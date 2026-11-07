Toàn cảnh Quốc lộ 21B qua Hà Nội sau khi mở rộng 6 làn, thông xe sớm một tháng
Đoạn Quốc lộ 21B qua Bình Minh và Thanh Oai (Hà Nội) từng chịu cảnh quá tải do mặt đường hẹp, nay đã được mở rộng lên 6 làn xe, thông xe kỹ thuật sớm gần một tháng.
- 07-11-2026Một tỉnh miền núi phía Bắc vừa quy hoạch 2 khu du lịch quốc gia rộng hơn 33.700ha: Nơi được ví là "Sa Pa thứ 2", nơi sở hữu con đèo dài nhất Việt Nam với đỉnh cao 2.035m
- 07-11-2026Khối bê tông đổ sập hoàn toàn từ độ cao hàng chục mét, Việt Nam vẫn hoàn thành siêu cầu 5.000 tỷ đồng lập kỷ lục Đông Nam Á, nay có thêm công trình 27.000 tỷ đồng "chia lửa"
- 07-11-2026Sau đợt tuyển 30.000 người xây 2 siêu đô thị, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tuyển kỹ sư xây dựng tại khu đô thị nghỉ dưỡng gần 650ha, nơi có dòng suối khoáng nóng gần 70 độ C
Video: Quốc lộ 21B qua Hà Nội sau khi mở rộng 6 làn
Cùng với việc hoàn thiện nền, mặt đường, các hạng mục thoát nước và chiếu sáng cũng được triển khai song song để bảo đảm kết cấu hạ tầng đồng bộ.
Tại những vị trí còn lại, các hạng mục cuối cùng đang được triển khai khẩn trương để sớm hoàn thành toàn bộ công trình.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Thanh Oai cho biết, sau khi thông xe kỹ thuật, đơn vị tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công vỉa hè, trồng cây xanh và hoàn thiện hệ thống chiếu sáng ngay trong tháng 11.
VTC News