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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

| | Bất động sản

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả triển khai dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình.

Ngày 7/11, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra tình hình thi công dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km, quy mô 4 làn xe. Tổng mức đầu tư sơ bộ 43.734 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2029.

Ông Lưu Nhất Phong - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư) báo cáo.

Theo đó, dự án thành phần 1 và 3 được khởi công ngày 19/12/2025, sớm hơn khoảng 3 tháng so với tiến độ yêu cầu của Chính phủ; dự án thành phần 2 được khởi công ngày 19/8/2026. Trên các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, các nhà thầu đang tập trung thi công nền đường, cầu, công trình thoát nước, hầm chui dân sinh và các hạng mục phụ trợ. Tính chung cả 3 dự án thành phần, tổng giá trị sản lượng xây lắp đạt khoảng 2.014 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Gia Lai, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh Gia Lai chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, hợp lý, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình.

Đặc biệt, đối với dự án thành phần 2 có điều kiện thi công phức tạp, trong đó có 2 hầm trên tuyến, tỉnh Gia Lai lưu ý cần chú trọng công tác tổ chức thi công, giám sát và kiểm soát chất lượng, bảo đảm đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình thực hiện.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý các địa phương thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân; đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, góp phần đưa tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào khai thác đúng tiến độ, phát huy hiệu quả kết nối giao thông và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Theo Trương Định

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