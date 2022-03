6 điều khiến người giàu ngày càng GIÀU HƠN: Tiền lương không quan trọng, tiền đẻ ra tiền mới quan trọng!

Không thể phủ nhận giới giàu có, đại gia, quý tộc luôn thu hút rất nhiều tò mò. Không chỉ là của cải, tài sản, mà cách họ tư duy, suy nghĩ, đưa ra quan điểm cũng có nhiều thứ để bàn tán.



Nhiều người trong số chúng ta có thể đã có ít nhất một lần muốn cuộc sống thoải mái về tài chính, xa hơn nữa là được đứng trên đỉnh thế giới. Song, có một sự thật rằng nếu tư duy của chúng ta theo lối mòn, sẽ rất khó để bứt phá hay kiếm tiền.

Thay vì đổ lỗi cho số phận, hãy tìm hiểu 6 tư duy đáng học hỏi của những người giàu , biết đâu bạn sẽ có cách cho chính mình.

1. Người giàu tin vào quy luật thu nhập

Người giàu tin rằng số tiền họ được trả sẽ tỷ lệ thuận với giá trị họ cung cấp cho thị trường. Nói cách khác, nếu công việc họ đang làm đóng góp quan trọng trong việc hình thành một sản phẩm cả thế giới cần, mức lương được trả cần phải xứng đáng.

Chẳng hạn, nếu bạn phát minh ra một chiếc gương chiếu hậu tự làm mờ được gắn ở hầu hết các xe hơi. Có công bằng không nếu bạn chỉ nhận được mức lương 30k/ giờ. Cho dù có “bán mình cho công ty”, ít nhất phần thưởng nhận lại phải hợp lý.

Tuy nhiên, có nhiều người tin rằng tất cả chúng ta nên được trả một số tiền như nhau, bất kể kết quả. Với tâm lý này, sự đổi mới sẽ không tồn tại, sẽ chẳng ai đem lại giá trị gì cho cuộc sống. Trên hết, những ai đang có mức thu nhập dưới mức sống sẽ mãi không thể cải thiện được.

2. Người giàu tập trung vào cơ hội chứ không phải trở ngại

Có một người bán giày đến một đất nước xa xôi, cố gắng bán giày cho người bản xứ. Vấn đề duy nhất là, không ai ở đó đi giày và việc bán hàng thường khá khó khăn. Người bán hàng nhanh chóng bỏ cuộc vì thất vọng và quyết định rời khỏi khu vực này. Trên đường đi ra ngoài, anh gặp một người bán giày khác.

"Đừng bận tâm vào thị trấn này," người bán hàng đầu tiên nói, "Những người này thậm chí không mang giày." Đôi mắt của người bán hàng thứ hai mở to, "Không ai có giày sao? Vậy thì tôi có thể bán ít nhất một đôi cho mỗi người trong thị trấn! Thật may mắn làm sao khi chúng tôi tình cờ gặp một khu chợ chưa được khai thác!"

Tất cả đều là vấn đề của quan điểm. Một số người thường nhìn thấy những trở ngại và nhanh chóng bỏ cuộc. Trong khi người giàu thường là những người sẽ nhìn thấy cơ hội. Họ dám dấn thân vào những nơi không ai muốn.

3. Người giàu kết giao với những người tích cực, thành công

Người giàu hiểu rằng thái độ quyết định tất cả. Nếu họ liên tục đi chơi với những người thường xuyên phàn nàn về thời tiết, nói xấu đối tác hay tiêu cực về nền kinh tế, có thể họ sẽ bắt đầu làm điều tương tự. Mặc khác, nếu họ ở cạnh những cá nhân hướng đến sự thành công, cơ hội và những điều tích cực trong cuộc sống, rất có thể họ sẽ nhìn thế giới từ một góc độ hoàn toàn khác!

4. Người giàu sẵn sàng đề cao bản thân và giá trị của họ

Người giàu không ngần ngại nói cho bạn biết họ giỏi ở điểm nào. Song, đó không phải là khoe mẽ mà chỉ đang nói sự thật. Dường như luôn có một cái nhìn không mấy thiện cảm với những người giàu, đặc biệt cho rằng họ thường được như bây giờ là vì có xuất phát điểm cao hơn.

Song điều đó có thể thể hiện rằng một bộ phận đang cảm thấy tiêu cực và tự ti về bản thân. Nếu muốn trở nên giàu có hơn, ít nhất hãy công nhận năng lực của người khác. Xem bản thân có thể học hỏi được gì, cải thiện ở điểm nào và gia nhập đội ngũ “tầng lớp thượng lưu”.

5. Người giàu tập trung vào giá trị ròng chứ không phải thu nhập từ việc làm

Hầu hết chúng ta thường đặc biệt chú trọng tiền lương. Trong khi đó, người giàu có biết rằng thu nhập hàng giờ gần như không quan trọng bằng giá trị ròng. Một người có thể kiếm được khá nhiều tiền mỗi giờ. Song nếu họ không biết cách giữ lại từng đồng vất vả làm ra và khiến “tiền sinh ra tiền”, cuối cùng họ vẫn không thể giàu lên được.

Đây cũng là cách hướng đến sự tự do tài chính. Trong một số Tự do tài chính - Moneytalk gần đây , chị Lương Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc quản lý tài sản, Khối trong nước DCVFM chia sẻ “Tự do tài chính chỉ khác ở phần không cần thu nhập chủ động mà chỉ cần thu nhập bị động (kiếm tiền từ tài sản) có thể tài trợ cho chi tiêu theo phong cách sống bạn mong muốn. Có nghĩa là bạn có thể lao động vì sở thích, vì đóng góp cho xã hội chứ không phải vì tiền nữa."

6. Người giàu không ngừng học hỏi và phát triển

Nhiều người nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta sẽ không cần phải học tập nữa. Thế là quá đủ rồi! Song, sự thật là lúc bước ra khỏi cánh cửa đại học, đây mới chính là thời gian chúng ta cần nỗ lực học hành từ kiến thức lẫn trải nghiệm xã hội.

Người giàu khao khát kiến thức vì họ biết rằng càng học nhiều, học càng có khả năng thành công. Một triệu phú đô la trung bình đọc một cuốn sách mỗi tháng vì họ muốn phát triển bản thân hơn. Hầu hết mọi người sẽ không đọc gì và sẽ không bao giờ thay đổi.

