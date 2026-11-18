"Thang trời hiếu thảo" giữa núi rừng

Theo South China Morning Post, con đường nằm tại làng Yannan, thành phố Yueqing, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Công trình gồm 430 bậc thang và 11 khúc cua, uốn lượn men theo sườn núi, dẫn lên ngôi nhà của gia đình. Sau khi câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người gọi đây là "thang trời hiếu thảo".

Con đường dài 430 bậc thang men theo sườn núi ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) được 5 anh chị em tự tay xây dựng để giúp mẹ 86 tuổi trở về nhà (Ảnh: Baidu)

Người đề xuất xây dựng con đường là bà Huang Zhulian, 58 tuổi, con gái út trong gia đình có 5 anh chị em, gồm 3 con trai và 2 con gái.

Bà Huang cho biết cả 5 anh chị em đều sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà trên đỉnh núi. Sau khi cha qua đời cách đây nhiều thập kỷ, các con lần lượt đón mẹ về sống cùng tại những thị trấn khác nhau.

Tuy nhiên, người mẹ đã dành phần lớn cuộc đời ở vùng núi nên không quen với cuộc sống thành thị. Dù được các con chăm sóc, bà vẫn mong muốn trở về ngôi nhà cũ, nơi gắn bó với mình suốt nhiều năm.

Hằng năm, vào dịp Tết Thanh minh, bà cũng muốn trở về núi để thăm và dọn dẹp phần mộ của chồng cùng những người thân đã khuất.

Thế nhưng, con đường cũ dẫn về nhà đã mọc đầy gai nhọn sau thời gian dài không được sử dụng. Rắn cũng thường xuyên xuất hiện dọc lối đi, khiến các con lo lắng cho sự an toàn của mẹ khi di chuyển.

Từ thực tế đó, bà Huang đề xuất xây dựng một con đường mới để mẹ có thể trở về nhà thuận tiện hơn. Ban đầu, chỉ có người chị gái ủng hộ ý tưởng này. Sau nhiều lần thuyết phục của bà Huang, ba người anh trai cũng đồng ý góp sức.

Tháng 8, gia đình bắt đầu triển khai công việc. Thay vì sửa lối đi cũ, họ chọn cải tạo một con đường khác ở phía nam ngọn núi, vốn đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Địa hình hiểm trở khiến việc xây dựng những bậc thang sát mép vực trở thành công đoạn khó khăn nhất (Ảnh: Baidu)

Đáng chú ý, cả gia đình quyết định tự bỏ tiền mua vật liệu và tổ chức thi công, thay vì thuê một đội xây dựng chuyên nghiệp. Mỗi người đảm nhận một phần việc, cùng góp sức hoàn thành con đường dẫn về nhà cho mẹ.

Hai tháng thi công, có đoạn phải buộc dây khi làm sát vách đá

Trong quá trình xây dựng, bà Huang phụ trách mua vật liệu và giám sát công trường mỗi ngày. Ba người anh trai cùng hai người em họ đảm nhận các công việc nặng như khuân đá, trộn bê tông và hỗ trợ thi công.

Những thành viên khác cũng góp sức theo khả năng. Người chị gái và anh rể của bà Huang chuẩn bị bữa ăn, trông coi dụng cụ. Các cháu trong gia đình tranh thủ thời gian rảnh để vận chuyển vật liệu và dọn dẹp đất đá tại khu vực xây dựng.

Thay vì mua các bậc thang xi măng đúc sẵn, gia đình tự dựng khuôn rồi đổ bê tông để tạo thành từng bậc. Công việc gặp không ít khó khăn do địa hình dốc, nhiều đoạn nằm sát vách đá.

Công trình có 11 khúc cua, uốn lượn theo địa hình núi đá (Ảnh: SCMP)

Theo bà Huang, công đoạn khiến bà căng thẳng nhất là thi công những bậc thang dọc mép vực. Để thực hiện công việc, bà phải buộc dây quanh eo, cố định đầu dây còn lại vào một thân cây chắc chắn gần đó rồi cúi người xuống sát vách đá để mở đường. Người anh họ đứng bên cạnh hỗ trợ bà.

Việc vận chuyển vật liệu lên núi cũng là một thách thức lớn. Sau khi hỏi thăm nhiều nơi, con trai bà Huang thuê được một chiếc máy bay không người lái hạng nặng để đưa vật tư lên núi, mỗi lần vận chuyển một bao.

Sau khoảng hai tháng thi công, con đường hoàn thành với 430 bậc thang và 11 khúc cua. Gia đình không tiết lộ tổng chi phí xây dựng.

Quá trình thi công khiến bà Huang giảm khoảng 3 kg và làn da sạm đi do thường xuyên làm việc ngoài trời. Bà cũng cho biết tóc rụng nhiều hơn và phải đội mũ để che đi những thay đổi về ngoại hình.

Các thành viên trong gia đình cùng góp sức xây dựng từng bậc thang thay vì thuê đội thi công chuyên nghiệp (Ảnh: Baidu)

Dù vậy, người phụ nữ 58 tuổi khẳng định không hối tiếc về quyết định của mình. Bà cũng không bận tâm nếu có người cho rằng gia đình đã quá vất vả khi tự xây dựng một con đường như vậy.

"Xây dựng đường xá là một việc làm tốt", bà Huang chia sẻ.

Sau khi hoàn thành, con đường không chỉ phục vụ gia đình bà Huang mà còn mang lại lợi ích cho những người khác trong khu vực. Theo SCMP, người dân địa phương, những người lên núi hái thảo dược và người leo núi hiện cũng có thể sử dụng lối đi này.

Câu chuyện về công trình nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước nỗ lực của 5 anh chị em khi cùng góp sức trong suốt hai tháng để giúp mẹ thực hiện mong muốn trở về nơi thân thuộc.

Với bà Huang, ý nghĩa của con đường không chỉ nằm ở 430 bậc thang hay công sức mà gia đình đã bỏ ra. Bà nhớ lại những năm tháng thơ ấu, khi mẹ thường nắm tay các con xuống núi để khám phá thế giới bên ngoài.

Giờ đây, khi mẹ đã già và muốn trở về ngôi nhà trên núi, các con lại làm một con đường để đưa bà về.

Nguồn: South China Morning Post