thương (Ảnh: FBNV)

Sự vắng mặt của Đình Bắc trong hơn một tháng tới là tổn thất không nhỏ đối với CLB Công an Hà Nội. Ở mùa giải năm nay, đội bóng ngành Công an đang phải căng sức thi đấu trên cả 4 đấu trường trong nước vào giải các CLB Đông Nam Á, châu Á khiến bài toán xoay tua lực lượng luôn ở trong tình trạng báo động. Với lối chơi giàu tốc độ, khả năng tạo đột biến cao cùng phong độ ấn tượng thời gian qua, chân sút 22 tuổi được xem là một trong những quân bài chiến lược quan trọng trên hàng công của đội bóng Thủ đô.

Việc mất đi một nhân tố nổi bật ngay trong giai đoạn lịch thi đấu khốc liệt buộc ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội phải gấp rút tính toán lại các phương án nhân sự thay thế.

Đình Bắc liên tục "cày ải"

Trong suốt năm 2026, Nguyễn Đình Bắc gần như không có quãng nghỉ trọn vẹn khi phải liên tục "cày ải" với cường độ cực cao ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB Công an Hà Nội. Hành trình bào mòn thể lực của chân sút sinh năm 2004 bắt đầu từ tháng 1 tại VCK U23 châu Á 2026.

Tiếp nối chuỗi ngày căng sức trên 4 đến 5 đấu trường khốc liệt cùng CLB Công an Hà Nội (từ V.League, Cúp Quốc gia đến AFC Champions League và Shopee Cup), tiền đạo 22 tuổi lại bước vào giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10 để gánh vác hàng công Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 và thi đấu mật độ 3 ngày/trận tại FIFA ASEAN Cup trong bối cảnh nhiều trụ cột chấn thương. Dù từng dính chấn thương dập cơ vào đầu tháng 10 và được HLV Alexandre Polking cảnh báo về nguy cơ "vắt kiệt" sức giữa lịch trình 10 trận trong 40 ngày, tầm ảnh hưởng quá lớn vẫn khiến anh liên tục phải gồng mình ra sân. Đỉnh điểm là tại Casper Cup 2026 vào giữa tháng 11, dù nền tảng thể lực đã suy giảm rõ rệt, Đình Bắc vẫn phải đá trọn vẹn trận gặp Kyrgyzstan do đội nhà bị dẫn bàn, để rồi ngay sau đó phải nhận cái giá đắt là chấn thương đa cấu trúc nghiêm trọng ở khớp gối phải.

Tiên