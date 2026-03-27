60 triệu thùng dầu Nga sắp cập bến một nước châu Á, giá cao hơn chuẩn quốc tế tới 15 USD/thùng

Y Vân | 27-03-2026 - 10:45 AM | Tài chính quốc tế

Theo nguồn tin, khách hàng đã trả giá cao hơn giá chuẩn cho khoảng 60 triệu thùng dầu Nga giao trong tháng 4.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận mua khoảng 60 triệu thùng dầu thô của Nga, dự kiến giao hàng vào tháng 4.

Các lô hàng đã được bán với giá cao hơn từ 5 – 15 USD/thùng so với dầu Brent, các nguồn tin cho biết. Điều này cho thấy nhu cầu về dầu Nga tại quốc gia nhập khẩu lớn thứ 3 thế giới vẫn rất mạnh mẽ dù giá cao hơn so với giá chuẩn toàn cầu.

Khối lượng dầu ký trong hợp đồng tương đương với lượng dầu mà các nhà máy lọc dầu Ấn Độ mua từ Nga trong tháng này, nhưng tăng gấp đôi so với lượng nhập khẩu trong tháng 2 – thời điểm trước khi Mỹ miễn trừ lệnh trừng phạt đối với dầu thô Nga đã được chất lên tàu.

Hiện tại, Ấn Độ được cho là kỳ vọng Mỹ sẽ miễn trừ lệnh gia hạn, vì nguồn cung từ Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi khi xung đột tiếp tục leo thang.

Việc Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt làm dấy lên cuộc đua giành mua dầu Nga tồn đọng trên biển. Một số tàu chở dầu thậm chí còn chuyển hướng khỏi Trung Quốc để tới Ấn Độ. Chỉ trong 2 tuần đầu tháng 3, khối lượng dầu thô của Nga trên biển giảm hơn 20 triệu thùng, tương đương giảm hơn 2 triệu thùng/ngày, Vortexa cho biết ngày 13/3.

Giá dầu Brent trong ngày 27/3. Nguồn: Trading Economics.

Theo Reuters đưa tin hồi đầu tháng, dẫn lời các nhà phân tích, nhờ sự phục hồi nhu cầu từ New Delhi, Nga thể quay trở lại vị trí nhà cung cấp dầu vận chuyển qua đường biển lớn nhất trong tháng này sau khi bị Iraq “soán ngôi” vào tháng 2.

Ấn Độ đã trở thành thị trường trọng điểm cho dầu mỏ Nga kể từ năm 2022. Nước này đã mua gần 2 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2024.

Ấn Độ nhập khẩu 85% lượng dầu mỏ và gần một nửa lượng khí đốt tự nhiên. Khoảng một nửa lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển qua eo biển Hormuz – vốn đang được Iran kiểm soát chặt giữa xung đột với Mỹ-Israel.

Theo RT﻿

