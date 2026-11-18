Tăng gần 700 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu, lọt Top 5 Việt Nam

Ngày 17/11, Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) công bố kết quả QS World University Rankings: Sustainability 2027 – bảng xếp hạng đánh giá mức độ đóng góp của các trường đại học đối với phát triển bền vững. Trong kỳ xếp hạng này, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) đạt vị trí 835 thế giới trong tổng số 2.003 cơ sở giáo dục đại học, xếp thứ 271/849 tại châu Á và đứng thứ 5/15 tại Việt Nam.

Đáng chú ý, kết quả năm nay đánh dấu bước cải thiện mạnh mẽ của HUTECH so với kỳ đánh giá năm 2026. Từ nhóm 1.501+ trên bảng xếp hạng toàn cầu, trường đã vươn lên vị trí 835. Ở phạm vi trong nước, HUTECH tăng từ hạng 10/12 lên hạng 5/15, chính thức góp mặt trong Top 5 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được QS xếp hạng về phát triển bền vững.

HUTECH đạt hạng 835 trong số 2.003 cơ sở giáo dục đại học trên thế giới tại QS World University Rankings: Sustainability 2027.

Bước tiến này càng đáng chú ý trong bối cảnh quy mô bảng xếp hạng tiếp tục mở rộng, số lượng trường đại học được đánh giá tăng lên. Việc cải thiện thứ hạng không chỉ phản ánh những chuyển biến trong hoạt động của Nhà trường mà còn cho thấy nỗ lực nâng cao năng lực hội nhập, từng bước đưa các tiêu chí phát triển bền vững vào chiến lược phát triển dài hạn.

Từ nhóm 1.501+ trên bảng xếp hạng toàn cầu, trường đã vươn lên vị trí 835.

Không chỉ đào tạo, QS đánh giá đại học qua 3 trụ cột phát triển bền vững

Khác với các bảng xếp hạng tập trung chủ yếu vào chất lượng học thuật, QS World University Rankings: Sustainability đánh giá đóng góp của các trường đại học thông qua ba trụ cột: Tác động môi trường (Environmental Impact), Tác động xã hội (Social Impact) và Quản trị (Governance).

Cách tiếp cận này đặt các cơ sở giáo dục trước yêu cầu không chỉ đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn mà còn phải thể hiện trách nhiệm đối với môi trường, cộng đồng và xã hội; đồng thời xây dựng hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả.

Với HUTECH, kết quả xếp hạng năm 2027 ghi nhận định hướng đưa phát triển bền vững trở thành một phần trong chiến lược chung của Nhà trường. Hoạt động đào tạo được kết nối với nghiên cứu khoa học, quản trị đại học, hợp tác quốc tế và các chương trình đóng góp cho cộng đồng.

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Trong quá trình học tập, sinh viên được khuyến khích vận dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết những vấn đề thực tiễn, phát triển sáng kiến có tính bền vững và hình thành trách nhiệm nghề nghiệp. Qua đó, Nhà trường hướng đến đào tạo đội ngũ nhân lực không chỉ vững kiến thức, kỹ năng mà còn có khả năng thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường lao động và sự phát triển của xã hội.

HUTECH tiếp tục định hướng đổi mới đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và xây dựng môi trường giáo dục gắn với trách nhiệm xã hội.

Bước tiến quốc tế tạo thêm động lực cho chiến lược dài hạn

Thành tích tại QS World University Rankings: Sustainability 2027 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên HUTECH trong quá trình xây dựng môi trường giáo dục gắn với phát triển bền vững.

Đây cũng là động lực để Nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu có giá trị ứng dụng và phát triển mô hình quản trị đại học hiện đại, có trách nhiệm.

Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng gắn với các tiêu chuẩn quốc tế, việc theo đuổi những mục tiêu phát triển bền vững cũng là một trong những hướng đi giúp các trường nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế và tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Với kết quả mới, HUTECH tiếp tục đặt mục tiêu gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu và quản trị với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), hướng tới xây dựng môi trường đại học hiện đại, có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng.

Nguồn: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM