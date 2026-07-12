6 tuổi đã có thể thi đấu Robotics quốc tế: AIROC 2026 mở màn, gọi tên thế hệ “coder nhí” Việt Nam

Sáng 11/7/2026, tại Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Vì Người Việt đã tổ chức lễ phát động Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026. Sự kiện công bố chủ đề, thể lệ, lộ trình thi đấu và chính thức mở đăng ký cho mùa giải mới, đánh dấu một bước chuyển quan trọng của phong trào giáo dục STEM và Robotics tại Việt Nam.

Lễ phát động có sự tham dự của đại diện Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (Bộ GD&ĐT), Ban Giám hiệu các trường tiểu học, THCS cùng đại diện các đơn vị giáo dục, công nghệ và đối tác đồng hành với cuộc thi.

Kế thừa hành trình 19 năm của giải đấu Robothon, AIROC 2026 được xem là bước nâng cấp mới khi đưa các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Robotics và mô phỏng Digital Twin vào nội dung thi đấu. Chủ đề năm nay là “Synapse City”, mô phỏng một đô thị thông minh, nơi các đội thi phải lập trình robot để xử lý dữ liệu, điều phối giao thông và giải quyết các vấn đề về môi trường.

Ông Nguyễn Viết Khiêm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo Ban Tổ chức, bài toán “Synapse City” không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn gắn với những tình huống thực tế trong quản trị đô thị. Trên sa bàn mô phỏng dạng lưới, robot sẽ thực hiện ba nhiệm vụ chính: khoanh vùng các khu vực ô nhiễm; vận chuyển các khối trung hòa đến vị trí cần xử lý; thu hồi các khối ô nhiễm và đưa về phòng thí nghiệm để phân tích.

Thông qua các thử thách này, học sinh được rèn luyện tư duy thuật toán, kỹ năng lập trình, điều khiển robot tự động, xử lý dữ liệu và làm việc nhóm trong môi trường thi đấu thực tế.

Phát biểu tại lễ phát động, đại diện Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh rằng giáo dục trong thời đại số không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức, mà cần giúp học sinh hình thành năng lực thích ứng, sáng tạo và làm chủ công nghệ.

AIROC 2026 dành cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi trên phạm vi toàn quốc, được chia thành bốn cấp độ thi đấu:

- Sơ cấp (6–9 tuổi): sử dụng robot Leanbot tiêu chuẩn và ngôn ngữ lập trình Blockly/Python.

- Trung cấp (9–12 tuổi): sử dụng robot Leanbot tiêu chuẩn và ngôn ngữ lập trình Blockly/C++/Python.

- Cao cấp (11–15 tuổi): sử dụng robot Leanbot nâng cao/IoTs và ngôn ngữ lập trình Blockly/C++/Python.

- Ưu tú (15–18 tuổi): sử dụng robot Leanbot nâng cao/IoTs và ngôn ngữ lập trình Blockly/C++/Python.

Toàn bộ thí sinh tham gia AIROC 2026 sẽ sử dụng hệ sinh thái robot giáo dục Leanbot kết hợp với nền tảng Digital Twin và không gian mô phỏng Pythaverse. Việc kết hợp giữa robot vật lý với môi trường mô phỏng giúp học sinh có thể luyện tập, kiểm thử thuật toán và tối ưu chương trình trước khi triển khai trên sa bàn thực tế.

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với hai khu vực thi đấu Vòng Chung kết Quốc gia: miền Bắc và miền Nam. Lộ trình dự kiến gồm:

- Mở đăng ký: tháng 7/2026.

- Hạn đăng ký: 30/9/2026.

- Chung kết miền Bắc: 17–18/10/2026.

- Chung kết miền Nam: 24–25/10/2026.

- Vòng Chung kết Quốc tế tại Hà Nội: 29/11/2026.

Những đội tuyển xuất sắc nhất sau Vòng Chung kết Quốc gia sẽ đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế tổ chức tại Hà Nội vào ngày 29/11/2026.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi bảng thi đấu sẽ trao 01 Giải Vô địch trị giá 20 triệu đồng cùng Cúp Vô địch, Huy chương Vàng và quyền tham dự Vòng Chung kết Quốc tế. Ngoài ra còn có 03 Giải Nhì trị giá 5 triệu đồng/giải, 05 Giải Ba trị giá 2 triệu đồng/giải, 10 Giải Khuyến khích cùng nhiều giải thưởng phụ dành cho các đội thi có thành tích nổi bật.

Tại khu trải nghiệm của chương trình, nhiều học sinh đã trực tiếp tìm hiểu và thử nghiệm robot Leanbot trên sa bàn mô phỏng đô thị thông minh. Các hoạt động này giúp các em tiếp cận sớm với AI, IoT, Robotics và công nghệ tự động hóa, đồng thời phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề trong bối cảnh thực tiễn.

Theo Ban Tổ chức, AIROC 2026 không chỉ là một cuộc thi Robotics mà còn là hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ. Việc tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế tại Hà Nội cũng khẳng định vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong việc kết nối cộng đồng Robotics khu vực và quốc tế, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi cho học sinh Việt Nam với bạn bè thế giới.

Lễ phát động AIROC 2026 vì vậy được xem là cột mốc mở đầu cho một mùa giải mới, nơi học sinh không chỉ tranh tài về kỹ năng lập trình và điều khiển robot, mà còn được trải nghiệm môi trường học tập sáng tạo, hiện đại và gắn với các bài toán công nghệ của tương lai.