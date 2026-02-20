3 loại nước quen thuộc với người Việt giúp "đốt cháy" mỡ nội tạng

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết mỡ nội tạng hoàn toàn khác mỡ dưới da. Nó nằm sâu trong ổ bụng, bao quanh gan và ruột, không dễ nhận biết bằng mắt thường nhưng lại là yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim, đột quỵ, gan nhiễm mỡ, thậm chí một số bệnh ung thư.

Mỡ nội tạng gây rối loạn chuyển hóa ra sao?

Theo bác sĩ Hồng, nhiều nghiên cứu cho thấy mỡ nội tạng thúc đẩy phản ứng viêm, gây đề kháng insulin và làm rối loạn chuyển hóa. Đây chính là cơ chế bệnh sinh nền tảng của bệnh tim mạch, đột quỵ, gan nhiễm mỡ, bệnh thận mạn và cả lão hóa sớm.

Một bài tổng quan đăng trên tạp chí Biochemical Pharmacology chỉ ra rằng sự tích tụ mỡ nội tạng có liên hệ chặt chẽ với bệnh lý tim mạch chuyển hóa. Các hiện tượng như phì đại tế bào mỡ, thiếu oxy mô, viêm và xơ hóa do mỡ nội tạng trung gian chính là trung tâm của quá trình rối loạn chuyển hóa.

3 “siêu thực phẩm” được xem là khắc tinh của mỡ nội tạng

Bác sĩ nhấn mạnh, ngoài vận động, ăn đúng mới là chìa khóa kiểm soát mỡ nội tạng. Dựa trên nhiều nghiên cứu y học, ba nhóm thực phẩm sau được xem là có lợi rõ rệt.

- Trà xanh và cà phê đen: Nghiên cứu năm 2018 đăng trên tạp chí Nutrients cho thấy catechin trong trà xanh, đặc biệt là epigallocatechin gallate tức EGCG, có thể ức chế enzym liên quan đến phân giải mỡ, giảm hấp thu chất béo và tăng tiêu hao năng lượng. Uống khoảng 500ml trà xanh không đường mỗi ngày có thể hỗ trợ kiểm soát mỡ. Với cà phê đen, acid chlorogenic giúp ổn định đường huyết và hạn chế dao động insulin. Điều kiện tiên quyết là không thêm đường.

- Dầu ô liu nguyên chất ép lạnh: Các nghiên cứu về chế độ ăn Địa Trung Hải cho thấy việc sử dụng nhiều dầu ô liu giúp giảm béo bụng. Dầu ô liu giàu acid béo không bão hòa đơn và polyphenol có tác dụng chống viêm mạnh. Có thể dùng khoảng 20 ml vào buổi sáng khi bụng đói hoặc trộn cùng salad, rau nguội thay cho mỡ động vật.

- Lycopene từ cà chua chín: Một nghiên cứu năm 2015 ghi nhận phụ nữ uống nước ép cà chua mỗi ngày trong hai tháng có vòng eo và lượng mỡ nội tạng giảm đáng kể. Lycopene là chất tan trong chất béo và hấp thu tốt hơn khi được nấu chín hoặc kết hợp với dầu ô liu. Vì vậy cà chua nấu canh hoặc xào cùng dầu ô liu có thể mang lại hiệu quả cao hơn ăn sống.

Vận động đúng cường độ mới đốt được mỡ nội tạng

Theo bác sĩ Hồng, tập luyện cường độ vừa phải như đi bộ nhanh, bơi lội, đạp xe với tổng thời gian ít nhất 150 phút mỗi tuần có thể giúp giảm đáng kể mỡ nội tạng. Kết hợp thêm tập kháng lực như squat, tạ tay hoặc dây đàn hồi hai đến ba buổi mỗi tuần sẽ cho kết quả tốt hơn.

Điểm quan trọng là cường độ. Vận động cần đạt mức hơi thở gấp nhẹ, khó nói trọn câu hoặc nhịp tim khoảng 130 lần mỗi phút mới đủ kích thích chuyển hóa. Chỉ đi dạo nhẹ nhàng trong thời gian dài chưa chắc mang lại hiệu quả rõ rệt. Người lớn tuổi nên tập dưới sự hướng dẫn ban đầu để đảm bảo an toàn.

Giấc ngủ và kiểm soát stress cũng quyết định vòng bụng

Áp lực cao và thiếu ngủ là hai yếu tố âm thầm nuôi dưỡng mỡ nội tạng. Thiếu ngủ làm tăng hormon gây đói và giảm hormon tạo cảm giác no, từ đó thúc đẩy tích mỡ. Nên duy trì 6 đến 8 giờ ngủ sâu mỗi đêm. Các kỹ thuật như thiền chánh niệm hoặc thở bụng có thể giúp giảm cortisol tức hormon stress, hỗ trợ cải thiện chuyển hóa mỡ.

Theo bác sĩ, mỡ nội tạng dù nguy hiểm nhưng phản ứng rất nhạy với thay đổi lối sống. Nếu duy trì đều đặn trong khoảng ba tháng, kết quả có thể thấy rõ. Thay trà sữa nhiều đường bằng cà phê đen, hạn chế đồ chiên rán, tăng rau trộn dầu ô liu, tập luyện đều đặn và ngủ đủ giấc là những điều chỉnh đơn giản nhưng có ý nghĩa với tim, gan và thận về lâu dài.

Nguồn và ảnh: Health 2.0