Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước sang năm 2027. Đây cũng là thời điểm thích hợp để các gia đình tranh thủ kiểm kê đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa và loại bỏ những món đồ không còn giá trị sử dụng. Có những thứ nhìn qua vẫn dùng được, bỏ đi thì tiếc nhưng giữ lại vừa chiếm diện tích, vừa tiềm ẩn những rủi ro về vệ sinh, sức khỏe và an toàn sinh hoạt. Điển hình là 6 món đồ dưới đây.

1. Bát đĩa đã sứt mẻ, nứt vỡ

Nhiều gia đình có thói quen giữ lại những chiếc bát sứt miệng, đĩa nứt nhẹ vì cho rằng chúng vẫn có thể đựng thức ăn. Tuy nhiên, các cạnh sứt mẻ có thể gây đứt tay, tổn thương môi, trong khi những vết nứt là nơi dễ tích tụ cặn thức ăn và khó vệ sinh kỹ. Đặc biệt, bát đĩa đã nứt có thể tiếp tục vỡ trong quá trình sử dụng hoặc khi chịu sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khi dọn tủ bếp cuối năm, bạn nên kiểm tra lần lượt từng chiếc bát, đĩa, cốc, chén. Những món đã nứt vỡ cần được loại bỏ, bọc kỹ trước khi cho vào rác để tránh gây thương tích cho người thu gom.

Gợi ý thay mới

2. Hộp nhựa đựng thực phẩm đã xuống cấp

Mở tủ bếp của nhiều gia đình, không khó để bắt gặp những chiếc hộp nhựa đã ố vàng, trầy xước chằng chịt, biến dạng hoặc ám mùi thức ăn dù được rửa nhiều lần. Những chiếc hộp này không chỉ khó làm sạch mà còn có thể không đảm bảo khả năng bảo quản thực phẩm như ban đầu. Đặc biệt, hộp nhựa bị biến dạng do nhiệt không nên tiếp tục dùng để đựng thức ăn nóng. Thay vì giữ lại hàng chục chiếc hộp cũ, mọi người nên chọn lọc những chiếc còn nguyên vẹn, có nắp đậy kín và phù hợp với mục đích sử dụng. Hộp thủy tinh hoặc hộp nhựa chuyên dụng đựng thực phẩm là những lựa chọn đáng cân nhắc khi cần mua mới.

Gợi ý thay mới:

- Hộp đựng thực phẩm thủy tinh

- Hộp đựng thực phẩm cao cấp kháng khuẩn

3. Khăn mặt, khăn tắm đã mục hoặc mốc

Khăn mặt và khăn tắm là những món đồ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể mỗi ngày nhưng lại thường được sử dụng trong thời gian rất dài. Nếu khăn đã xuất hiện các đốm mốc, có mùi khó chịu dù giặt sạch, sợi vải mục hoặc bề mặt trở nên thô ráp, bạn không nên cố giữ lại để sử dụng trên da. Môi trường ẩm ướt của nhà vệ sinh cũng khiến khăn dễ tích tụ vi sinh vật nếu không được giặt và phơi khô thường xuyên. Với những chiếc khăn chỉ bị cũ, bạc màu nhưng vẫn sạch và nguyên vẹn, gia đình có thể tận dụng làm giẻ lau. Riêng khăn đã mốc nặng, mục nát hoặc không thể làm sạch thì nên loại bỏ.

4. Gia vị và thực phẩm khô đã hư hỏng

Đây có lẽ là nhóm đồ dễ bị bỏ quên nhất trong căn bếp. Một lọ gia vị mua từ năm ngoái, túi bột dùng dở, gói mộc nhĩ, nấm hương hay những loại hạt nằm sâu trong góc tủ đều có thể bị quên lãng suốt nhiều tháng. Thực phẩm khô không đồng nghĩa với việc có thể bảo quản vô thời hạn. Nếu bảo quản không đúng cách, chúng vẫn có thể bị ẩm mốc, ôi dầu hoặc nhiễm côn trùng. Trước năm mới, hãy dành thời gian kiểm tra toàn bộ tủ đựng thực phẩm. Loại bỏ những món đã quá hạn sử dụng, có dấu hiệu mốc, mọt, biến màu hoặc xuất hiện mùi bất thường. Với thực phẩm đã mốc, không nên cố rửa sạch, phơi lại hay cắt bỏ phần hỏng để tiếp tục ăn. Việc này cũng giúp gia đình tránh mua trùng những loại gia vị, thực phẩm vẫn còn sẵn trong nhà khi sắm sửa dịp cuối năm.

5. Ổ cắm, dây điện đã hư hỏng

Một chiếc ổ cắm bị lỏng, dây điện bong tróc lớp vỏ, phích cắm có dấu hiệu cháy sém là những thứ tuyệt đối không nên giữ lại để dùng tạm. Khác với những món đồ gia dụng thông thường, thiết bị điện xuống cấp có thể gây điện giật, chập điện hoặc cháy nổ. Việc quấn băng dính sơ sài quanh dây điện hư hỏng cũng không phải giải pháp sửa chữa lâu dài.

Khi tổng vệ sinh nhà cửa, mọi người nên kiểm tra cả những ổ cắm kéo dài nằm sau tủ lạnh, dưới gầm bàn, cạnh giường ngủ hay phía sau tivi. Nếu phát hiện dấu hiệu hư hỏng, cần ngắt điện và thay thế hoặc nhờ thợ điện kiểm tra. Thiết bị điện tử hỏng nên được chuyển đến điểm thu gom phù hợp.

6. Chăn gối đã mốc, hư hỏng

Cuối năm cũng là dịp nhiều gia đình lấy chăn dày, gối và các bộ ga giường đã cất trong tủ suốt mùa hè ra sử dụng. Tuy nhiên, không phải món đồ nào cũng còn trong tình trạng tốt. Chăn có mùi ẩm mốc dai dẳng, ruột gối bị vón cục, xẹp lép, mất khả năng nâng đỡ hoặc xuất hiện nấm mốc bên trong là những thứ cần được xem xét thay mới.

Với chăn gối còn tốt, bạn chỉ cần giặt, vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất và làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng. Những món đã mốc sâu, không thể làm sạch hoặc hư hỏng nghiêm trọng thì không nên tiếp tục giữ lại chỉ vì tiếc tiền.

Dọn nhà trước năm mới không nhất thiết phải mua sắm hàng loạt đồ mới hay thay thế mọi thứ đã cũ. Quan trọng là phân biệt được món đồ nào vẫn còn giá trị sử dụng, món nào đã thực sự hết vòng đời. Đôi khi, chỉ cần mạnh tay loại bỏ những thứ không còn hữu ích, gia đình đã có thêm không gian sinh hoạt, giảm bớt công sức lau dọn và tránh được nhiều rủi ro không đáng có. Đó cũng là một cách thiết thực để chuẩn bị cho năm 2027.