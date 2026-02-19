5 món ăn để qua đêm bác sĩ cảnh báo nên bỏ ngay, 1 loại canh thậm chí còn chứa độc tố chết người

Bác sĩ Hoàng Sĩ Duy, Tổng viện trưởng khu vực miền Trung thuộc Hệ thống y tế Show Chwan tại Đài Loan, Trung Quốc, đã chỉ ra 5 nhóm thực phẩm không nên để qua đêm, nhằm giúp mọi người hiểu đúng hơn về an toàn thực phẩm.

Rau lá xanh

Đây là nhóm thực phẩm dễ bị bỏ qua nhưng lại tiềm ẩn rủi ro lớn khi để qua đêm. Vấn đề không chỉ nằm ở chuyện ôi thiu mà ở sự tích tụ nitrit. Rau lá như cải bó xôi, cải thìa vốn chứa hàm lượng nitrat tương đối cao. Sau khi nấu chín và bảo quản lâu, vi khuẩn có thể chuyển hóa nitrat thành nitrit. Quá trình này không hoàn toàn phụ thuộc vào việc tủ lạnh có đủ lạnh hay không. Khi tích tụ nhiều, nitrit có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và người có hệ tiêu hóa yếu.

Hải sản

Hải sản hỏng nhanh hơn nhiều so với các loại thực phẩm khác. Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào ngăn mát là đủ, nhưng rủi ro vẫn tồn tại. Protein trong hải sản có cấu trúc đặc biệt, dễ phân hủy và có thể sinh ra histamine ngay cả khi bảo quản lạnh. Ngoài ra, bề mặt hải sản chứa nhiều loại vi khuẩn. Nhiệt độ thấp chỉ làm chậm quá trình phát triển chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn. Ăn hải sản để qua đêm vì vậy tiềm ẩn nguy cơ rối loạn tiêu hóa, dị ứng hoặc ngộ độc.

Trứng lòng đào, trứng chần

Mức độ an toàn của trứng phụ thuộc rất lớn vào cách chế biến. Trứng luộc chín kỹ, bảo quản lạnh đúng cách vẫn tương đối an toàn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, trứng lòng đào, trứng ốp la còn lòng đỏ chưa đông hoàn toàn lại là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Trứng dạng này nên ăn ngay trong bữa, không nên giữ lại qua đêm dù đã để tủ lạnh.

Món ăn từ nấm

Nhiều người thấy nấm để qua đêm vẫn “trông còn ổn” nên tiếp tục dùng. Thực tế, nấm có hàm lượng protein cao và dễ biến chất sau khi nấu chín. Khi để lâu, vi khuẩn có thể tạo ra các sản phẩm chuyển hóa bất lợi cho đường ruột. Dù không phải lúc nào cũng gây ngộ độc cấp tính, nguy cơ rối loạn tiêu hóa vẫn cao hơn, nhất là ở người có dạ dày nhạy cảm.

Canh tuyết nhĩ, mộc nhĩ

Đây là nhóm dễ bị đánh giá thấp nhất. Nhiều gia đình nấu một nồi lớn canh tuyết nhĩ hạt sen và nghĩ rằng món ngọt sẽ để được lâu. Tuy nhiên, sau khi ngâm nở và nấu chín, tuyết nhĩ và mộc nhĩ giải phóng nhiều polysaccharide, tức các hợp chất đường phức. Đây lại chính là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Canh để qua đêm không chỉ hao hụt dinh dưỡng mà trong một số trường hợp hiếm còn có thể sinh ra bongkrekic acid, trước đây gọi là acid gạo lên men. Đây là độc tố nguy hiểm, từng ghi nhận các ca ngộ độc nghiêm trọng.

Tủ lạnh giúp làm chậm sự hư hỏng, nhưng không phải “tấm khiên vạn năng”. Một số món nên ăn hết trong ngày, đặc biệt là rau lá, hải sản, trứng lòng đào, nấm và các món canh từ mộc nhĩ, tuyết nhĩ. Hiểu đúng và lựa chọn thận trọng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe của cả gia đình.

Nguồn và ảnh: ETToday