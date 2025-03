Cô gái tử vong trong trận động đất ở Thái Lan, gia đình xem camera an ninh liền yêu cầu cảnh sát điều tra

- Một cô gái sống ở chung cư tại Bangkok tử vong trong trận động đất hôm 28/3. - Gia đình nạn nhân xem lại camera an ninh, nghi ngờ có điều khuất tất xảy ra.

Trận động đất hôm thứ Sáu, 28/3 làm rung chuyển Thái Lan và Myanmar vừa qua đã để lại những hậu quả vô cùng đau lòng. Trong khi hàng nghìn người đã thiệt mạng tại Myanmar, con số thương vong tại Thái Lan cũng lên tới hàng chục người.

Mới đây, gia đình một nạn nhân tử vong do động đất tại thủ đô Bangkok đã xem lại video do camera an ninh ở chung cư ghi lại và cảm thấy người thân của họ đã qua đời một cách oan uổng. Họ đã yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra.

Cô Rin xuất hiện trước truyền thông và nêu ra nghi vấn của mình xung quanh cái chết của chị gái.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, một cô gái 24 tuổi tên là Rin đã xuất hiện trước truyền thông và đòi công lý cho chị gái mình. Theo đó, cô này cho biết chị gái mình tên là Mon, 28 tuổi, một quản lý spa đã rơi từ tầng 13 xuống tầng 5 trong trận động đất hôm 28/3.

Vào tối ngày 28/3, Rin nhận được cuộc gọi từ cảnh sát thông báo về cái chết của chị gái mình là Mon. Quá sốc, cô vội vã đến đồn cảnh sát Hua Mak để xác nhận danh tính nạn nhân. Cảnh sát thông báo với cô rằng nhân viên chung cư đã báo cáo về việc phát hiện ra thi thể của Mon ở tầng 5 vào khoảng 5 giờ chiều.

Gia đình nạn nhân muốn làm rõ nguyên nhân khiến cô gái 28 tuổi tử vong.

Sau đó, Rin đến chung cư của chị gái mình để nói chuyện với ban quản lý tòa nhà. Cảnh quay do camera an ninh từ bên ngoài căn hộ của Mon cho thấy cô chạy ra khỏi phòng lúc 1 giờ 19 phút chiều trong trận động đất. Nạn nhân rõ ràng là đang rất hoảng loạn và cầm theo một chiếc điện thoại di động. Cô gái chạy về phía thang máy trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của camera an ninh.

Thế nhưng sau đó, cô Mon được thông báo đã rơi từ tầng 13 xuống tầng 5 và đã tử vong. Cô, Rin đã đặt ra nghi vấn rằng tại sao chị gái mình không sử dụng cầu thang thoát hiểm để chạy xuống. Phải chăng lúc đó lối thoát hiểm này đã bị đóng?

Nạn nhân có thể đã rơi xuống từ vị trí cửa sổ này.

Cảnh sát suy đoán rằng Mon có thể đã cố gắng trốn thoát qua cửa sổ và rơi từ tầng 13 xuống tầng 5 khi trận động đất xảy ra. Ngoài ra, điện thoại di động của Mon không được tìm thấy, làm gia đình cô thêm lo lắng và nghi ngờ có chuyện khuất tất xảy ra.

Khi đến hiện trường, Rin lưu ý rằng cô thấy cửa thoát hiểm đã mở. Nhân viên an ninh xác nhận rằng cửa thường mở, nhưng không rõ liệu chúng có mở trong trận động đất hay không. Rin cũng nói thêm rằng Mon sống với bạn trai của cô, người đã đi làm lúc 11 giờ sáng vào ngày xảy ra vụ việc và gia đình không nghi ngờ gì về anh ta. Sau trận động đất, những nỗ lực liên lạc với Mon qua tin nhắn của cô đều không được trả lời, KhaoSod đưa tin.

Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể của Mon từ viện pháp y về để thực hiện việc mai táng ở Surin, quê hương của cô. Họ kêu gọi giới truyền thông hỗ trợ tìm kiếm công lý và làm rõ về vấn đề cửa thoát hiểm tại chung cư.