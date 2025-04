Bất ngờ vì lợi nhuận bất động sản nghĩa trang

Nhu cầu về đất an táng có quy hoạch đồng bộ ngày càng tăng. Ảnh: CTV.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang "sốt giá" ở nhiều phân khúc, giá vàng liên tục lập đỉnh và chứng khoán thanh khoản kém, nhiều nhà đầu tư đã chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản nghĩa trang.

Trước đây, đất nghĩa trang chủ yếu phục vụ nhu cầu chôn cất, nhưng trong vài năm gần đây, nhiều người đã nhận ra tiềm năng sinh lời của phân khúc này và xem nó như một cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Ông Vũ Anh Tú, một nhà đầu tư tại quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ: "Năm 2015, tôi mua đất nghĩa trang tại Hòa Bình với giá chỉ 5 triệu đồng/m² để phục vụ nhu cầu gia đình. Đến năm 2024, tôi đã nhận được lời chào mua lại với giá 27 triệu đồng/m². Tôi thực sự bất ngờ với khả năng tăng giá của phân khúc này và đã quyết định chuyển hướng đầu tư sang đất nghĩa trang. Đầu năm 2025, tôi đã đầu tư 300 triệu đồng vào các dự án nghĩa trang tại Tuyên Quang, Ba Vì để chờ đợi sự tăng trưởng giá trị."

Không chỉ ông Tú, nhiều nhà đầu tư lâu năm trong lĩnh vực bất động sản cũng nhận thấy sự hấp dẫn của đất nghĩa trang.

Bà Vũ Thị Nga, một nhà đầu tư bất động sản lâu năm tại Hà Nội cho biết: "Dù đất nền vẫn thu hút khách, nhưng giá đã tăng quá nhanh và cạnh tranh trong phân khúc này ngày càng lớn. Nếu chỉ có ít vốn, không có phân khúc nào tăng trưởng mạnh và an toàn như đất nghĩa trang. Khoảng 10 năm trước, giá đất nghĩa trang miền Bắc chỉ dao động từ 3 - 5 triệu đồng/m². Giờ đây, mức giá đã tăng gấp 7-10 lần, lên tới 30 triệu đồng/m², tùy vị trí. Tỷ suất sinh lời từ phân khúc này thậm chí còn cao hơn nhiều so với các phân khúc truyền thống. Nếu đầu tư vào căn hộ, tôi phải có ít nhất 2 tỷ đồng, trong khi chỉ cần hơn 100 triệu đồng, tôi đã có thể sở hữu 2 lô đất nghĩa trang".

Giải thích về sự "hot" của phân khúc này, ông Nguyễn Văn Tiến, một chuyên gia môi giới đất nghĩa trang quanh khu vực Hà Nội cho rằng nhu cầu về đất an táng ngày càng gia tăng, trong khi quỹ đất dành cho nghĩa trang lại hạn chế do quy hoạch. Các khu nghĩa trang lớn như Văn Điển, Thanh Thước, Vĩnh Hằng ở Hà Nội hiện đã gần như kín chỗ, chủ yếu chỉ còn đất chuyển nhượng lại.

Ông Tiến cũng cho biết, hiện tại, thị trường đang chuyển hướng về các dự án công viên nghĩa trang được quy hoạch bài bản và chuyên nghiệp. Những dự án tại các tỉnh ven Hà Nội như Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc đang được rao bán với mức giá từ 25 - 35 triệu đồng/m², tương đương với giá của căn hộ chung cư trung cấp tại nội thành Hà Nội. Các công viên nghĩa trang này được thiết kế như các khu đô thị thu nhỏ, với đầy đủ các loại hình dịch vụ như mộ đơn, mộ đôi, mộ gia tộc, thậm chí là chung cư lưu tro cốt.

Những phần mộ ở vị trí đẹp đang được chào bán từ 25-40 triệu đồng/m2, tương đương giá của căn hộ chung cư tầm trung trong nội đô Hà Nội. Ảnh: CTV

Theo khảo sát từ một số trang bất động sản chuyên ngành, giá đất nghĩa trang đang ngày càng cao. Nhiều công viên nghĩa trang sau khi đi vào vận hành ổn định đã được chào bán với giá từ 25 - 40 triệu đồng/m². Giá bán một phần mộ đơn tại một dự án công viên nghĩa trang ở Phú Thọ hiện trên 27 triệu đồng/m², hoặc tại Hòa Bình vị trí view hồ đang được rao với mức giá lên 42 triệu đồng/m².

Các khu dự án nghĩa trang mới mở tại Tuyên Quang, Ba Vì có giá chào bán từ 8 - 20 triệu đồng/m², thấp hơn các dự án đã hình thành lâu năm và vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Thành, từ một sàn giao dịch đất nền tại Cầu Giấy (Hà Nội) nhận định: "Nhu cầu về chỗ an táng không ngừng tăng lên, nhưng quy hoạch đất nghĩa trang lại rất hạn chế. Do đó, giá đất nghĩa trang sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai. Tuy nhiên, đầu tư vào bất động sản nghĩa trang cũng có những rủi ro và thử thách nhất định. Yếu tố tâm linh là điều khiến nhiều nhà đầu tư ngần ngại tiếp cận. Thêm vào đó, loại hình bất động sản này có quy định nghiêm ngặt về pháp lý và mục đích sử dụng, do đó không thể đầu tư ngắn hạn như các phân khúc khác."

Chuyên gia pháp lý Trần Mạnh Quang, sàn giao dịch bất động sản AIT khuyến cáo: “Với sự phát triển không ngừng và nhu cầu ngày càng tăng về đất an táng, bất động sản nghĩa trang sẽ tiếp tục là một phân khúc đầy triển vọng trong thời gian tới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần phải cẩn trọng và nắm vững các yếu tố pháp lý và quy hoạch khi quyết định tham gia vào lĩnh vực này. Nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của các dự án nghĩa trang. Không ít dự án được quảng cáo là 'công viên nghĩa trang' nhưng thực chất lại là đất nông nghiệp chưa được cấp phép chuyển đổi mục đích."