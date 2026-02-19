Người đàn ông lái 2 ô tô chặn xe khác, công an đến thì thách thức "phạt 100 triệu cũng được"

Ngày 18/2, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một gia đình đi du xuân bằng ô tô màu đen ở đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (Hà Tĩnh) đã bắt gặp một chiếc xe ô tô màu trắng biển kiểm soát 38A-612xx đậu phía trước, chặn hết đường đi.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, anh P.A.T. (SN1997, Hà Tĩnh) cho hay sự việc xảy ra vào khoảng 10h20 ngày 18/2, khi anh cùng người thân đến chúc Tết họ hàng tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (Hà Tĩnh). Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh, anh phát hiện ô tô màu trắng chắn đường khiến xe của anh không thể di chuyển qua.

Anh T. đã xuống xe tìm thông tin liên hệ chủ xe nhưng không thấy nên bấm còi để báo hiệu. Ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện và nhận là chủ xe.

Khi anh T. đề nghị di chuyển xe gọn vào lề để các xe khác đi qua do ngõ nhỏ, người đàn ông này nói khu vực trên được phép đỗ xe và có lời lẽ thách thức, nói rằng "ai cẩu được thì cứ cẩu", đồng thời khẳng định việc đỗ xe tại đây cả ngày là bình thường.

Chiếc xe trắng chắn gần hết lối đi. (Ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung clip, một lúc sau, người đàn ông này về nhà lái thêm một chiếc xe ô tô khác biển kiểm soát 38A-258.xx đậu chặn ở phía sau khiến anh T. rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, không tiến cũng chẳng lùi ra được. Bức xúc hơn, người đàn ông còn nói rằng nhà mình có 5-6 chiếc xe và thích đậu đến tối, đến mai cũng được, ai muốn đi qua thì cẩu xe tránh ra mà đi. Người này còn khẳng định mình quen biết hết công an.

Thông tin thêm trên báo Lao Động, anh T. cho hay xe của anh bị mắc kẹt hơn 3 giờ đồng hồ, rất may lãnh đạo Công an phường Trần Phú đến xử lý, anh mới thoát khỏi khu vực trên. Theo anh T., Công an phường Trần Phú cho biết, sau kỳ nghỉ Tết sẽ mời anh đến tường trình để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đến ngày hôm nay (19/2), chia sẻ trên báo Lao Động, một lãnh đạo Công an phường Trần Phú xác nhận, đang trong quá trình xử lý vụ việc đỗ xe cản trở giao thông xảy ra trên địa bàn vào ngày 18/2. Theo đó, lực lượng Công an phường đã đến hiện trường ngay sau khi có thông tin vụ việc, yêu cầu tài xế lái xe rời khỏi vị trí để các phương tiện khác qua lại.

Khi Công an phường Trần Phú đến nhắc nhở, chủ xe còn nói giọng thách thức, nói rằng bị phạt 100 triệu cũng được.