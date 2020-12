6 dấu hiệu cho thấy bạn sẽ giàu ngay cả khi không sinh ra là một ‘rich kid’

Trong cuộc sống, không ít người vẫn luôn tự hỏi "Mình sinh ra để làm gì?" và "Liệu mình có sắp thành công hay giàu hơn không?" Trên thực tế, có những dấu hiệu cho thấy một ngày nào đó trong tương lai không xa, bạn sẽ trở nên giàu có, chỉ là bạn không để ý đến hoặc không biết đó chính là dấu hiệu.

Một điều gần như chắc chắn cho biết một người sẽ giàu hay không là tính cách của người đó. Những người chăm chỉ, tận tâm và cởi mở thường có khả năng thành công cao hơn người khác.

Tuy nhiên, đó không phải yếu tố duy nhất. Nếu có những dấu hiệu dưới đây thì rất có khả năng, một ngày nào đó, bạn sẽ trở nên giàu có hơn.

Cực kỳ ghét việc "rỗng ví"

Bạn giải quyết việc thường xuyên rống ví như thế nào?

Tất nhiên, chẳng ai thích điều này. Dù vậy, có những người thường xuyên rơi vào tình trạng không xu dính túi nhưng họ quen với điều đó và xoay xở bằng cách vay tiền người khác. Họ lặp đi lặp lại việc này mà không hề có ý niệm rằng mình cần kiếm nhiều tiền hơn để chi tiêu chứ không phải đi vay.

Trong khi đó, nếu từng ở trong trạng thái cháy túi và tìm mọi cách để thoát khỏi nó, ít nhất, bạn đã giàu hơn bản thân mình trước kia. Trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình là một tiền đề quan trọng để bạn làm những điều to lớn hơn, trong đó có việc làm giàu.

Nam diễn viên Robin Williams từng nói: "Nếu bạn không có gì trong tay, hãy nhớ: Một cái bụng đói, một chiếc ví rỗng và một trái tim tan vỡ có thể dạy cho bạn bài học giá trị nhất cuộc đời".

Có "máu" kinh doanh

Cha ông ta có câu "Phi thương bất phú" (Không kinh doanh thì không giàu được). Việc có tư duy và đam mê kinh doanh ngay từ khi còn trẻ chính là một dấu hiệu cho thấy bạn sẽ giàu trong tương lai. Hầu hết những người giàu có trên thế giới đều bắt đầu kiếm tiền từ rất sớm, dù đó chỉ là bán các thức lặt vặt.

Tất nhiên, không phải ai kinh doanh cũng thành công. Kể cả thất bại, họ cũng "giàu" hơn về kinh nghiệm cũng như khả năng nhìn ra sai lầm của mình.

Không "tham" làm giàu nhanh

Rất nhiều người mất tiền oan vì tham làm giàu chỉ trong một sớm một chiều.

Đã có rất nhiều mô hình tuyên bố sẽ giúp người tham gia thu về lợi nhuận rất cao chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, chúng chỉ là những chương trình lợi dụng lòng tham của mọi người để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Một hình thức khác là các khóa học "làm giàu". Tất nhiên, chúng cũng đem lại lợi ích nhất định nhưng đa phần chỉ là lý thuyết suông. Để trở nên giàu có, bạn thực sự cần nhiều hơn một vài khóa học.

Nếu không bị những chiêu trò trên thu hút, ít nhất bạn sẽ không mất tiền oan và có thể dùng số tiền đáng ra đã đầu tư vào đó để làm những việc thiết thực hơn như tiết kiệm hoặc bắt đầu kinh doanh.

Hành động kịp thời

Sau khi tìm hiểu 500 triệu phú, nhà báo và tác giả Napoleon Hill nhận thấy rằng những người thành công thường hành động kịp thời.

Trong cuốn sách kinh điển về tài chính cá nhân năm 1937 của mình, "Think and Grow Rich", ông viết: "Sau khi phân tích hàng trăm triệu phú, tôi nhận thấy họ đều có thói quen đưa ra quyết định kịp thời".

Có mục tiêu rõ ràng

Những người giàu thường có tư duy rất rõ ràng về mục tiêu. Họ lên kế hoạch để đạt được điều đã đề ra và hành động quyết liệt. Thay vì đặt mục tiêu chung chung như "Mua ô tô hay mua nhà", họ vạch ra những việc cần làm và số tiền cần kiếm được trong khoảng thời gian nhất định để hiện thực hóa điều đó.

Có tinh thần học hỏi

Một dấu hiệu quan trọng cho thấy bạn sẽ giàu là mong muốn phát triển không ngừng. Người thành công luôn nỗ lực cải thiện bản thân mỗi ngày. Họ học thêm bất cứ thứ gì có lợi cho bản thân, mỗi ngày.

Theo Chris Hogan, tác giả của cuốn sách "Everyday Millionaires: How Ordinary People Built Extraordinary Wealth — and How You Can Too", người giàu có và thành đạt là những người lao động cực kỳ chăm chỉ và rất cầu tiến.