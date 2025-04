Công an xã Bình An, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa hỗ trợ công dân trên địa bàn trao trả số tiền 20 triệu đồng cho người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Cụ thể, vào lúc 16h ngày 31/3/2025, Công an xã Bình An nhận được thông tin chị Lê Thị Hải (sinh năm 1978; trú tại thôn 5, xã Bình An) bất ngờ nhận được 20 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân tại ngân hàng MB.

Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Khi nhận lại số tiền của mình, chị Anh bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn đến Công an xã Bình An cũng như chị Hải. Sự hỗ trợ tận tình, kịp thời của công an chị đã tìm lại được số tiền đã chuyển nhầm.

Theo Công an Hà Tĩnh