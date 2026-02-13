Hiệp hội Y khoa Mỹ: Uống 2 loại nước mỗi ngày, giảm tới 18% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ

Nghiên cứu mới đây được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ cho biết, những người uống một vài tách trà hoặc cà phê mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn và khả năng nhận thức tốt hơn một chút so với những người không uống các loại đồ uống này.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích hồ sơ của 131.821 tình nguyện viên tham gia hai nghiên cứu lớn về sức khỏe cộng đồng của Mỹ. Đó là nghiên cứu Nurses' Health study và nghiên cứu Theo dõi Sức khỏe Chuyên gia Y tế Health Professionals Follow-up study. Cả hai nghiên cứu đều tiến hành đánh giá định kỳ về chế độ ăn uống, chẩn đoán sa sút trí tuệ, bất kỳ sự suy giảm nhận thức nào mà người tham gia gặp phải trong tối đa 43 năm.

Kết quả cho thấy, những người thường xuyên uống 2-3 tách cà phê có chứa caffeine hoặc 1-2 tách trà có chứa caffeine mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn 18% so với những người không uống.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, thói quen uống trà và cà phê có lợi cho não bộ, nhưng nghiên cứu không thể chứng minh điều này một cách chắc chắn. Bởi cũng có khả năng, những người uống caffeine có thể ít bị sa sút trí tuệ hơn vì những lý do khác.

Tác giả chính Yu Zhang cho biết, đây là bằng chứng toàn diện nhất cho đến nay về mối liên hệ giữa tiêu thụ trà, cà phê và sức khỏe nhận thức, đồng thời phù hợp với các cơ chế sinh học hợp lý.

Theo nhóm nghiên cứu, cà phê và trà chứa caffeine cùng các hợp chất polyphenol có thể góp phần bảo vệ não khỏi quá trình lão hóa bằng cách cải thiện sức khỏe mạch máu, giảm viêm và hạn chế stress oxy hóa - tình trạng các gốc tự do gây tổn thương tế bào và mô.

Ngoài ra, caffeine cũng được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ mắc tiểu đường type 2 thấp hơn, trong khi đây là một yếu tố nguy cơ đã biết của sa sút trí tuệ.

Những lưu ý từ chuyên gia

Các chuyên gia nhận định cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định liệu trà và cà phê có thực sự mang lại tác dụng bảo vệ não bộ hay không.

Chuyên gia tim mạch cho rằng việc đưa ra kết luận chắc chắn không dễ dàng, bởi caffeine có thể mang lại cả lợi ích và rủi ro.

Trà và cà phê đều chứa chất chống oxy hóa có lợi và caffeine có thể giúp tăng mức độ tỉnh táo, thúc đẩy hoạt động học tập và vận động.

Tuy nhiên, ở một số người, caffeine có thể làm tăng huyết áp. Do đó, hiệu quả tổng thể chỉ có thể được xác định rõ ràng thông qua các thử nghiệm ngẫu nhiên quy mô lớn.

Các nhà nghiên cứu ước tính khoảng một nửa số trường hợp sa sút trí tuệ trên toàn cầu có thể được phòng ngừa hoặc trì hoãn nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như béo phì, hút thuốc, lạm dụng rượu, suy giảm thính lực và tăng huyết áp.

“Đừng coi cà phê hay trà như một tấm khiên thần kỳ,” Zhang nói với tờ Guardian. “Tôi cho rằng duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc đều quan trọng để có sức khỏe não bộ tốt hơn.”