9 dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội nguy cơ chậm tiến độ, có công trình chưa thể thi công

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, 9 dự án giao thông trọng điểm đang đối diện nguy cơ chậm tiến độ bao gồm: cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình); cầu Ngọc Hồi; cầu Vân Phúc; Vành đai 3 qua Đông Anh; Quốc lộ 6 (đoạn Hà Đông - Xuân Mai); đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3; cầu Thượng Cát; đường kết nối cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình) là một trong 9 dự án giao thông trọng điểm có nguy cơ chậm tiến độ.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự đình trệ là do công tác GPMB tại nhiều dự án chưa có chuyển biến đáng kể. Điển hình, dự án Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú hiện vẫn còn 101,4ha chưa được bàn giao. Đây là điểm nghẽn lớn khiến sản lượng thi công dự án này vẫn giậm chân ở mức 0% (kế hoạch điều chỉnh là 0,7%). Cùng tuyến Vành đai 3,5, đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 cũng vướng 2,16ha mặt bằng, sản lượng thi công mới đạt 4,1% kế hoạch.

Một số dự án khác ghi nhận tiến độ thi công rất thấp. Dự án đường Tây Thăng Long (đoạn Phạm Văn Đồng - Văn Tiến Dũng) hiện tạm dừng thi công để làm thủ tục chấm dứt hợp đồng, giá trị thực hiện dừng ở 59,3%. Dự án nâng cấp đường 70 (đoạn Trịnh Văn Bô - Nam Từ Liêm) mới đạt 8,2% kế hoạch do còn 17,46ha đất chưa GPMB tại phường Tây Mỗ, Xuân Phương và xã Sơn Đồng, dự kiến đến quý II/2027 mới hoàn tất.

Tại dự án đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3, tỷ lệ GPMB đã đạt 88,6% nhưng vẫn còn 3,66ha chưa bàn giao do vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất. Dự án kết nối cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên còn 4,22ha chưa GPMB liên quan đến đất nông nghiệp và đất quốc phòng.

Nhóm dự án cầu vượt sông Hồng cũng gặp khó khăn cục bộ. Cầu Ngọc Hồi dù đạt 99% khối lượng GPMB nhưng vẫn vướng 0,53ha phía Hưng Yên. Cầu Thượng Cát còn 1,701ha GPMB bổ sung tại xã Thiên Lộc, trong khi cầu Vân Phúc vướng 1,48ha mặt bằng và hệ thống điện trung, hạ thế tại xã Phúc Thọ.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị UBND TP chỉ đạo các địa phương tập trung xác nhận nguồn gốc đất, hoàn thành bồi thường, tái định cư và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Việc giải quyết mặt bằng cần được đôn đốc, báo cáo định kỳ hằng tuần.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan cần đẩy nhanh di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, phối hợp tháo gỡ thủ tục điều chỉnh dự án và giải ngân vốn. Đối với các nhà thầu chậm tiến độ, Sở yêu cầu chủ đầu tư cương quyết điều chuyển khối lượng, đồng thời tăng cường nhân lực, máy móc để đẩy nhanh thi công tại những khu vực đã có mặt bằng.