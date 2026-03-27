Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không cần Mỹ, 30 quốc gia thành lập liên minh để 'giải tỏa' eo biển Hormuz

Theo Bạch Dương | 27-03-2026 - 10:45 AM | Tài chính quốc tế

Không cần Mỹ, 30 quốc gia thành lập liên minh để 'giải tỏa' eo biển Hormuz

Anh và Pháp sẽ chủ trì các cuộc đàm phán giữa khoảng 30 quốc gia để giải tỏa tình trạng tắc nghẽn eo biển Hormuz.

Tờ L'Orient Today đưa tin, các cuộc đàm phán sẽ sớm bắt đầu trong tuần này. Dự kiến buổi gặp gỡ của các Tham mưu trưởng Quốc phòng sẽ được tổ chức vào thời gian sau.

"Tôi hy vọng một hội nghị về an ninh eo biển Hormuz sẽ được tổ chức trong thời gian tới", đại diện của một trong các cơ quan quốc phòng nói với tờ báo.

Sau khi nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chuyển giao trách nhiệm giải tỏa eo biển Hormuz cho các đồng minh châu Âu cùng với Nhật Bản, Australia và Canada thất bại, công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ giải tỏa tuyến giao thông trọng yếu này vẫn không dừng lại.

Các nước đồng minh hiện đã bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ mà không có sự tham gia của Mỹ.

Ngày 19/3, nhóm quốc gia đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của phái bộ tại London và ký tuyên bố chung, trong đó họ nêu rõ: "Chúng tôi bày tỏ sự sẵn sàng thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển. Chúng tôi hoan nghênh sự tích cực của những quốc gia tham gia vào hoạt động chuẩn bị".

Eo biển Hormuz sẽ sớm được mở thông trở lại?

Nhóm mở rộng sẽ có thêm sự tham gia của Canada - quốc gia trước đó đã từ chối yêu cầu tương tự từ phía Mỹ. Một hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức sau đó để hoàn tất mọi chi tiết, có khả năng diễn ra tại thành phố Portsmouth.

Hiện một số nước châu Âu đang dần chuyển các tàu đến hai điểm tập kết - gần đảo Síp và ở phía Tây Nam của Ấn Độ Dương.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến giao thông hàng hải quan trọng nhất thế giới, kết nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ả Rập.

Khu vực này nằm giữa bờ biển Iran ở phía Bắc cùng với lãnh thổ Oman và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ở phía Nam. Một phần đáng kể lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng xuất khẩu của thế giới đi qua eo biển này.

Theo L'Orient Today
Theo Bạch Dương

Giáo dục & thời đại

Từ Khóa:
Hormuz

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên