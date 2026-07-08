Công nghệ 8/7: DeepSeek phát triển chip AI riêng, thách thức Nvidia và Huawei

DeepSeek đang phát triển chip AI riêng

DeepSeek, nổi tiếng toàn cầu nhờ các mô hình AI hiệu quả, đang bước vào lĩnh vực bán dẫn với kế hoạch thiết kế chip dành cho giai đoạn suy luận (inference). Đây là bước chuyển lớn, giúp công ty kiểm soát tốt hơn phần cứng và giảm rủi ro từ lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ.

Logo DeepSeek. (Ảnh: Reuters)

Nếu thành công, chip của DeepSeek sẽ cạnh tranh trực tiếp với Huawei, vốn chiếm khoảng 50 tỷ USD thị phần chip AI nội địa. Động thái này cũng khiến cổ phiếu Nvidia giảm nhẹ, phản ánh lo ngại về sự dịch chuyển trong ngành.

DeepSeek không đơn độc: OpenAI đã ra mắt chip Jalapeno, còn Anthropic cũng cân nhắc tự phát triển. Việc các công ty AI tự sản xuất chip cho thấy xu hướng toàn cầu nhằm giảm phụ thuộc vào GPU truyền thống, đồng thời tối ưu chi phí và năng lượng cho ứng dụng AI.

Claude Cowork mở rộng sang web và di động

Anthropic vừa chính thức đưa Claude Cowork lên iOS, Android và nền tảng web, mở rộng từ phiên bản desktop trước đây. Người dùng gói Max sẽ là những người đầu tiên trải nghiệm, trước khi tính năng này được triển khai rộng rãi hơn trong vài tuần tới.

Giao diện Claude Cowork trên điện thoại, mang lại trải nghiệm làm việc liên tục và tiện lợi. (Ảnh: Anthropic)

Điểm nổi bật của Cowork là khả năng xử lý đám mây mặc định, giúp tác vụ tiếp tục chạy ngay cả khi máy tính đã đóng. Người dùng cũng có thể chuyển đổi linh hoạt giữa xử lý cục bộ trên desktop và cloud. Ngoài ra, Claude còn hỗ trợ thông báo di động, giúp bạn không bỏ lỡ các tác vụ cần phê duyệt.

Anthropic đồng thời tăng gấp đôi mức sử dụng Cowork đến ngày 5/8, tạo điều kiện cho cộng đồng trải nghiệm nhiều hơn. Đây là bước đi khẳng định tham vọng của Claude trong việc trở thành công cụ AI đa nền tảng, hỗ trợ công việc liền mạch mọi lúc, mọi nơi.

Meta ra mắt Muse Image mở rộng công cụ AI

Meta vừa công bố Muse Image, mô hình tạo ảnh đầu tiên từ Meta Superintelligence Labs, đánh dấu bước tiến mới trong việc mở rộng công cụ AI tạo sinh trên các ứng dụng của hãng. Muse Image được tích hợp trực tiếp vào chatbot Meta AI, cho phép người dùng nhập lệnh phức tạp, sử dụng ảnh làm đầu vào và chỉnh sửa hình ảnh bằng phác thảo hoặc chú thích.

Muse Image sẽ cung cấp hơn 30 hiệu ứng AI mới cho Instagram Stories và hỗ trợ tạo ảnh trong các cuộc trò chuyện trực tiếp với Meta AI trên WhatsApp, trước mắt tại một số quốc gia. Meta cũng có kế hoạch mở rộng sang Facebook và Messenger. Người dùng có thể trải nghiệm miễn phí các tính năng cơ bản, trong khi các khả năng nâng cao sẽ nằm trong gói đăng ký.

Trước đó, Meta đã ra mắt Muse Spark - mô hình AI về văn bản và lý luận. Song song, công ty cũng giới thiệu bản thử nghiệm sớm của Muse Video, công cụ tạo video bằng AI. Những bước đi này cho thấy Meta đang tăng tốc để bắt kịp các đối thủ trong cuộc đua AI toàn cầu.