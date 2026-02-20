6 loại đồ uống “lọc dầu”, tăng cường trao đổi chất NHẤT ĐỊNH phải uống nếu muốn ăn Tết ngon vẫn eo thon, dáng đẹp

Tết là mùa của thịt kho, giò chả, bánh chưng, mứt ngọt và những bữa ăn kéo dài từ trưa tới tối. Chỉ vài ngày “thả phanh” cũng đủ khiến cân nặng nhích lên. Nếu muốn ăn Tết ngon mà vẫn giữ eo thon, ngoài việc kiểm soát khẩu phần, 6 đồ uống hỗ trợ chuyển hóa và tiêu hóa dưới đây là những lựa chọn đáng cân nhắc:

1. Trà xanh

Trà xanh chứa catechin, đặc biệt là EGCG, đã được nhiều nghiên cứu quốc tế ghi nhận có thể tăng oxy hóa chất béo và sinh nhiệt nhẹ, từ đó hỗ trợ tiêu hao năng lượng. Uống trà xanh sau bữa ăn nhiều dầu mỡ còn giúp giảm cảm giác ngấy.

Ảnh minh họa

Lưu ý: pha 2-3g lá với nước trên 90 độ C, uống sau ăn 30 phút. Không quá 3 tách mỗi ngày và hạn chế buổi tối vì chứa caffeine.

2. Cà phê đen không đường

Caffeine có thể kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nhẹ chuyển hóa và huy động axit béo từ mô mỡ. Một tách cà phê đen sau bữa trưa nhiều tinh bột có thể giúp bạn tỉnh táo và tiêu hao năng lượng tốt hơn đấy.

Nhưng lưu ý, loại đồ uống đốt mỡ này không được lạm dụng. Bạn chỉ nên 1-2 tách nhỏ mỗi ngày, không thêm đường, sữa đặc. Tránh uống sau 15-16 giờ nếu dễ mất ngủ và không nên uống khi bụng rỗng hoàn toàn.

3. Nước ấm pha chanh

Ảnh minh họa

Vitamin C trong chanh hỗ trợ chống oxy hóa, còn nước ấm giúp kích thích nhu động ruột, giảm đầy bụng sau khi ăn quá no. Uống loại đồ uống này trước bữa ăn chính cũng có thể giúp kiểm soát khẩu phần ăn để có eo thon, dáng đẹp dù ngày Tết mâm cao cỗ đầy.

Cách làm đơn giản, chỉ cần pha loãng nước cốt 1/2 quả chanh với 250ml nước ấm, không uống khi đói nếu có tiền sử viêm loét dạ dày. Không thêm quá nhiều mật ong.

4. Trà gừng tươi

Gingerol trong gừng giúp tăng làm rỗng dạ dày và giảm cảm giác chướng bụng. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể tăng sinh nhiệt nhẹ, hỗ trợ đốt năng lượng sau ăn và đốt mỡ. Đây cũng là loại đồ uống tuyệt vời vào những ngày trời lạnh như dịp Tết Nguyên đán, còn giúp tăng cường miễn dịch.

Để hiệu quả, hãy dùng 3–5 lát gừng tươi hãm nước nóng 5-7 phút. Không nên uống quá 2 cốc mỗi ngày. Người bị trào ngược nặng cần thận trọng.

5. Kombucha ít đường

Kombucha là trà lên men chứa acid hữu cơ và lợi khuẩn. Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh có liên quan đến chuyển hóa tốt hơn và kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn. Sau những ngày ăn nhiều đạm, đồ lên men nhẹ như loại đồ uống này có thể hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường đốt mỡ và cải thiện cả tâm trạng.

Lưu ý: chọn loại ít đường, uống khoảng 100-150ml mỗi lần, nên pha loãng từ kombucha f2. Không lạm dụng và chú trọng vệ sinh khi ủ trà nhé.

6. Nước đậu đen rang

Đậu đen chứa polyphenol và chất xơ hòa tan. Nước đậu đen rang không đường là loại đồ uống có thể giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát ăn vặt và ổn định đường huyết sau bữa ăn giàu tinh bột. Nó cũng giúp bạn "chống ngán" hiệu quả sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ ngày Tết.

Ảnh minh họa

Cách làm là rang thơm 30-40g đậu, nấu với 1-1,5 lít nước. Uống trong ngày, không để qua đêm. Người có bệnh thận nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Dù là trà, cà phê hay nước đậu, tất cả chỉ phát huy tác dụng khi đi kèm nguyên tắc ăn Tết thông minh: nhai chậm, giảm nước sốt, tăng rau xanh và vận động nhẹ mỗi ngày. Đồ uống hỗ trợ chuyển hóa không thể “xóa” 10.000 calo, nhưng có thể giúp cơ thể bớt quá tải nếu bạn dùng đúng và điều độ.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Top Beauty