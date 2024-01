668 triệu người Trung Quốc chơi game: 1/3 top 100 game nổi bật nhất thế giới đến từ xứ tỷ dân, được ví như "môn nghệ thuật thứ 9", vừa kiếm bộn tiền vừa truyền bá văn hóa

Trung Quốc sở hữu một thị trường game có tầm ảnh hưởng lớn nhất nhì khu vực châu Á. Năm 2023, ngành game nước này đã trải qua một khoảng thời gian sóng gió khi nhiều công ty đã phải cắt giảm nhân sự, nhưng cũng không kém phần bùng nổ với sự xuất hiện của nhiều tựa game đình đám. Tính đến nay, game vẫn là một trong những ngành có lợi nhuận cao nhất Trung Quốc.

Một nửa dân số Trung Quốc chơi game

"Báo cáo ngành công nghiệp trò chơi Trung Quốc năm 2023" đã chỉ ra rằng doanh số thực tế của thị trường game tại nước này đã đạt 302,964 tỷ NDT (khoảng 1 triệu tỷ VNĐ), tăng 13,95% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân là khả năng chi tiêu của người chơi tại nước này sau đại dịch đã phục hồi.

Cũng theo báo cáo trên, số lượng người chơi game ở Trung Quốc đã đạt 668 triệu người, chiếm khoảng một nửa dân số. Trong đó hơn 1/3 là người chơi dưới 19 tuổi. Chính vì thế các quy định bảo vệ trẻ vị thành niên nghiêm ngặt hơn đã được ban hành, khiến các nhà sản xuất game phải tìm đủ mọi cách để đáp ứng.

1/3 top 100 game nổi bật nhất thế giới đến từ Trung Quốc

Trung Quốc đang xuất hiện với tần suất lớn hơn trên bản đồ game thế giới. Theo dữ liệu của Sensor Tower, trong số 100 game mobile có doanh thu cao nhất thế giới năm 2023, có tới 29 game được phát triển bởi các công ty Trung Quốc. Các game còn lại đến từ các nhà phát triển của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tencent và NetEase đang tích cực chiêu mộ các nhà phát triển game và mua lại các studio nhỏ để đẩy mạnh ra mắt sản phẩm mới trong năm 2024 và 2025. Ngành công nghiệp game xứ tỉ dân đặt mục tiêu không chỉ dẫn đầu thế giới về lợi nhuận, chất lượng mà còn về tầm ảnh hưởng “mềm” bằng những yếu tố văn hóa cài cắm trong game. Tại Trung Quốc, game không chỉ là một hoạt động kinh doanh mà còn được coi là “môn nghệ thuật thứ chín” cũng như phương tiện truyền tải văn hóa.

Game nước ngoài khó chen chân vào xứ Trung



Theo Cục Quản lý Xuất bản và Báo chí Trung Quốc, trong năm 2023 đã có 1075 giấy phép được cấp cho các tựa game, cao gấp đôi so với năm 2022. Tuy nhiên, chỉ có 98 giấy phép được cấp cho các game nhập khẩu từ nước ngoài. Điều đó cho thấy thị trường game xứ Trung rất khó chen chân đối với các nhà phát triển nước ngoài.

Sự trỗi dậy của minigame

Năm 2023, minigame ở Trung Quốc bất ngờ trỗi dậy và trở thành thể loại game có doanh thu thực tế tăng 300% so với với cùng kỳ năm ngoái, đạt 20 tỷ NDT (khoảng 68 nghìn tỷ VNĐ). Đây là những game giải trí nhanh chóng, lối chơi đơn giản, chi phí R&D thấp, chất lượng nghệ thuật và hàm lượng công nghệ cũng không quá cao. Các game này được tích hợp vào các nền tảng mạng xã hội lớn như TikTok và WeChat nhằm tăng thời gian người dùng lướt trên ứng dụng và thúc đẩy quảng cáo.

Minigame "Jump" gây sốt trên WeChat, phát triển bởi Tencent

Game ít vốn mà vẫn bất ngờ đạt 500 triệu người dùng



Trò chơi trở thành hiện tượng không thể bỏ qua ở Trung Quốc vào năm 2023 chính là Eggy Party. Đây là một game mobile thuộc thể loại party game (game giải trí nhẹ nhàng nhiều người có thể chơi cùng lúc) của hãng NetEase, ra mắt bản beta vào tháng 5 năm 2022. Tuy được phát triển với kinh phí thấp nhưng tựa game đã thành công ngoài mong đợi, đạt 30 triệu người dùng hàng ngày và là ứng dụng trò chơi được tải xuống nhiều nhất ở Trung Quốc vào thời điểm năm 2023. Tính đến tháng 12 năm 2023, nó đã đạt 500 triệu người dùng. Như vậy ở Trung Quốc cứ bốn người chơi game thì có ba người chơi Eggy Party.

Thành công bất bất ngờ này của Eggy Party đã khiến đối thủ cạnh tranh Tencent phải “sốt ruột” tung ra ngay tựa game “Yuan Meng Star” để bắt kịp. Tencent đã đầu tư 1,4 tỷ NDT (hơn 4000 tỉ VNĐ) vào việc quảng bá, xây dựng hệ sinh thái cho tựa game mobile này.



Người trong ngành cho rằng NetEase hiện đang rất vững chân trên thị trường party game. Cuộc chiến giằng co giữa hai gã khổng lồ làng game Trung Quốc là NetEase và Tencent sẽ còn kéo dài.

Game có người thật đóng "hot rần rần"

Một tựa game khác nổi bật không kém của năm 2023 tại Trung Quốc là "Love is All Around" của nhà phát hành Intiny. Đây là game mô phỏng hẹn hò, người chơi sẽ tương tác với dàn nhân vật game là người thật bằng cách xem video do họ đóng và đưa ra lựa chọn trong mạch hội thoại. Mỗi lựa chọn sẽ đưa người chơi vào một cốt truyện khác nhau và đi đến một trong mười hai kết thúc.

Các nhân vật trong game "Love is All Around".

Phân nhánh cốt truyện trong game

Với giá bán 42 NDT (khoảng 150.000 VNĐ), tựa game này đã đứng đầu danh sách bán chạy trên Steam Trung Quốc chỉ sau vài ngày ra mắt. Sức ảnh hưởng của nó còn được khuếch đại đáng kể trên các chương trình livestream và video ngắn. Douyin thống kê, các content liên quan đến trò chơi này đã được xem 1,7 tỉ lần trên nền tảng.

Theo ước tính, thị trường game tích hợp phim ngắn có lượng người dùng tiềm năng vượt quá 800 triệu, quy mô có thể đạt tới 20 tỷ NDT (khoảng 600 tỷ VNĐ) trong năm 2023-2024, kéo theo cơ hội cho cả các lĩnh vực có khả năng ăn theo khác như thời trang, mỹ phẩm.



Tham khảo từ: Time News

Thùy An