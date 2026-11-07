Toàn cảnh Quốc lộ 21B qua Hà Nội sau khi mở rộng 6 làn, thông xe sớm một tháng

Video: Quốc lộ 21B qua Hà Nội sau khi mở rộng 6 làn

Quốc lộ 21B là tuyến giao thông hướng tâm quan trọng ở phía Nam Hà Nội, đóng vai trò kết nối khu vực nội đô với các địa phương lân cận, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Toàn tuyến dài khoảng 41,77 km, đi qua địa bàn 8 xã, phường, với mặt cắt ngang dao động 11-35 m. Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường được kỳ vọng cải thiện khả năng kết nối liên vùng, giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu.

Trước khi được đầu tư mở rộng, nhiều đoạn Quốc lộ 21B qua địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Oai và Ứng Hòa trước đây có mặt đường chỉ rộng 4-5 m. Không gian lưu thông hạn chế, trong khi phải đáp ứng nhu cầu đi lại và hoạt động của các xe trọng tải lớn, khiến tuyến đường thường xuyên chịu áp lực.

Để khắc phục tình trạng này, Hà Nội triển khai dự án nâng cấp, mở rộng một số đoạn Quốc lộ 21B, hướng tới quy mô 6 làn xe cơ giới. Trong đó, đoạn tuyến dài 2,7 km, nối từ tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài cũ, có tổng mức đầu tư 345,5 tỷ đồng. Công trình đi qua địa bàn hai xã Bình Minh và Thanh Oai, được xác định thực hiện trong giai đoạn 2020-2026.

Sau khi hoàn thành nâng cấp, đoạn tuyến có mặt cắt ngang rộng 11-35 m, quy mô 6 làn xe, góp phần tăng năng lực khai thác và cải thiện điều kiện đi lại.

Sau gần 3 tháng thi công, đoạn đường cơ bản đáp ứng điều kiện thông xe kỹ thuật, sớm hơn khoảng một tháng so với kế hoạch của thành phố.

Cùng với việc hoàn thiện nền, mặt đường, các hạng mục thoát nước và chiếu sáng cũng được triển khai song song để bảo đảm kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Trên công trường, công nhân và máy móc tiếp tục được huy động để hoàn thiện vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ.

Một số đoạn đã được trồng cây xanh, lát đá vỉa hè và lắp đặt hệ thống điện, từng bước hoàn thiện diện mạo tuyến đường.

Tại những vị trí còn lại, các hạng mục cuối cùng đang được triển khai khẩn trương để sớm hoàn thành toàn bộ công trình.

Sau khi công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện, nhiều hộ dân hai bên tuyến cũng bắt đầu xây dựng, sửa chữa nhà cửa, từng bước ổn định nơi ở và hoạt động kinh doanh.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Thanh Oai cho biết, sau khi thông xe kỹ thuật, đơn vị tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công vỉa hè, trồng cây xanh và hoàn thiện hệ thống chiếu sáng ngay trong tháng 11.