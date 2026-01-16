Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói về ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với chính sách tiền tệ và kinh tế vĩ mô

Toàn cảnh cuộc họp

Ngày 15/01, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã tham dự cuộc họp định kỳ của các Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nền kinh tế mới nổi (Emerging Market Economies – EME), do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Cuộc họp EME là diễn đàn thường kỳ của BIS nhằm trao đổi, thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, tài chính – tiền tệ toàn cầu có tác động lớn tới các nền kinh tế đang phát triển. Phiên họp tháng 01/2026 do ông Eddie Yue – Tổng Giám đốc Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) chủ trì, với sự tham dự của Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhiều quốc gia EME tại châu Á, châu Mỹ Latin, Trung Đông, châu Phi và châu Âu, cùng Lãnh đạo cấp cao của BIS.

Tại cuộc họp, các Thống đốc đã tập trung trao đổi về chủ đề sự khác biệt trong tác động thực của trí tuệ nhân tạo (AI) giữa các quốc gia, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi, trong bối cảnh AI – nhất là AI tạo sinh – đang phát triển nhanh và ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng tới năng suất, thị trường lao động, tăng trưởng kinh tế, lạm phát và ổn định tài chính.

Phát biểu tại cuộc họp, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao các phân tích của BIS, đồng thời nhấn mạnh rằng tác động thực tế của AI có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia, phụ thuộc vào cơ cấu kinh tế, mức độ sẵn sàng của hạ tầng số, chất lượng nguồn nhân lực và khuôn khổ thể chế. Từ thực tiễn Việt Nam, Thống đốc cho biết việc ứng dụng AI đang gia tăng nhanh trong những năm gần đây, cả trong khu vực công và khu vực tư, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính.

Thống đốc chia sẻ rằng trong lĩnh vực ngân hàng, AI và dữ liệu lớn đang từng bước được ứng dụng để nâng cao chất lượng thống kê, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thanh tra, giám sát theo hướng dựa trên rủi ro, cũng như nâng cao hiệu quả quản trị và cung ứng dịch vụ ngân hàng. Việc ứng dụng AI đã góp phần cải thiện năng suất, rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ và giảm chi phí vận hành tại các tổ chức tín dụng.

Về tác động vĩ mô, Thống đốc nhận định rằng trong trung và dài hạn, AI có tiềm năng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thông qua nâng cao năng suất và hiệu quả phân bổ nguồn lực; tuy nhiên, trong ngắn hạn, đầu tư cho hạ tầng số, dữ liệu và đào tạo kỹ năng có thể tạo ra những tác động nhất định tới tổng cầu. Do đó, việc điều hành chính sách tiền tệ cần được thực hiện một cách thận trọng, linh hoạt và dựa trên phân tích dữ liệu toàn diện, đồng thời theo dõi chặt chẽ các kênh truyền dẫn mới phát sinh từ tiến bộ công nghệ.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng khuôn khổ pháp lý, quản trị dữ liệu và cơ chế trách nhiệm phù hợp, bảo đảm AI được triển khai như một công cụ hỗ trợ con người, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành chính sách, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống tài chính – tiền tệ.

Thông qua việc tham dự thường xuyên và chủ động các cuộc họp EME của BIS, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là thành viên tích cực, trách nhiệm của cộng đồng ngân hàng trung ương quốc tế; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, cập nhật các xu hướng mới trong điều hành chính sách tiền tệ và ổn định tài chính, qua đó phục vụ hiệu quả cho công tác hoạch định và điều hành chính sách trong nước.