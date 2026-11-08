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6 cách tiết kiệm chi phí khi xây nhà

| | Bất động sản

Tiết kiệm chi phí khi xây nhà đòi hỏi một kế hoạch cẩn thận và những quyết định chiến lược.

Xây nhà tuy tốn kém, nhưng hoàn toàn có thể tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng nhờ lập kế hoạch bài bản và lựa chọn thông minh.

Dưới đây là những kinh nghiệm thực tế giúp gia chủ tiết kiệm chi phí xây nhà:

Lập kế hoạch chi tiết ngay từ đầu

Giai đoạn chuẩn bị quyết định phần lớn khả năng tiết kiệm chi phí khi xây nhà . Việc lập dự toán ngân sách chi tiết giúp chủ nhà kiểm soát dòng tiền tốt hơn và hạn chế tối đa các khoản phát sinh.

Để giảm bớt chi phí thiết kế, có thể cân nhắc lựa chọn các bản vẽ mẫu có sẵn. Những thiết kế này vẫn đảm bảo đầy đủ công năng sử dụng nhưng có giá thành rẻ hơn so với việc thuê thiết kế riêng theo yêu cầu.

Ngoài ra, chọn nhà thầu giàu kinh nghiệm cũng là yếu tố then chốt giúp tối ưu chi phí. Nhà thầu uy tín sẽ đảm bảo đúng tiến độ, tránh lãng phí nhân công và nguyên vật liệu do phải sửa chữa lại.

Lập kế hoạch chi tiết giúp giảm chi phí khi xây nhà. (Ảnh: Kiến trúc Mai Việt)

Xây diện tích nhỏ gọn

Giảm diện tích xây dựng là giải pháp đơn giản nhất để cắt giảm chi phí. Một ngôi nhà vừa vặn đồng nghĩa với việc tốn ít vật tư hơn, giảm nhân công thi công và tiết kiệm đáng kể hóa đơn điện nước khi đi vào vận hành.

Thay vì xây diện tích rộng, hãy tính toán phương án nâng tầng hoặc mở rộng không gian trong tương lai khi nguồn tài chính dồi dào hơn.

Chọn thiết kế đơn giản

Thiết kế càng phức tạp, chi phí càng cao. Vì vậy, nên tránh những đường mái cầu kỳ và các yếu tố cấu trúc bất thường. Việc lựa chọn bố cục đơn giản sẽ giúp tiết kiệm chi phí vật liệu và nhân công.

Thiết kế nâng tầng

Thay vì mở rộng diện tích sàn trên một mặt phẳng, nên cân nhắc phương án xây dựng nâng tầng. Một ngôi nhà 2 tầng (có thể kết hợp bán hầm) sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí cho phần móng và mái so với nhà 1 tầng trải rộng trên cùng diện tích sử dụng.

Việc thu gọn diện tích móng không chỉ giảm chi phí đào đất, làm nền móng mà còn là giải pháp hiệu quả tại các khu vực đô thị - nơi quỹ đất hạn chế và giá đắt đỏ.

Tập trung vào giá trị

Đầu tư thêm vào một số hạng mục ngay khi xây nhà có thể giúp tiết kiệm trong tương lai. Chẳng hạn, đầu tư vào các thiết bị vệ sinh, đèn chiếu sáng và sàn nhà chất lượng cao sẽ giúp tránh phải thay thế hoặc sửa chữa thường xuyên.

Vật liệu kích thước tiêu chuẩn

Một trong những cách hiệu quả nhất để giảm chi phí xây dựng là lựa chọn vật liệu có kích thước tiêu chuẩn. Kích thước tùy chỉnh dẫn đến chi phí nhân công và vật liệu phát sinh, trong khi kích thước tiêu chuẩn dễ tìm và giá cả phải chăng hơn.

Theo Bằng Lăng

VTC News

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