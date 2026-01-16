Ngân hàng xóa tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng

Theo thông báo chính thức trên trang chủ ngân hàng này, các tài khoản tại NCB không có giao dịch chủ động trong tối thiểu 24 tháng liên tục (tính đến trước ngày 31/12/2025) và có số dư thấp hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động (dưới 20.000 đồng, chưa bao gồm VAT) sẽ bị đóng trong tháng 1/2026.

Việc rà soát và đóng các tài khoản này không chỉ giúp ngân hàng làm sạch dữ liệu theo yêu cầu của NHNN mà còn giúp khách hàng tránh phát sinh các khoản phí quản lý không cần thiết đối với những tài khoản đã bị lãng quên.

Không riêng NCB, làn sóng xử lý tài khoản "rác" hay tài khoản "ngủ đông" đang diễn ra mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng khác. Điển hình như Ngân hàng SHB, từ tháng 12/2025, nhà băng này cũng đã tiến hành đóng các tài khoản có số dư bằng 0 đồng và không phát sinh giao dịch trong 24 tháng liên tục trở lên (tính đến trước ngày 30/10/2025). Khảo sát chung cho thấy, tùy thuộc vào chính sách riêng, hầu hết các ngân hàng hiện nay đều có quy định đóng tài khoản 0 đồng nếu không hoạt động trong khoảng từ 6 đến 18 tháng.

Bên cạnh việc đóng tài khoản, một số ngân hàng chọn giải pháp áp dụng thu phí để khuyến khích khách hàng quản lý tài chính hiệu quả hơn. Theo đó, các tài khoản không hoạt động trong 12 tháng liên tục có thể bị thu phí khoảng 11.000 đồng/tháng.

Các ngân hàng khuyến cáo, nếu khách hàng vẫn có nhu cầu sử dụng các tài khoản này, cần thực hiện nạp tiền và phát sinh giao dịch trở lại. Ngược lại, nếu không còn nhu cầu, người dùng nên chủ động đến quầy giao dịch để làm thủ tục đóng tài khoản đúng quy định.