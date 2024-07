6 giải pháp giúp phục hồi nhanh sau sự cố tấn công mạng

3 đầu mối hỗ trợ về đảm bảo an toàn thông tin và xử lý sự cố tấn công mạng

Trường hợp cần hướng dẫn, hỗ trợ và điều phối xử lý, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, các cơ quan, đơn vị có thể liên hệ với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) qua 3 đầu mối: Phòng An toàn hệ thống thông tin theo số điện thoại 0869.100.319, thư điện tử athttt@mic.gov.vn; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - VNCERT/CC theo số điện thoại 024.3640.4421, số trực đường dây nóng ứng cứu sự cố 086.9100.317, thư điện tử ir@vncert.vn; Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC theo số điện thoại 024.3209.1616, số trực đường dây nóng hỗ trợ giám sát, cảnh báo sớm 038.9942.878 và thư điện tử ais@mic.gov.vn.