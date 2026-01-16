BVBank triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn nhân dịp Tết Nguyên Đán

Chương trình được triển khai từ ngày 15/01 - 31/03/2026 với nhiều ưu đãi hấp trúng vàng 999.9 hoặc quay số trúng thưởng sổ tiết kiệm lên đến 100 triệu đồng… như lời chúc mở năm mới thuận lợi, an khang, thịnh vượng, tràn đầy năng lượng và tài lộc mà BVBank muốn gửi đến khách hàng trên toàn quốc.

Mở năm khởi sắc - nhận thêm tài lộc khi gửi tiết kiệm, giao dịch thẻ tín dụng, vay tín chấp trên ngân hàng số Digimi

Từ ngày 15/01/2026 - 31/03/2026, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với số tiền từ 500 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ được cấp cấp ngay mã cào để thực hiện cào điện tử trúng thưởng ngay với giải thưởng là 3 chỉ vàng 999.9 và hàng ngàn phần quà giá trị khác. Đặc biệt, khách hàng mới lần đầu gửi tiết kiệm tại BVBank sẽ nhận gấp đôi số lượng mã cào, tăng gấp đôi cơ hội trúng thưởng.

Hấp dẫn hơn nữa, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy từ 20 triệu đồng hoặc trực tuyến trên ngân hàng số Digimi từ 10 triệu sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng cuối chương trình. Cơ cấu giải thưởng cực kỳ hấp dẫn góp phần gia tăng giá trị tích lũy cho khách hàng trong năm mới:

Đối với khách hàng mở mới thẻ tín dụng và phát sinh giao dịch mua sắm, thanh toán POS hoặc trực tuyến tối thiểu 5 triệu VND; hoặc khách hàng phát sinh giao dịch trả góp qua thẻ tín dụng và/hoặc giao dịch ứng tiền linh hoạt qua thẻ tín dụng trên ứng dụng Digimi từ 10 triệu VND trở lên; khách hàng có phát sinh khoản vay tín chấp, tiêu dùng cá nhân trên ngân hàng số Digimi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, số tiền vay từ 10 triệu VND trở lên cũng sẽ được cấp mã quay số cuối kỳ và cơ hội nhận tiền thưởng lên đến 5 triệu đồng. Ưu đãi này không chỉ giúp khách hàng chủ động nguồn tài chính đầu năm, mà còn gia tăng thêm giá trị khi sử dụng các sản phẩm thẻ và vay vốn tại BVBank.

Điểm chung của chuỗi ưu đãi hấp dẫn này là khách hàng giao dịch càng nhiều càng nhận được nhiều mã số số dự thưởng, gia tăng cơ hội đón tài lộc để mở năm khởi sắc.

Quà tặng dành cho khách hàng đến giao dịch trực tiếp tại quầy

Song song với các chương trình quay số/ cào trúng thưởng hấp dẫn, BVBank mang đến không khí Tết ấm áp và gần gũi thông qua chuỗi quà tặng đầu năm dành cho khách hàng đến giao dịch trực tiếp tại quầy.

Cụ thể, từ ngày 22/01/2026 - 31/03/2026, khách hàng cá nhân mới gửi tiết kiệm từ 200 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, sẽ được tặng ngay heo đất tiết kiệm – món quà mang ý nghĩa tích lũy bền vững và lời chúc mở năm khởi sắc, đón tài lộc. Ngoài ra, từ ngày 26/01/2026 đến 13/02/2026, tất cả khách hàng đến BVBank giao dịch tại quầy còn được nhận xấp bao lì xì BVBank khai xuân phát lộc, thay cho lời chúc may mắn và hanh thông đầu năm.

Chưa hết, trong các ngày 23/02 – 25/02/2026 (mùng 7, 8 và 9 Tết Âm lịch), khách hàng đến BVBank giao dịch sẽ được nhận lì xì may mắn như lời chúc vạn sự như ý, tài lộc đủ đầy, khởi đầu thuận lợi từ BVBank.

Ưu đãi dành cho khách hàng nhận tiền quốc tế chiều về qua hệ thống SWIFT

BVBank cũng dành riêng ưu đãi gửi đến các khách hàng thường xuyên nhận tiền quốc tế chiều về qua hệ thống SWIFT. Cụ thể, BVBank miễn phí báo có đối với các giao dịch nhận tiền chuyển về từ nước ngoài tối thiểu từ 5.000 USD hoặc ngoại tệ khác quy đổi tương đương 130.000.000 VND vào tài khoản người thụ hưởng có TKTT tại BVBank. Đồng thời, khách hàng còn được cộng thêm lãi suất tiền gửi trực tuyến đến 0,4%/năm; được hoàn phí nếu tham gia bảo hiểm sức khỏe MIC Care. Các ưu đãi này giúp khách hàng tối ưu nguồn tiền nhận về, đồng thời gia tăng giá trị bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình trong năm mới.

"Tết là thời điểm khách hàng kỳ vọng nhiều hơn vào những khởi đầu thuận lợi và sự an tâm tài chính cho cả năm. Thông qua chương trình "Mở năm khởi sắc", BVBank mong muốn mang đến không chỉ những ưu đãi thiết thực, mà còn là lời chúc đầu xuân ý nghĩa, tiếp thêm sức sống mới để khách hàng an tâm tích lũy, chi tiêu và hiện thực hóa các kế hoạch trong năm 2026. Đây cũng là cam kết của BVBank trong việc đồng hành lâu dài cùng khách hàng trên hành trình xây dựng tương lai tài chính bền vững." – đại diện BVBank chia sẻ.

Với chuỗi ưu đãi Tết 2026 phong phú, giàu cảm xúc và giá trị thiết thực, BVBank kỳ vọng đồng hành cùng khách hàng "mở năm khởi sắc", lan tỏa "sức sống mới" trong từng kế hoạch tài chính, để mỗi khởi đầu của năm mới đều trọn vẹn niềm tin và hứng khởi.

Quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại website www.bvbank.net.vn hoặc liên hệ tổng đài 24/7: 1900 555 556.