Tài khoản MB ở Bắc Giang được cộng thêm 5 tỷ đồng không rõ lý do, báo công an thì phát hiện người chuyển khoản nhầm ở cách 200km:

Ngày 25/3, Công an phường Nham Biền, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Uyên (sinh năm 1985), trú tại tổ dân phố 3, phường Nham Biền về việc nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc. Cụ thể, hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, tài khoản của chị Uyên nhận được số tiền 5 tỷ đồng không rõ lý do, người gửi.

Chị Uyên đã được Công an phường thường xuyên tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Vì thế, sau khi phát hiện số tiền chuyển nhầm, chị Nguyễn Thị Uyên đã chủ động trình báo với Công an phường để được hỗ trợ, xác minh.

Trả lại tiền cho người chuyển nhầm là việc làm đáng được tuyên dương, nhân rộng.

Cùng ngày, Công an phường Nham Biền tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1996), trú tại thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định về việc chuyển nhầm tiền.

Theo nội dung trình báo, hồi 16 giờ 29 phút cùng ngày, anh Nguyễn Văn Tình có chuyển nhầm số tiền 5 tỷ đồng cho số tài khoản 99998282xxxx Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội (MB), người thụ hưởng NGUYEN THI UYEN. Qua xác minh, xác định chủ số tài khoản 99998282xxxx là chị Nguyễn Thị Uyên, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố 3, phường Nham Biền.

Đồng thời, công an phường Nham Biềm xác minh thông tin chuyển khoản do chị Uyên và anh Tình cung cấp là trùng khớp. Công an phường Nham Biền đã liên hệ với chị Nguyễn Thị Uyên và được chị nhiệt tình phối hợp làm việc.

Đến 23 giờ cùng ngày, tại trụ sở Công an phường, chị Uyên đã chuyển lại đầy đủ số tiền 5 tỷ đồng vào số tài khoản của anh Nguyễn Văn Tình.

Nhận lại số tiền lớn sau khi chuyển nhầm cho một người không quen biết ở xa gần 200km, anh Nguyễn Văn Tình vô cùng xúc động, vui mừng và trực tiếp gửi lời cảm ơn đến chị Nguyễn Thị Uyên cùng Công an phường Nham Biền.

Công an phường Nham Biền khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền cần chú ý kiểm tra kỹ thông tài khoản, tránh chuyển nhầm; khi nhận được số tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình hãy liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Công an tỉnh Bắc Giang