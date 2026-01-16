Chỉ tiêu tín dụng giảm, ngân hàng tăng thu từ đâu?

Tín dụng giảm, ngân hàng chuyển hướng

Năm nay, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tín dụng 15%, thấp hơn so với năm 2025. Cụ thể, năm 2025, hệ thống ngân hàng đã bơm ra nền kinh tế gần 2,99 triệu tỷ đồng. Với mục tiêu 15% của năm 2026, dự kiến khoảng 2,8 triệu tỷ đồng sẽ được đưa vào thị trường. Như vậy, dòng vốn tín dụng năm nay chỉ thấp hơn khoảng 190.000 tỷ đồng so với năm trước.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc Ngân hàng OCB - phân tích, thông điệp tăng trưởng tín dụng năm nay khá rõ là sẽ không nới lỏng như năm 2025, nên các ngân hàng có khả năng có room tín dụng thấp hơn năm ngoái.

"Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, đây là tín hiệu tốt cho thị trường, thay vì đẩy tăng trưởng quy mô, chúng ta tập trung vào chất lượng. Tăng trưởng dựa quá nhiều vào tín dụng có thể kéo theo rủi ro hệ thống như nợ xấu", ông Hải nói.

Ngân hàng giảm tỷ trọng tăng trưởng tín dụng trong năm nay.

Theo ông Hải, tại OCB, ngân hàng cũng đã xác định rõ trọng tâm phát triển là tăng trưởng thu nhập phi tín dụng , tức các dịch vụ và sản phẩm ngoài tín dụng. Tín dụng là một động lực tăng trưởng nhưng không phải động lực duy nhất của OCB trong thời gian tới. Khi tốc độ tăng trưởng tín dụng giảm, cũng giúp giảm rủi ro vĩ mô.

Ngoài ra, ông Hải cũng nhấn mạnh không thể dựa vào ngân hàng như kênh cung vốn duy nhất cho nền kinh tế.

"Với ngân hàng, chúng tôi cũng hiểu rõ nếu chỉ đẩy mạnh cho vay trung dài hạn sẽ ảnh hưởng các chỉ số an toàn vì rủi ro thanh khoản. Ngân hàng có hai yếu tố phải bảo vệ bằng mọi giá là vốn và thanh khoản; thiếu thanh khoản thì ngân hàng không thể tồn tại. Ngân hàng có thể chỉ tham gia cung vốn một phần, phần còn lại thực hiện các giao dịch hợp vốn hoặc tư vấn, phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp", ông Hải nói.

Đa dạng hoá nguồn thu

Trao đổi với PV Tiền Phong , PGS.TS Nguyễn Văn Phương - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho rằng định hướng tăng trưởng tín dụng 15% năm nay cơ bản là hợp lý nếu đặt trong bối cảnh yêu cầu vừa tăng tốc, vừa giữ vững ổn định vĩ mô và an toàn hệ thống. Mức tăng này sẽ tạo đủ không gian cho các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp, miễn là dòng vốn được điều tiết đúng hướng và đi kèm nỗ lực tự thân của khu vực sản xuất trong việc nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính và chủ động thích ứng với luật chơi tín dụng mới.

Theo đó, các doanh nghiệp giảm tỷ trọng tăng trưởng tín dụng và nguồn thu lớn từ đẩy để đẩy mạnh tăng nguồn thu các dịch vụ khác . Hiện, nhiều nhà băng đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ phi tín dụng và gặt hái nguồn thu lớn hàng ngàn tỷ khi khai thác tiện ích từ ngân hàng số, thu phí thẻ thanh toán, phí thẻ tín dụng, ủy thác, tư vấn quản lý tài sản, thu nhập từ đầu tư chứng khoán, kinh doanh ngoại tệ... Thực tế đó, giúp các ngân hàng phát triển toàn diện và không lệ thuộc vào chỉ tiêu tín dụng cũng như giảm thiểu rủi ro, cải thiện cơ cấu nguồn thu theo hướng bền vững.

Cùng quan điểm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Văn Lộc cho rằng, năm nay các khoản thu phí từ thanh toán, thẻ, bancassurance, ngoại hối và dịch vụ ngân hàng số được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột chính của thu nhập ngoài lãi. Đây là nguồn thu mang tính bền vững, ít biến động theo chu kỳ và gắn chặt với chiến lược phát triển khách hàng dài hạn của ngân hàng.