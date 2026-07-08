67 tên miền được đấu giá thành công

Sau hai đợt đấu giá, đã có 67 tên miền cấp 2 gồm hai ký tự dưới ".vn" được đấu giá thành công với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần giá khởi điểm. Nhiều tên miền ngắn, dễ nhớ như ok.vn, hi.vn, f5.vn đạt mức trả giá cao, cho thấy sức hút lớn của tài sản số này.

Theo Trung tâm Internet Việt Nam, kết quả đấu giá phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với tên miền ".vn" trong xây dựng thương hiệu và phát triển kinh tế số.

Từ góc độ thị trường, kết quả đấu giá cho thấy tên miền cấp 2 có hai ký tự dưới “.vn” không chỉ là địa chỉ truy cập website mà còn là điểm chạm thương hiệu quan trọng trên môi trường số.

Tên miền “.vn” có thể được sử dụng trên website, email, các kênh truyền thông, bán hàng và chăm sóc khách hàng trực tuyến, góp phần tăng mức độ nhận diện, uy tín và sự hiện diện chính thức của chủ thể trên không gian mạng Việt Nam.

Các phiên đấu giá diễn ra cũng là minh chứng cho việc các quy định của Luật Viễn thông năm 2023 về quản lý, phân bổ và khai thác tài nguyên internet Việt Nam đã đi vào thực tiễn.

Luật quy định tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thuộc nhóm tài nguyên internet Việt Nam được chuyển nhượng quyền sử dụng, trừ một số trường hợp như tên miền được bảo vệ, tên miền dùng chung, tên miền đang bị xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại hoặc đang bị tạm ngừng sử dụng.

Luật cũng quy định tổ chức, cá nhân được tặng, cho, góp vốn, để thừa kế quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để quyền sử dụng tên miền “.vn” được nhìn nhận đầy đủ hơn về giá trị kinh tế, giá trị thương hiệu và giá trị sử dụng thực tế trong môi trường số.

Cơ chế đấu giá công khai, minh bạch cũng góp phần xác lập giá trị thị trường của tài nguyên Internet quốc gia, đồng thời tạo tiền đề cho các đợt đấu giá tiếp theo và khuyến khích khai thác hiệu quả tên miền phục vụ phát triển doanh nghiệp, dịch vụ số.