Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

62 ca nhập viện sau bữa ăn bán trú ở Đồng Tháp, Bộ Y tế vào cuộc

Theo Như Loan/VTCnews | 22-05-2026 - 06:40 AM | Sống

62 trường hợp trong đó có 56 học sinh phải nhập viện điều trị sau bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Kim Đồng ở Sa Đéc nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường Tiểu học Kim Đồng, phường Sa Đéc.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp ngày 21/5, có 62 trường hợp xuất hiện các triệu chứng như sốt, buồn nôn, tiêu chảy… nghi liên quan ngộ độc thực phẩm. Trong số này có 56 học sinh, 6 người lớn đã được đưa tới cơ sở y tế để theo dõi và điều trị.

Trước diễn biến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp chỉ đạo các bệnh viện tập trung nhân lực, thuốc men và phương tiện để điều trị cho các bệnh nhân, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng.

Cơ quan này đồng thời đề nghị khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, xác định đơn vị cung cấp nguyên liệu và suất ăn. Các mẫu thực phẩm, bệnh phẩm cần được lấy để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Nếu phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, các đơn vị liên quan phải bị xử lý nghiêm.

Lãnh đạo phường Sa Đéc thăm hỏi, động viên tình hình sức khỏe học sinh Trường tiểu học Kim Đồng nghi bị ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: Văn Đấu/Báo Nhân dân)

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu ngành y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học, đặc biệt với bếp ăn tập thể. Trong đó, vai trò và trách nhiệm của hiệu trưởng trong công tác kiểm soát an toàn thực phẩm được nhấn mạnh nhằm phòng ngừa các sự cố tương tự.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học.

Bên cạnh công tác xử lý vụ việc, ngành chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung vào nhóm bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ nghi ngộ độc, cập nhật thông tin kịp thời và sớm công khai kết quả điều tra tới người dân

Thông tin từ UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, liên quan vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học Kim Đồng, tính đến sáng 21/5 có 62 người nhập viện.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tiếp nhận 49 trường hợp (44 học sinh, 5 người lớn); Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc tiếp nhận 13 trường hợp (12 học sinh, 1 người lớn) do nghi ngờ sử dụng thức ăn tại trường.

Các trường hợp nhập viện với các dấu hiệu sốt, buồn nôn, tiêu chảy, co giật và đang được các y bác sĩ của bệnh viện tận tình chăm sóc và kiểm soát được các dấu hiệu nêu trên.

Trong số này, có 2 ca diễn biến nặng gồm 1 người lớn và 1 học sinh đang được điều trị hồi sức tích cực.

Vụ nghi ngộ độc sau ăn bán trú ở Đồng Tháp: Số ca nhập viện tăng lên 62

Theo Như Loan/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
bữa ăn bán trú

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận tin vui từ Mỹ

Bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận tin vui từ Mỹ Nổi bật

Forest Onsen: Món quà sức khỏe dành cho cha mẹ

Forest Onsen: Món quà sức khỏe dành cho cha mẹ Nổi bật

Đậu đen đem nấu cùng 2 thứ này sẽ bổ gan và máu, giảm nhiệt bên trong, ngủ ngon, có làn da hồng hào

Đậu đen đem nấu cùng 2 thứ này sẽ bổ gan và máu, giảm nhiệt bên trong, ngủ ngon, có làn da hồng hào

04:06 , 22/05/2026
Ronaldo gây ngỡ ngàng khi tự bỏ tiền mua bản quyền World Cup 2026 cho fan xem miễn phí

Ronaldo gây ngỡ ngàng khi tự bỏ tiền mua bản quyền World Cup 2026 cho fan xem miễn phí

00:12 , 22/05/2026
“Mỗi lần xin tiền là một lần thấy có lỗi”: Chuyện bố mẹ vừa cho con vừa kể khổ khiến nhiều người phải lên tiếng!

“Mỗi lần xin tiền là một lần thấy có lỗi”: Chuyện bố mẹ vừa cho con vừa kể khổ khiến nhiều người phải lên tiếng!

23:38 , 21/05/2026
Tại sao nên dọn sạch đề thi cũ khỏi bàn học?

Tại sao nên dọn sạch đề thi cũ khỏi bàn học?

23:17 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên