Iran 'gỡ rào' eo biển Hormuz, 'bật đèn xanh' cho nhiều quốc gia thân thiện

“Chúng tôi đã cho phép một số quốc gia mà chúng tôi coi là thân thiện đi qua eo biển Hormuz. Trong đó có Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iraq và Pakistan”, ông Araghchi nói, theo truyền hình nhà nước Iran.

Trong khi đó, các tàu thuyền có liên quan đến những đối thủ của Iran sẽ không được phép đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.

"Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh. Khu vực này là vùng chiến sự, và không có lý do gì để cho phép tàu thuyền của đối thủ và đồng minh của họ đi qua. Nhưng eo biển vẫn mở cửa cho những nước khác", ông nói.

Giá dầu và khí đốt toàn cầu đã tăng vọt sau khi Iran gần như phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển hẹp giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, nơi khoảng 20% lượng dầu và khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu đi qua.

Đã có những lo ngại ngày càng tăng trên toàn cầu về sự gián đoạn trong vận chuyển hàng hóa thương mại qua eo biển Hormuz, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran về những hậu quả nghiêm trọng nếu nước này không mở cửa hoàn toàn tuyến đường thủy này.

Cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, các tàu của Malaysia hiện được phép đi qua eo biển Hormuz.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Anwar cảm ơn Iran vì đã cho phép các tàu của Malaysia sử dụng tuyến đường này.

Thủ tướng Malaysia cũng cho biết, ông đã nói chuyện với Iran, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ như một phần nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông. “Nhưng điều đó không dễ dàng, vì Iran cảm thấy mình đã bị lừa dối nhiều lần và khó chấp nhận các bước tiến tới hòa bình nếu không có sự đảm bảo an ninh rõ ràng và ràng buộc cho quốc gia của họ”, ông nói.

Trong một diễn biến liên quan, hãng CNN ngày 26/3 dẫn hai nguồn thạo tin của Israel cho biết, chỉ huy lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - ông Alireza Tangsiri - đã thiệt mạng.

Ông Tangsiri đã lên tiếng và xuất hiện nhiều hơn kể từ khi Israel và Mỹ phát động chiến dịch nhằm vào Iran. Ông là nhân vật chủ chốt đứng sau cuộc phong tỏa gần như hoàn toàn giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz.