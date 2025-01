"63 Gắn Kết- 1 Tết Sum Vầy" - SABECO lan tỏa giá trị văn hóa cộng đồng

Chương trình đã tạo những ấn tượng mạnh mẽ không chỉ với những chuỗi hoạt động gắn kết cộng đồng sinh động, mang đậm nét văn hóa truyền thống ngày Xuân, mà còn là những phần quà Tết mang thông điệp chúc Xuân đầy ý nghĩa đến với những những người lao động, những ngư dân vùng biển và các lực lượng biên phòng trên cả nước.

Tết là khoảnh khắc quây quần và sum vầy với người yêu thương, cùng nhau chia sẻ nhiều câu chuyện đã qua, những dự định sắp tới. Nỗ lực mở ra một "Tết chung" trọn niềm vui trong mùa Tết năm nay thông qua hành trình "63 Gắn Kết - 1 Tết Sum Vầy" của SABECO tiếp tục nối dài những cam kết bền bỉ của doanh nghiệp trong mục tiêu kết nối mọi người, xây dựng cộng đồng địa phương bền vững và truyền tải những nét đẹp văn hóa đáng quý trong ngày Tết truyền thống của dân tộc.

Chung tay tạo nên Tết sum vầy

Ngày 24/1, tại Hà Nội, sự kiện "63 Gắn kết - 1 Tết Sum vầy" đã được tổ chức với các hoạt động vui chơi Xuân cho cộng đồng và thêm 300 phần quà tết dành cho người lao động. Sự kiện cũng đồng thời khép lại chuỗi hoạt động cộng đồng "63 Gắn Kết - 1 Tết Sum Vầy" do SABECO khởi xướng.

Hiểu rằng bất kỳ ai, dù đang đảm nhận nhiệm vụ nào, cũng là mảnh ghép không thể thiếu làm nên một "Tết chung" trọn vẹn, năm nay, chương trình "63 Gắn Kết - 1 Tết Sum Vầy" hướng đến những người đã và đang đóng góp quan trọng vào kinh tế và chủ quyền quốc gia. Các phần quà vừa là hỗ trợ thực tế cho mùa Tết tới gần, vừa là sự cổ vũ tinh thần để mọi người dân đón Tết yên vui, đầm ấm, yên tâm gắn bó, tích cực lao động, sản xuất trong năm mới. Bên cạnh quà tặng thiết thực, cộng đồng còn được gợi nhắc lại những giá trị truyền thống, những nét đẹp phong tục ngày Tết với các khu trải nghiệm như xin chữ đầu năm, gieo xúc xắc khổng lồ, hay "Chạm lộc đầu năm" - nơi người chơi tương tác với màn hình cảm ứng để nhận ngay quà tặng và lời chúc Tết từ SABECO. Hoạt động vừa gia tăng không khí chào đón xuân về phấn khởi, giúp lan tỏa niềm vui Tết đến mọi người ở khắp nơi trên đất nước.

Điểm đặc biệt của hành trình "63 Gắn Kết - 1 Tết Sum Vầy" năm nay còn nằm ở sự chung tay và góp sức của tập thể lãnh đạo và nhân viên Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn (SABECO) và các công ty con trên toàn hệ thống, với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Đoàn viên thanh niên, chính quyền các địa phương, Ban chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng. Sự chung tay để tạo nên một "Tết chung" trọn vẹn đã làm tăng thêm ý nghĩa sâu sắc cho hành trình.

Chị Đinh Mỹ Tiên - nhân viên SABECO chia sẻ: "Đây là năm thứ 2 tôi chung sức cùng công ty mang Tết đến với mọi người. Chương trình không chỉ là hoạt động để SABECO lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, mà chính bản thân tôi cũng học được nhiều điều ý nghĩa qua những khoảnh khắc gói quà được trao, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của bà con nhận quà".

Tính đến ngày 24/1, các sự kiện được tổ chức đã được lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội với hàng trăm bài đăng, hơn 94,000 lượt tương tác và 34 triệu lượt xem video, cùng với hàng trăm lượt chia sẻ từ rộng rãi người dùng. Đặc biệt, có hơn 300 nhân viên SABECO đã tình nguyện tham gia vào các buổi trao tặng quà cho người lao động - như một cách thể hiện sự quan tâm và gắn kết với người dân tại địa phương đó. Những con số đầy ấn tượng này đã khẳng định "sức hút" và khả năng lan toả của sáng kiến "63 gắn kết - 1 Tết sum vầy".

Gắn kết cộng đồng bằng những giá trị tích cực

Là mảnh ghép không thể thiếu trong cam kết đồng hành cùng cộng đồng Việt Nam, các chương trình cộng đồng trong mùa Tết của SABECO đã được doanh nghiệp duy trì trong nhiều năm qua. Ước tính, đến nay tổng giá trị hỗ trợ đã lên đến hơn 48 tỷ đồng, góp phần lan tỏa Tết vui, Tết ấm cho hơn 34.000 người thụ hưởng.

Không chỉ thể hiện sự tri ân, lan tỏa những giá trị tích cực của ngày Tết, những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp còn góp phần thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Hàng nghìn lời chúc từ hoạt động "Chạm lộc đầu năm" đã được chia sẻ rộng rãi trên trang mạng xã hội của người tham gia, tạo nên bầu không khí đón Tết sôi nổi khắp cả nước. Những khoảnh khắc ý nghĩa từ chương trình cũng tạo được sức lan tỏa sâu rộng và thu hút sự quan tâm ủng hộ trên các nền tảng trực tuyến. Cụ thể, gần 20 trang thông tin địa phương lẫn trang cộng đồng trên mạng xã hội đã chia sẻ thông tin về chương trình "63 gắn kết - 1 Tết sum vầy", truyền tải thông điệp về mùa Tết gắn kết đến hàng triệu người dân cả nước.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO, khẳng định: "Là thương hiệu gắn bó gần gũi với lịch sử và văn hóa Việt Nam trong 150 năm qua, chúng tôi thấu hiểu và trân trọng sự gắn kết cùng những giá trị truyền thống trong văn hóa dân tộc Việt Nam. Thông qua những nỗ lực đồng hành cùng người dân, SABECO cam kết chung tay xây dựng cộng đồng địa phương, cũng như đem đến những giá trị tốt đẹp thực tiễn cho con người và đất nước Việt Nam".