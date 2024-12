Chế độ ăn thế nào để thọ hơn 100 tuổi: Đây là 5 thói quen ăn uống đáng học hỏi của những người sống lâu nhất hành tinh

Vùng Xanh (Blue Zone) là một khái niệm chỉ những vùng đất cụ thể ở trên thế giới có môi trường trong lành, thiên nhiên ít ô nhiễm Cũng vì vậy mà người dân sống ở đó thường sống lâu hơn với tuổi thọ trung bình. Hiện nay, trên thế giới có 5 khu vực là Vùng Xanh, bao gồm: Tỉnh Nuoro, Sardinia (Ý); quận Okinawa (Nhật Bản); Icaria (Hy Lạp); bán đảo Nicoya (Costa Rica) và Loma Linda thuộc California (Mỹ).

Ban đầu, khái niệm “Vùng Xanh” được tạo ra từ kết quả nghiên cứu nhân khẩu học do Gianni Pes và Michel Poulain thực hiện. Họ xác định tỉnh Nuoro của Sardinia (Ý) là khu vực có mật độ nam giới thọ đến trăm tuổi cao nhất và gọi khu vực này là Vùng Xanh. Dựa trên nghiên cứu đó, Dan Buettner - nhà thám hiểm, nhà báo và cũng là nhà nghiên cứu về tuổi thọ người Mỹ đã đề xuất thêm 4 địa điểm còn lại vào danh sách Vùng Xanh.

Nhìn vào thói quen ăn uống của những người ở Vùng Xanh, có thể dễ dàng nhận ra, dù ở đất nước nào thì thói quen của họ cũng khá giống nhau. Dưới đây là 5 thói quen ăn uống nổi bật của những người ở Vùng Xanh để có sức khỏe tốt và kéo dài tuổi thọ:

Chọn thực phẩm có nguồn gốc thực vật

Trong chế độ ăn của người dân ở khu vực Vùng Xanh, các món ăn từ thực vật chiếm vai trò chủ yếu. Người dân Vùng Xanh thường yêu thích các thực phẩm như ngũ cốc, rau xanh và các loại đậu. Theo trải nghiệm thực tế của người ăn theo chế độ tại Vùng Xanh, được đăng tải trên tạp chí Well and good, chỉ sau vài ngày ăn các sản phẩm theo mùa chứa nhiều chất xơ, bao gồm các loại rau họ cải như: bông cải xanh, bắp cải và súp lơ, hệ tiêu hóa của họ đã trở nên khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, việc ăn nhiều chất xơ cũng tạo cảm giác no lâu hơn, giúp cơ thể ít uể oải hơn sau một bữa ăn no.

Ăn nhiều đậu hơn

Các loại đậu (đậu đen, đậu nành, đậu lăng…) không chỉ là các thực phẩm có giá thành rẻ mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong đậu có hàm lượng protein cao, chứa nhiều vitamin và khoáng chất, ít chất béo bão hòa và giàu chất xơ. Trung bình, đậu chứa 21% protein, 77% carbonhydrat và chỉ có một lượng nhỏ chất béo. Người dân Vùng Xanh thường kết hợp khoảng nửa cốc đến một cốc đậu vào các bữa ăn hàng ngày, để cơ thể thêm tràn đầy năng lượng và tăng cường hệ tiêu hóa.

Cắt giảm nước ngọt, uống nhiều nước lọc

Người dân ở Vùng Xanh thường không tiêu thụ các loại nước ngọt có ga. Bên cạnh đó, họ chủ yếu uống nước lọc và kết hợp một số loại trà giàu chất chống oxy hóa như matcha. Đây là một thói quen mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, như: giảm khả năng béo phì, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư.

Theo nghiên cứu, cơ thể chúng ta cần uống 7 ly nước/ngày để làm giảm nguy cơ đông máu. Việc uống đủ lượng nước giúp đáp ứng quá trình hydrat hóa, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài cuộc sống không bệnh tật. Ngoài ra, những người trưởng thành uống đủ lượng nước thường khỏe mạnh hơn, ít mắc các bệnh mãn tính hơn.

Ăn cá mỗi ngày

Theo một nghiên cứu sức khỏe trên 96.000 người tại Mỹ từ năm 2002, những người có chế độ ăn uống nhiều cá và thực vật là những người sống thọ nhất. Đó cũng chính là thói quen ăn uống của những người ở Vùng Xanh. Tại những khu vực này, cá là món ăn phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của họ.

Chế độ ăn nhiều cá béo (cá có chứa dầu trong các mô như cá hồi, cá thu, cá ngừ…) cũng được chứng minh tăng khả năng ngăn ngừa một số loại bệnh ung thư và viêm. Ngoài ra, chúng ta nên lựa chọn thêm cá mòi, cá cơm và cá tuyết để bổ sung vào thực đơn, vì đây là những loại cá có nồng độ thủy ngân và hóa chất thấp, ít gây hại cho cơ thể.

Giảm lượng đường

Trên thực tế, các cư dân ở Vùng Xanh chỉ tiêu thụ khoảng 1/5 lượng đường so với người ở các khu vực khác. Thay vào đó, họ thường cho mật ong vào trà và hiếm khi ăn món tráng miệng. Dựa trên những kinh nghiệm ăn uống từ người dân Vùng Xanh, bạn hãy cố gắng không thêm nhiều hơn 4 muỗng cà phê đường mỗi ngày vào đồ uống và thực phẩm. Đối với những món ăn vặt chứa nhiều đường như bánh quy và kẹo, chúng ta cũng chỉ nên ăn một vài lần trong tuần. Đặc biệt, cần chú ý tránh các thực phẩm mà trong danh sách thành phần có các chất làm ngọt và đường đứng ở vị trí hàng đầu.

