Bạn trai người Nhật gửi tặng quà sang, xịn và tiền đô la cho người phụ nữ 46 tuổi, công an cảnh báo: Chị hủy kết bạn ngay

Chiều ngày 03/04/2025, Chị N.T.L (sinh năm 1979 trú tại thôn Đại An, xã An Dũng) đến Công an xã để nhờ xác minh xem một tài khoản lạ có tên nước ngoài có phải là tài khoản lừa đảo không? Theo lời kể, chị L. kết bạn với tài khoản “MARK HENRY” được một thời gian. Người đàn ông này tự giới thiệu mang quốc tịch Nhật (nhưng sinh sống ở Hà Lan) có tên “MARK HENRY”. Sau quá trình nói chuyện, chị L và người đàn ông nước ngoài này đã nảy sinh tình cảm.

Công an xã An Dũng đã tuyên truyền giải thích chị L đây là thủ đoạn lừa đảo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Chị L. đã cung cấp cho công an xã nội dung cuộc trò chuyện giữa 2 người:

Những lời có cánh từ tài khoản mạng xã hội với mục đích lừa đảo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Quá trình nói chuyện của 2 người kéo dài từ ngày 23/3/2025. Đến 3/4/2025, người đàn ông quen qua mạng nói sẽ gửi cho chị bưu kiện hàng tặng chị gồm nước hoa, giày, tiền đô la số lượng lớn vì muốn cho chị. Tuy nhiên, để được nhận số tiền này người này hướng dẫn chị phải nộp 70 triệu đồng để nhận được số quà trên.

Vì chưa có tiền và muốn xác định xem người này có phải lừa đảo không nên chị đã đến và hỏi Công an xã thì Công an xã đã giải thích đó là hành vi lừa đảo và tuyên truyền cho Chị L các phương thức thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Công an xã yêu cầu chị tuyệt đối không được chuyển tiền và huỷ kết bạn với đối với tài khoản trên.

Theo Công an Hà Tĩnh