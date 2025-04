Chủ tịch MB Lưu Trung Thái nói về kế hoạch mua 100 triệu cổ phiếu quỹ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) sẽ trình cổ đông thông qua phương án mua lại 100 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 1,6% vốn điều lệ. Mục đích nhằm "bảo vệ lợi ích của cổ đông và giá trị doanh nghiệp trước những biến động của thị trường chứng khoán; và/hoặc mang lại lợi ích cho cổ đông hiện hữu của MB".

Phương thức thực hiện là khớp lệnh, ngân hàng dự kiến thực hiện trong năm nay hoặc năm sau khi nhận được sự phê duyệt, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần của ngân hàng, theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

Hiện cổ phiếu MBB trên thị trường chứng khoán có mức giá 23.200 đồng. Tính theo mức giá này, MB có thể chi ra hơn 2.300 tỷ đồng để hoàn thành thương vụ.

Sau khi hoàn tất giao dịch, vốn điều lệ của MB sẽ giảm tối đa 1.000 tỷ đồng, tương ứng giảm từ 61.022,7 tỷ đồng xuống còn 60.022,7 tỷ đồng.

Chia sẻ với truyền thông về kế hoạch này, Chủ tịch MB Lưu Trung Thái cho biết đây là hành động "đủ mạnh và đủ tự tin" của ngân hàng để bảo vệ nhà đầu tư.

Theo ông Thái, năm nay có quá nhiều những thay đổi, tác động đến giá trị của cổ phiếu và ảnh hưởng không nhỏ đến những nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư riêng lẻ. Với biến động rất mạnh của giá cổ phiếu, hoạt động mua cổ phiếu quỹ sẽ cho nhà đầu tư thấy rằng ngân hàng có thể có những hành động để bảo vệ giá trị của MB trong giai đoạn bất trắc về chính sách, bất trắc về chiến tranh thương mại.

"Không một hành động nào đủ mạnh bằng việc ngân hàng có thể công bố mua lại cổ phiếu quỹ trong giai đoạn này. Chúng tôi coi đây hành động để bảo vệ nhà đầu tư, bảo vệ giá trị cổ phiếu MBB trong giai đoạn có những bất trắc ", ông Thái nói.

Chủ tịch MB cũng cho biết thêm, việc mua lại 100 triệu cổ phiếu quỹ cũng sẽ không ảnh hưởng đáng kể tới tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng. "Hiện nay P/E của ngành ngân hàng tương đối thấp, MB cũng tương đối thấp so với mức ROE tạo ra. Đó cũng là một trong những lý do chúng tôi đề xuất phương án mua cổ phiếu quỹ".

Ngoài ra, ông Thái cũng nhấn mạnh đây mới chỉ là đề xuất của Ban lãnh đạo và quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào Đại hội đồng cổ đông sắp tới.