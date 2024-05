6 việc gần như ai cũng làm trong bếp nhưng lại cực kì nguy hiểm, có thể gây cháy nổ

Trong không gian ấm cúng của các gia đình, căn bếp không chỉ là nơi chế biến những bữa ăn ngon lành mà còn là nơi gắn kết tình cảm giữa các thành viên. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng, những thói quen tưởng chừng như vô hại trong bếp có thể trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn, thậm chí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như cháy nổ. Dưới đây là 6 việc mà mọi người thường làm mỗi ngày trong bếp nhưng lại cần phải hết sức thận trọng để đảm bảo an toàn cho bản thân và những thành viên khác trong gia đình.

01. Nấu cháo bằng nồi áp suất

Theo The Times of India, nấu trứng còn nguyên vỏ trong nồi áp suất cũng có thể khiến trứng phát nổ. Áp suất bên trong nồi có thể khiến trứng bị vỡ hoặc nứt, tạo ra một mớ hỗn độn và cũng có thể dẫn đến các tình trạng có hại.

Để tiết kiệm thời gian và công sức, nhiều người dùng nồi áp suất để nấu cháo, cơm và các thực phẩm khác. Có thể, nồi áp suất giúp tiết kiệm thời gian, công sức và cho ra thành phẩm rất ngon.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc sử dụng nồi áp suất để nấu cháo lại rất nguy hiểm. Bởi vì khi nấu cháo cùng các loại đậu, ngũ cốc... bạn không nên thực hiện giảm áp suất thông qua van giảm áp để tránh làm tắc nghẽn van, có thể khiến nồi áp suất phát nổ.

Bạn nên biết, nồi áp suất có nguy cơ cháy nổ, những trường hợp nổ nồi áp suất, bị bỏng do sử dụng nồi áp suất cũng không phải là hiếm nếu không đảm bảo kỹ thuật và được sử dụng, vệ sinh không đúng cách. Theo đó nên đậy kín chặt nắp nồi khi đun, xả bớt hơi để giảm áp suất trước khi mở.

02. Đổ nước vào chảo ngay khi chảo bắt lửa

Đây là tình huống và cách giải quyết mà nhiều người nghĩ tới cũng như thực hiện. Tuy vậy, kết quả nhận được sẽ là 1 chiếc chảo dầu bốc cháy và ngọn lửa bốc cao vài mét. Có thể bạn sẽ tự hỏi, liệu dầu và nước đang cháy có thực sự mạnh đến vậy?

Điều này là do nhiệt độ sôi của nước là 100 độ C và nhiệt độ sôi của dầu là khoảng 300 độ C. Khi cho nước vào chảo dầu, nước nặng hơn dầu nên sẽ chìm xuống đáy chảo. Khi đó, dầu trong chảo bay ra ngoài, hòa lẫn với không khí tạo thành khí dễ cháy, khiến ngọn lửa bùng phát và gây cháy nổ.

Theo đó, cách xử lý đúng đắn sau khi chảo dầu bùng phát là tắt lửa trước để tránh lửa ngày càng lớn do nóng liên tục, sau đó từ từ đậy chảo từ một bên. Sau khi ngọn lửa được đậy lại, lửa sẽ không bùng lên mà tắt dần. Khi đó, bạn chỉ cần đợi cho chảo nguội dần, ngọn lửa tắt hẳn và mở nắp chảo ra là được.

Lưu ý: Không di chuyển vị trí của chiếc chảo đang cháy sau khi đóng nắp để tránh làm tăng cường độ cháy.

03. Đổ bột cạnh bếp gas

Thực tế, nhiều người có thói quen này, đa phần vì thói quen tiện lợi. Tuy nhiên điều đó đã dẫn tới trường hợp không ít người bị bỏng 50% cơ thể do thao tác này tưởng chừng như không nguy hiểm này.

Điều này là do khi đổ bột, các hạt bụi mịn sẽ lơ lửng trong không khí. Khi đạt đến một nồng độ nhất định (ví dụ: 9,7g bột mì trên một mét khối không khí), một khi gặp ngọn lửa hoặc tia lửa điện, nó sẽ bùng cháy ngay lập tức.

Đặc biệt trong một không gian tương đối hạn chế như phòng bếp, quá trình đốt cháy còn có thể gây ra vụ nổ dữ dội, đó là vụ "nổ bụi". Cách đây vài năm, vụ tai nạn nổ bụi ở một công ty sản xuất sản phẩm kim loại đã khiến hàng trăm người thương vong.

Vì vậy, khi nấu nướng trong bếp, không nên để lượng lớn bột tiếp xúc với bếp và các ngọn lửa trần khác.

04. Không thay bếp ga nếu đã quá cũ

Trên thực tế, các thiết bị điện đều có tuổi thọ hữu ích và nếu bạn tiếp tục sử dụng những thiết bị đã quá cũ sẽ ẩn chứa những nguy cơ mất an toàn rất lớn.



Bếp gas trong bếp có tuổi thọ sử dụng là 8 năm. Nếu vượt quá thời gian này, dù bếp gas vẫn có thể sử dụng được thì mạch điện bên trong vẫn sẽ bị lão hóa và không bắt lửa, hệ thống bảo vệ chống cháy tự động bị hỏng, v.v. Nói chung có rất nhiều vấn đề, và đáng sợ hơn nữa là khả năng rò rỉ gas, cháy nổ, v.v.

Đối với các thiết bị gas cũ, ngay cả khi chúng đang ở tình trạng hoạt động tốt, bạn cũng nên tiến hành kiểm tra, bảo trì và sửa chữa an toàn thường xuyên. Sau khi đạt tuổi thọ sử dụng, bạn nên thay thế chúng bằng thiết bị mới.

05. Xịt thuốc diệt côn trùng khi nấu ăn bằng lửa trần

Nơi thường có nhiều côn trùng nhất trong nhà là bếp. Khi đang nấu ăn, nhiều người vô tình phát hiện vài con gián bò ra từ dưới bếp liền sẽ xịt thuốc diệt gián vào bếp. Đây là hành động phổ biến nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực lớn.

Điều này là do nhiều loại thuốc trừ sâu có chứa các thành phần dễ cháy, bao gồm các chất đẩy như cồn, propan và butan. Những chất đẩy này giúp đẩy thuốc trừ sâu dạng lỏng ra khỏi lon và bay vào không khí, khiến chúng dễ bị cháy và nhiệt độ cao gây nổ. Vì vậy, dù phát hiện gián trong bếp cũng đừng phun bừa bãi, hãy cẩn thận nhé!

06. Máy hút mùi lâu ngày không được vệ sinh

Một số người không làm sạch tấm lưới lọc của máy hút mùi trong thời gian dài. Đó cũng là một quả bom hẹn giờ.

Bởi nếu không được vệ sinh kịp thời, dầu sẽ tràn ra và gây ra tình trạng dầu nhỏ giọt. Khi dầu nhỏ giọt sẽ ngay lập tức bốc cháy. Chảo dầu sẽ lan sang máy hút mùi, nếu dầu trong tấm lưới lọc bốc cháy thì hậu quả sẽ rất tai hại.

Vì vậy, bạn phải vệ sinh lưới lọc, bộ lọc than hoạt tính, khoang trong và ngoài máy thường xuyên, tốt nhất nên vệ sinh 3 tháng một lần.

Hãy ghi nhớ những thao tác nguy hiểm này và đừng phạm sai lầm nhé!