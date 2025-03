Dự báo vàng tăng lên 200 triệu đồng/lượng, điều gì xảy ra?

Giá vàng tăng kỷ lục

Vào lúc 11h, các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh giá vàng theo giá quốc tế lên mức kỷ lục mới. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng lên mốc 101,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 99,2 - 101,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với đầu giờ sáng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 99,3 - 101,6 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng mua vào và 900.000 đồng/lượng bán ra so với đầu giờ sáng.

Giá vàng trong nước tăng liên tiếp theo giá vàng thế giới (ảnh: Như Ý).

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 99,2 - 101,5 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong vòng 3 tháng từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng khoảng 16 triệu đồng/lượng, tương đương 19%. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tăng mạnh lên mốc 3.109 USD/ounce, tương đương 97 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng đến mức nào, bao giờ?

Trao đổi với PV Tiền Phong , TS. Trần Việt Dũng - Viện Nghiên cứu khoa học ngân hàng , Học viện Ngân hàng - cho biết, giá vàng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các yếu tố trong nước và quốc tế. Giá vàng thế giới vượt dự báo lên trên mốc 3.100 USD/ounce.

Theo ông Dũng, nguyên nhân giá vàng thế giới tăng mạnh bởi nhu cầu các Ngân hàng Trung ương mua vàng vẫn gia tăng từ năm 2024 đến nay. Theo báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới, trong năm 2024, các ngân hàng Trung ương trên thế giới đã bổ sung vào kho dự trữ tổng cộng 1.045 tấn vàng, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp lượng vàng mua vào đạt hơn 1.000 tấn, trong đó, các Ngân hàng Trung ương tại thị trường mới nổi vẫn dẫn đầu trong hoạt động tích trữ vàng.

Một chuyên gia lĩnh vực vàng cho biết thêm, giá vàng thế giới tăng bởi những chính sách liên quan đến thuế của Tổng thống Trump sẽ ảnh hưởng đến lạm phát và tình hình suy thoái của kinh tế Mỹ. Theo đó, người dân sẽ tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn. Bên cạnh việc các ngân hàng Trung ương tích cực mua vàng, các quỹ đầu tư cũng mua nhiều vào thời điểm này.

Theo vị chuyên gia, giá vàng thế giới trong hôm nay và ngày mai sẽ có khả năng tiếp tục tăng lên mốc 3.115 - 3.120 USD/ounce: "Theo tôi đây là mức đỉnh và sau khi tiến tới mức đỉnh này giá vàng thế giới có nhịp giảm khi các quỹ đầu tư chốt lời. Về dài hạn, nhiều dự báo vàng có thể lên đến 3.500 USD/ounce, thậm chí 4.000 USD/ounce. Với mức duy trì trong nước và thế giới chênh nhau từ 4-5 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước có thể lên tới 150-200 triệu đồng/lượng".

Vị chuyên gia khuyên người dân có thể mua vàng thời điểm này nhưng mua với tâm lý "tích lũy" theo thời gian sẽ vẫn có khả năng sinh lời. Với trường hợp "lướt sóng" mua theo tâm lý đám đông sẽ mang lại rủi ro lớn.

Chia sẻ thêm về những yếu tố tác động đến giá vàng trong nước ngoài giá thế giới, ông Trần Việt Dũng - Viện Nghiên cứu khoa học ngân hàng - cho rằng, nhu cầu vàng trong nước vẫn là yếu tố quan trọng tác động đến giá vàng. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, Việt Nam thường xuyên nằm trong nhóm các quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á (Việt Nam chỉ đứng sau Thái Lan về nhu cầu tiêu thụ vàng). Trong quý III/2024, tổng nhu cầu vàng của Việt Nam sụt giảm so với quý II do giá vàng tăng cao lên mức kỷ lục, nhưng vàng vẫn tiếp tục là kênh đầu tư an toàn và được người dân ưa thích trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.

Ông Dũng cho biết thêm, lạm phát gia tăng thường đẩy giá vàng tăng cao do vàng được coi là công cụ phòng ngừa rủi ro lạm phát. Nếu lạm phát tại Việt Nam duy trì ở mức cao trong năm nay, người dân sẽ tăng cường nắm giữ vàng để bảo vệ giá trị tài sản của mình.

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, sự gia tăng tầng lớp trung lưu ở Việt Nam cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu tích lũy và tiêu dùng vàng. Ngoài ra, nếu lạm phát tại các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ vẫn duy trì ở mức cao hơn mục tiêu 2%, nhu cầu vàng có thể tăng mạnh kết hợp với những áp lực lạm phát dai dẳng, chẳng hạn từ chi phí năng lượng hoặc chuỗi cung ứng, có thể khiến giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao, kéo theo giá vàng trong nước.