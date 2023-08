6 sự thật ít biết về J. Robert Oppenheimer - 'cha đẻ' của bom nguyên tử

Trong khi cả thế giới đã và đang "sôi sục" vì bộ phim tiểu sử về J. Robert Oppenheimer do đạo diễn tài ba Christopher Nolan thực hiện, những sự thật ít người biết về cuộc đời của Oppenheimer chắc chắn sẽ gây bất ngờ với nhiều người.

1. Xuất thân

J. Robert Oppenheimer sinh ra tại New York, Mỹ, vào ngày 22/4/1904. Ông là con trai của một cặp đôi người di cư gốc Do Thái đời đầu. Mẹ của ông, Ella, là một họa sĩ, trong khí đó cha ông, Julius Seligmann Oppenheimer, là một nhà nhập khẩu hàng dệt may khá giàu có.

J. Robert Oppenheimer thời trẻ

2. Ông là người đầu tiên nêu ra khái niệm "hố đen"

Năm 1939, trong một bài báo có tựa đề "Sự co lại liên tục của lực hấp dẫn", Oppenheimer đã tuyên bố rằng một số "ngôi sao sắp chết có lực hấp dẫn vượt quá khả năng sản xuất năng lượng của chúng", tồn tại ngoài vũ trụ, ám chỉ đến các hố đen bên ngoài vũ trụ.



Ban đầu bài báo này đã bị bỏ qua, tuy nhiên, sau đó nó đã được lật lại bởi các nhà vật lý, và họ đã nhận ra tầm nhìn xa của Oppenheimer cũng như tầm quan trọng của nó trong việc tìm hiểu các thực thể bí ẩn ngoài không gian này.

3. Oppenheimer thông thạo 6 ngoại ngữ

Ngay từ khi còn nhỏ, Oppenheimer đã chứng tỏ mình sở hữu trí thông minh vượt bật. Khi mới 9 tuổi, Oppenheimer đã thông thạo triết học cũng như tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh. Năm 12 tuổi, ông đã được mời thuyết trình tại Câu lạc bộ Khoáng vật học New York.



Trong quá trình phát triển và nghiên cứu, nhà vật lý lý thuyết này luôn sẵn sàng chinh phục các thử thách trí tuệ, Oppenheimer được biết là nói được sáu thứ tiếng bao gồm tiếng Phạn, tiếng Hy Lạp, tiếng Latinh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hà Lan (ngôn ngữ mà ông chỉ học trong 6 tuần đã có thể thuyết trình về lượng tử tại hội nghị).



4. Oppenheimer có đời sống tình cảm khá phức tạp

Mặc dù có tính cách nhút nhát và vô cùng bận rộn với khoa học, song Oppenheimer có đời sống tình cảm khá phức tạp. Theo đó, ông có tình cảm với một bác sĩ tâm lý là Jean Tatlock khi cả hai gặp gỡ vào năm 1936, lúc đó Jean còn là một sinh viên mới tốt nghiệp và Oppenheimer là giáo sư vật lý tại Đại học Berkeley.

Mặc cho chuyện tình cảm sâu nặng, Oppenheimer sau đó đã qua lại với nhà báo Kitty Harrison khi cô đã kết hôn với bác sĩ Richard Harrison. Sau khi Kitty mang bầu, cô ly hôn với chồng và kết hôn với Oppenheimer. Trong suốt cuộc hôn nhân của họ, Oppenheimer được cho là vẫn tiếp tục ngoại tình với Jean Tatlock cũng như một giáo sư, nhà tâm lý học khác là Ruth Sherman Tolman, vợ của Richard Chace Tolman - một trong những người làm việc trong Dự án Manhattan của Oppenheimer.

5. Oppenheimer 3 lần được đề cử giải Nobel

Oppenheimer đã có tới 3 lần được đề cử giải Nobel vật lý vào các năm 1945, 1951 và 1967. Mặc dù là người phát minh ra bom nguyên tử nhưng Oppenheimer chưa bao giờ giành được giải thưởng Nobel danh giá do những đột phá về công nghệ quân sự không được ủy ban công nhận.

6. Qua đời vì ung thư

Nổi tiếng là người nghiện thuốc lá, Robert Oppenheimer sau này đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng do hút quá nhiều thuốc và qua đời tại nhà riêng ở New Jersey vào năm 1965, hưởng thọ 62 tuổi. Cái chết của Oppenheimer đánh dấu sự kết thúc của một cuộc đời đáng chú ý với đầy những thành tựu khoa học, đóng góp trí tuệ và tác động đáng kể đến ngành vật lý và nghiên cứu hạt nhân.



Nguồn: History, Economy Times